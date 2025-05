La posibilidad de que el entrelazamiento cuántico reescriba la gravedad es lo más impactante que nos propone la física

En el exótico mundo de la física cuántica probablemente hay pocos fenómenos más extraños que el entrelazamiento. Este mecanismo cuántico no tiene un equivalente en la física clásica, y consiste en que el estado de los sistemas cuánticos involucrados, que pueden ser dos o más, es el mismo. Esto significa que estos objetos, en realidad, forman parte de un mismo sistema, incluso aunque estén separados físicamente. De hecho, la distancia no importa.

Si dos partículas, objetos o sistemas están entrelazados mediante este fenómeno cuántico, cuando midamos las propiedades físicas de uno de ellos estaremos condicionando instantáneamente las propiedades físicas del otro sistema con el que está entrelazado. Incluso aunque esté en la otra punta del universo. Suena a ciencia ficción, es verdad, pero por muy extraño y sorprendente que nos parezca este fenómeno se ha comprobado empíricamente. De hecho, es, junto a la superposición de estados, uno de los principios fundamentales de la computación cuántica.

Este estudio sugiere que la gravedad es una consecuencia de la información cuántica

Una forma de definir la gravedad cuántica requiere observarla como la teoría de la física que aspira a unificar la gravedad tal y como la describe la teoría general de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. Es, en definitiva, una teoría del todo que intenta explicar cuáles son los mecanismos que dirimen el comportamiento de la gravedad en la escala de las partículas subatómicas. El problema es que hasta ahora la gravedad tal y como la entendemos desde Einstein solo funciona bien en el mundo macroscópico con el que estamos familiarizados.

Los físicos llevan muchas décadas intentando esclarecer la relación existente entre la gravedad y la física cuántica. En este contexto no cabe duda de que cada nueva aportación cuenta, y la que ha hecho el físico e ingeniero Florian Neukart, que actualmente ejerce como profesor en la Universidad de Leiden (Países Bajos), es una de las más sorprendentes de cuantas han surgido en los últimos años. Y es que lo que propone en el artículo científico que ha publicado en Annals of Physics es objetivamente revolucionario.

Neukart sostiene que el entrelazamiento cuántico tiene la capacidad de condicionar de forma directa la geometría del continuo espacio-tiempo

Su texto plantea la posibilidad de que la gravedad no sea una fuerza fundamental, sino el resultado de la forma en que se organiza la información cuántica en el universo. La razón por la que he dedicado las primeras líneas de este artículo al entrelazamiento cuántico es que Neukart sostiene que este fenómeno tiene la capacidad de condicionar de forma directa la geometría del continuo espacio-tiempo. Esto significa que la gravedad podría ser el resultado no solo de la curvatura que propician los objetos con masa o energía en el espacio-tiempo, sino también del entrelazamiento cuántico.

Para llegar a esta conclusión este científico ha desarrollado las ecuaciones de Einstein añadiendo una variable que representa la información cuántica. Los efectos de su predicción son tan minúsculos que actualmente son indetectables desde un punto de vista experimental, pero cabe la posibilidad, si finalmente la teoría de Neukart se confirma, de que su marco teórico ayude a los cosmólogos a entender mejor los fenómenos extremos que tienen lugar, por ejemplo, en el interior de los agujeros negros.

Además, este físico sugiere que el entrelazamiento cuántico podría explicar de dónde procede el valor de la constante cosmológica. Una forma no del todo precisa pero asequible de entender qué es esta constante consiste en observarla como una fuerza uniforme y continua que estira el espacio que lo contiene todo. Sea como sea la propuesta teórica de Neukart tiene varias limitaciones que no debemos pasar por alto.

Por un lado sus efectos son presumiblemente perceptibles solo cerca de la escala de Planck. Y, además, no resuelve la gravedad cuántica, de la que hemos hablado unas líneas más arriba. Aun así, esta propuesta es muy interesante por un motivo: sugiere que, en realidad, el continuo espacio-tiempo podría ser una manifestación de la información cuántica que contiene el universo, por lo que invita a los físicos a abordar nuevas líneas de investigación.

