Hace dos años me compré mi primera freidora de aire. Ojalá alguien me hubiese dicho que también necesitaba estos complementos

Hace ya un par de años me dejé embaucar por las modas y me hice con una freidora de aire. En mi caso, la elegida fue la Cosori ‎CP158-AF que ya era la referencia y con el tiempo ha seguido siendo toda una superventas... Ya se sabe: tanta gente no puede estar equivocada.

Y así fue, la compra, al menos para mí, fue todo un acierto. Un acierto porque me ha ayudado a comer con menos grasas (además de a consumir menos aceite), y a tener la cocina más limpia que cuando usaba la freidora tradicional entre otras muchas ventajas.

Pero precisamente, no es eso lo que he venido a contar en este artículo, que para eso ya hay cientos posts y vídeos por la red a estas alturas. Más bien he venido a hablar de los accesorios que nadie te dijo que necesitarías al estrenar una freidora de aire.

Pulverizador de aceite

Posiblemente el accesorio más necesario cuando compramos una freidora de aire sea el pulverizador de aceite. Los tenemos de todo tipo, unos más recomendables que otros, unos más fáciles de limpiar, otros que se ensucian menos al usarlos... pero lo que es cierto es que, en las freidoras de aire, necesitaremos casi siempre rociar con aceite nuestros platos, por lo que son un verdadero imprescindible.

Podría recomendar varios, pero me quedo con este, genérico y con "gatillo", que me parece más limpio que otros que he usado y además es bastante económico. Lo podemos comprar por sólo 11,90 euros en Amazon.

Spray Pulverizador para cocinar. Vaporizador, Dosificador de Aceite de Oliva, Vinagre y Limon. PVP en Amazon — 11,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Pincel de cocina

Otro clásico es el pincel de cocina que podemos ver en la mayoría de vídeos de recetas y pruebas de freidoras de aire. Suele estar hecho de silicona adecuada para cocinar íntegramente, o en dos piezas, con el mango en madera o plástico y el propio pincel silicona y es un accesorio de lo más económico.

El uso está claro: sirve bien para mojarlo en aceite y "pintar" con él el plato que vamos a preparar, o bien para rociar de aceite y extender con él para que quede todo bien cubierto. Su precio suele ser bajo, y si aprovechamos packs como este, podemos hacernos con dos unidades por sólo 6,09 euros.

2 Piezas 21cm Pincel Cocina,Pincel Silicona Cocina,Brocha Cocina,Pincel Cocina Silicona,Pincel de Cocina,Pincel Silicona Aceite,Resistentes Al Calor,para Cocinar,Barbacoa,Pasteles,Hornear PVP en Amazon — 6,09 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Rejilla de "segundo nivel"

Otra de las compras más recomendables es una rejilla que nos sirva para cocinar a dos niveles. Por ejemplo, con ellas podremos poner unas patatas a freír en el fondo del cestillo y uno o dos filetes sobre ellas. También las hay que incluyen brochetas, para los que gustan de cocinar carne o vegetales de dicha manera.

Tampoco suele ser un accesorio caro, aunque hay que tener en cuenta el tamaño de la rejilla y la altura de esta para que encaje con el de nuestra freidora. Este pack con dos de ellas para freidoras de entre 3,5 y 4,1 litros, puede ser buena compra por sólo 13,99 euros

Pack de 2 rejillas para freidora de Aire para freidoras de aire de más de 3,5 L PVP en Amazon — 13,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Base de silicona

Otro accesorio que agradecerán sobre todo aquellos que no tengan o no usen el lavavajillas para limpiar el cestillo de sus freidoras es la base de silicona. No aportan más beneficio que el de no tener que frotar demasiado a la hora de limpiarlo, pero trasladan la tarea de la limpieza a la propia base de silicona, claro.

Tampoco son un accesorio demasiado costoso. Por ejemplo, este pack con dos unidades para freidoras de 5,5 litros como la Cosori, nos sale por sólo 8,99 euros.

Base de silicona para de freidora de aire de 5.5L, dos unidades PVP en Amazon — 8,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Bases de papel

Otra opción para mantener más limpio el cestillo de la freidora es usar las bases de papel. No soy muy partidario de ellas, porque no permiten la circulación del aire por las rejillas laterales y el fondo como deberían.

De cualquier forma, hay usuarios que se encuentran más cómodos usándolas y tampoco cuestan demasiado, Por ejemplo, este pack con 100 unidades se puede comprar en varios tamaños a un precio de entre 15 y 23 euros aproximadamente.

Papel Para Freidora de Aire PVP en Amazon — 13,98 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Moldes de silicona

Una versión intermedia entre las dos soluciones anteriores la tenemos en los moldes de silicona, que como ventaja, tienen asideros para poder extraerlos cómodamente del cestillo de la freidora y son reutilizables, no como los de papel.

Estos moldes tampoco permiten la circulación del aire como es debido, e igualmente, sirven sobre todo para ahorrar tiempo en la limpieza del cestillo, pero no aportan demasiado a nuestros platos en general, aunque pueden servir, por ejemplo, para asar pollo en su propio jugo, sin que este se pierda bajo la rejilla.

Podemos encontrarlos a precios económicos, como por ejemplo, este pack de dos unidades, que en Amazon nos sale ahora mismo por 21,10 euros.

Pack de dos moldes de silicona PVP en Amazon — 21,10 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Pack de accesorios para freidora de 5,5 litros

Aunque este pack con varios accesorios de la propia Cosori es uno de tantos, viene avalado por la propia marca, así que tendremos garantizado que acertaremos con el tamaño será el adecuado para nuestra freidora, si bien Amazon está lleno de packs similares, con más o menos componentes a precios similares, en torno a los 30 euros, y es sólo cuestión de elegir el que más se adapte a lo que vamos buscando y a nuestra freidora.

Este por ejemplo, incluye las rejillas para cocinar a dos niveles o con brochetas, una base plana para pizzas, un molde para huevos o cupcakes, una base de silicona y otro molde para bizcochos y repostería, todo por 34,99 euros.

Imágenes | Manu García, Cosori

