Siemens lanza un cajón de vapor encastrable: una ingeniosa solución para cocinar al vapor sin llenar la encimera de aparatos

La cocción al vapor ha ido ganando peso en la cocina moderna por su capacidad de mantener nutrientes y texturas sin añadir grasas. Sin embargo, en el ámbito doméstico se suele presentar en dos formatos inconvenientes: la típica vaporera de plástico sobre la encimera (que ocupa un espacio útil) o los hornos integrados con función de vapor de gran tamaño, que requieren un desembolso inicial algo absurdo si solo se busca cocinar raciones puntuales.

Siemens ha decidido explorar un camino intermedio con el cajón de vapor studioLine (modelo BD911C1B0), una solución que rescata el formato estándar de los cajones calientaplatos pero lo convierte en una estación de cocción al vapor completa y encastrable.

Formato compacto pensado para ahorrar espacio

El gran argumento de este dispositivo está en su integración. Con unas dimensiones frontales de 140 x 560 mm, ocupa el hueco de un cajón auxiliar estándar y permite montarse bajo un horno convencional de 60 cm, bajo la encimera o en una columna.

A nivel operativo, prescinde de tomas de agua complejas mediante un depósito extraíble de 0,5 litros. Cuenta con una tapa de cristal con apertura manual y un rango de temperatura que va de los 30 a los 100 °C, cubriendo desde la cocción suave hasta procesos como:

Fermentación de masas a baja temperatura.

Descongelación homogénea de alimentos sin "cocinar" los bordes.

Regeneración de platos cocinados para evitar que se resequen en el microondas.

Esterilización y desinfección de biberones o tarros de conserva.

Ecosistema conectado y mantenimiento

Al pertenecer a la gama studioLine, el cajón incluye integración con el ecosistema Home Connect de Siemens. Esto permite vincular el dispositivo al smartphone o controlarlo por voz, así como enviar programas de cocción automáticos (CookControl) o recetas específicas. El sistema apaga la resistencia automáticamente al terminar el programa para evitar sobrecocciones.

En el apartado práctico del día a día, Siemens ha añadido la función autoDry para secar la cavidad tras el uso y facilitar la extracción de la condensación, mientras que la bandeja interior es apta para lavavajillas.

⚡ EN RESUMEN: cajón de vapor siemens studioLine (modelo BD911C1B0) ✅ LO MEJOR Aprovechamiento de espacio único: ocupa el hueco vertical de un cajón calientaplatos estándar (14 cm de alto), permitiendo añadir cocción al vapor sin sacrificar espacio de horno ni abarrotar la encimera.

ocupa el hueco vertical de un cajón calientaplatos estándar (14 cm de alto), permitiendo añadir cocción al vapor sin sacrificar espacio de horno ni abarrotar la encimera. Integración tecnológica y garantía: es compatible con Home Connect para control remoto/recetas y cuenta con la garantía de 10 años propia de la gama studioLine. ❌ LO PEOR Capacidad de volumen limitada... El formato de cajón de 14 cm de alto no permite cocinar piezas grandes de carne, aves enteras o recipientes de gran volumen.

El formato de cajón de 14 cm de alto no permite cocinar piezas grandes de carne, aves enteras o recipientes de gran volumen. Precio de gama alta... Al pertenecer a la serie premium studioLine de Siemens, supone una inversión considerable frente a soluciones de vapor tradicionales. 💡 CÓMPRALO SI... Eres un aficionado a la cocina saludable y tienes poco espacio en la cocina. Es perfecto para quienes buscan cocinar al vapor a diario sin sacrificar metros de encimera con pequeños electrodomésticos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas cocinar pavos enteros o varios recipientes a la vez, se te quedará corto de altura y volumen.

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