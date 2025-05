El aceite de oliva virgen extra es uno de los productos más puros del mundo. Y también está lleno de microplásticos

Como si del concierto de moda se tratase, los consumidores de aceite de oliva de Francia llevan demasiado tiempo esperando su momento: ese punto exacto en el que las bodegas galas se queden sin las reservas acumuladas de 2024 y los precios empiecen a bajar impulsados por la llegada del producto español.

La buena noticia es que ese momento ha llegado. La mala es que las botellas de aceite vienen con sorpresas.

¿Sorpresas? Estos días, preparándose al "gran momento", la gran revista francesa de consumo '60 millions de consommateurs', decidió analizar las principales marcas que se encontraban en el mercado francés. Seleccionaron 22 botellas de aceite de oliva virgen extra (es decir, extraído solo con presión mecánica o centrifugación).

Pese a los numerosos fraudes que se han encontrado, los resultados de los análisis parecen cuadrar con los requisitos de composición de este tipo de productos (un 99% de lípidos de un perfil determinado, predominancia de ácidos oleicos monoinsaturados, etc...). La sorpresa ha sido el hecho de encontrar elevados niveles de microplásticos.

¿También en el aceite? Efectivamente: "bios o convencionales todos [...] contienen algún tipo de ftalatos", unas substancias químicas que hacen el plástico más flexible y duradero. Aunque son productos permitidos, hay un cuerpo cada vez mayor de evidencia que sugiere que tienen un importante papel como disruptores endocrinos.

Hace pocos días comentábamos su papel en la regulación de la presión sanguínea.

¿Y qué hacemos? El problema de los microplásticos es enorme, la verdad. Recién ahora empezamos a ser conscientes de su dimensión y profundidad. No obstante, casos como este muestran que tampoco estamos siendo diligentes en el control de estos: la presencia de ftalatos se debe, directamente, a los envases que usamos.

Un problema global. Porque sí, estos son datos franceses, pero sería ingenuo no asumir que en España (donde estos aceite se consumen hasta seis veces más y las presentaciones distan muchísimo de ser 'premium') la situación es mejor. No lo es, no puede serlo.

Y es precisamente lo que debe llevarnos a una reflexión: hablamos de uno de los productos más importantes del país, el eje de una industria estratégica que articula el país entero. Es el momento de asumir que conservar ese patrimonio requiere una mirada mucho más profunda, un plan que vaya más allá del día a día.

Y eso, me temo, es una tarea pendiente.

Imagen | Fulvio Ciccolo | Oregon State University

