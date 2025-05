Una controvertida comunidad hippie quería un lugar remoto en el que celebrar su fiesta lunar. Y ha escogido Huesca

Abellada es una localidad del término municipal de Sabiñánigo, en Huesca, que hace ya más de medio siglo pasó a engrosar la creciente lista de pueblos fantasma de la España vaciada. Llega un vistazo rápido con ayuda de las fotos satelitales de Google Maps para comprobar que hoy quedan allí poco más que una iglesia y un puñado de casas derruidas, con los tejados hundidos, las vigas desnudas y las fachadas vencidas por el tiempo y la maleza. Eso no ha impedido que Abellada acapare hoy titulares en la prensa aragonesa y nacional, igual que lo hizo en 2016.

Entonces al igual que ahora la responsable es una organización que a priori poco tiene que ver con el rural oscense: la organización Comunidad Arcoíris, más conocida por su nombre original en inglés, The Rainbow Family.

¿Qué ha pasado? La noticia la avanzó la semana pasada Diario del Alto Aragón: la Comunidad Arcoíris ha escogido el pueblo fantasma de Abellada para celebrar uno de sus encuentros anuales, los Rainbow Gatherings, que suelen durar un ciclo lunar (más o menos un mes) y se organizan con tiendas de campaña.

De hecho, precisa el diario, a la localidad ya ha llegado la avanzadilla que se encargará de montar el "campamento semilla" y la propia Comandancia de la Guardia Civil reconoce tener constancia de un "asentamiento de la Comunidad Arcoíris en la zona de Guarguera". "Se está llevando un control de las personas que van acudiendo al lugar", garantizan.

Pero… ¿Quiénes son? La Comunidad Arcoíris es en cierto modo una "no organización de no miembros", como la define la web no oficial Welcome Home! "No tenemos líderes ni organización. Para ser sinceros, la Familia Arcoíris significa cosas distintas para cada persona". De ahí que no sea fácil definirla.

A grandes rasgos el colectivo se fundó en la década de 1970, en EEUU, con una clara inspiración hippie y partiendo de una filosofía de no violencia, igualitarismo, ausencia de jerarquías y respeto por el entorno. En sus encuentros buscan compartir experiencias de convivencia comunitaria fuera de las ciudades. De hecho el colectivo insiste en que está formado por "gente que ama la madre tierra" y quiere "vivir en armonía con la naturaleza".

¿Y qué hacen? Ese vínculo explica que los Rainbow Gatherings se celebren en lugares remotos, en plena naturaleza. De hecho Diario del Alto Aragón asegura que las personas que están llegando a la región viajan a bordo de buses o haciendo autostop para acercarse lo máximo posible a Abellada. El resto del camino hasta el campamento lo cubren a pie, guiándose con pistas como telas atadas a árboles.

Otras de sus peculiaridades más llamativas es que algunos miembros (no todos) son nudistas. En sus reuniones se practica una dieta básicamente vegana, no se permiten ni alcohol ni drogas y pueden renegar del uso de aparatos eléctricos o cámaras. Las reuniones sirven para meditar, tocar música o hacer yoga.

¿Por qué son noticia? Que Comunidad Arcoíris decida asentarse de forma temporal en el rural de Huesca es llamativo de por sí, pero hasta ahora la noticia ha estado envuelta en polémica más que por la reunión en sí (o su contenido) por cómo se está organizando. Aunque a principios de mayo a Subdelegación del Gobierno reconocía tener constancia de que "un grupo de personas" planeaba instalarse temporalmente en el Alto Gállego, el diario aseguraba la semana pasada que la Comunidad Arcoíris parece no haber solicitado permiso.

"En la Comarca no tenemos ninguna petición de autorización", aseguraba la entidad. En un artículo publicado hoy mismo, elDiario.es incide en esa misma idea: el asentamiento carece de permisos oficiales, lo que resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta dónde se localiza: en el área periférica de protección del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.

De hecho las autoridades del Alto Gállego han confirmado al diario que en la entidad sigue sin haber constancia de ninguna petición de autorización. De momento, eso sí, la Subdelegación confirma que la Guardia Civil está "realizando un seguimiento de la situación", sobre todo para vigilar la normativa de carácter medioambiental. Y hasta la fecha, sostiene, "no se ha producido ningún incidente".

¿Es la primera vez? No. A lo largo de los últimos años la Comunidad Arcoíris ya se ha reunido en otros puntos de España, como La Rioja, la sierra de Grazalema o Cerulleda, en León. De hecho esta no es la primera vez que sus integrantes visitan Abellada. Ya lo hicieron durante el verano de 2016 (entre julio y agosto), cuando un centenar y medio de personas se reunieron en la villa abandonada.

El diario Heraldo les dedicó por entonces una crónica en la que explicaba que el campamento se había montado también de forma ilegal y empezó a desplegarse en torno a una hoguera en pleno parque de la Sierra de Guara. "La normativa anti incendios española no permite hacer fuego. Sin embargo nosotros creemos que el entorno natural es nuestro hogar y el sistema nos lo está quitando", razonaba entonces uno de los integrantes de la comunidad en uno de sus foros.

"No sabemos quiénes son". El recuerdo de aquel campamento ha servido para aumentar la controversia ahora. En 2016 el campamento llegó acompañado de coches y furgonetas que acabaron estacionados en los accesos a los pueblos de la Guarguera y complicando el paso por algunos caminos, para cabreo de los vecinos. "No es solo una cuestión de espacio, es que no sabemos quiénes son ni qué impacto pueden tener en la zona", advierte ahora un residente a elDiario.es.

Imágenes | Wikipedia, Guano (Flickr) y Satemkemet (Flickr)

