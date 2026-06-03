Uber va a poner robotaxis en Madrid este mismo año. La respuesta de la DGT: ya veremos

Los robotaxis llegarán a Madrid antes de que termine el año. Ese es el titular que puedes leer en la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Así lo ha hecho saber Uber, que ha publicado el anuncio en su propia página web.

Solo hay un pequeño problema: hay muy pocas cosas claras.

El anuncio. Con una nota de prensa que puedes leer en su propia página web. Así ha anunciado Uber que sus robotaxis, en colaboración con WeRide y Avomo llegarán a Madrid. En su nota de prensa hablan de una colaboración con el gobierno regional y la intención de poner en marcha el servicio antes de final de año.

Y poco más.

La información que aporta la empresa sobre el proyecto es, básicamente, esa. Apenas se menciona que se trata de un proyecto piloto y que están dispuestos a sumar "cientos de robotaxis" conforme "se cumplan los hitos clave de rendimiento" para "expandir el servicio comercial de taxis sin conductor a todas las áreas urbanas".

Muchas dudas. Sin embargo, en la información que se ha publicado hay muchas dudas que quedan sin resolverse. En Xataka nos hemos puesto en contacto con Uber y WeRide pero cuando escribimos estas líneas no hemos obtenido respuestas a las siguientes preguntas:

¿Cuántos coches estarán disponibles en la primera fase?

¿Será un servicio abierto a toda la ciudad o estará acotado a barrios concretos de Madrid?

¿Tiene ya permiso Uber y WeRide para operar coches sin una persona a bordo?

¿Cualquier persona podrá solicitar un vehículo sin conductor para llegar a su destino?

Lo que dice la DGT. Quien sí ha respondido a nuestras preguntas es la DGT. Desde el organismo nos aseguran que no tienen constancia de que Uber o cualquier otra empresa asociada con este proyecto hayan pedido permiso para realizar pruebas de automóviles autónomos sin conductor.

Recalcan también que, en estos momentos, las empresas encargadas solo pueden funcionar en "Modo de Prueba" y, por supuesto, "siempre y cuando se les haya autorizado para ello". Esto último, según la DGT, no se ha producido.

¿Cómo son los plazos aprobados por la DGT? En su comunicado, Uber solo hace mención a vehículos sin conductor pero la DGT nos remite a las fases ya aprobadas para poder realizar este tipo de pruebas. En esas fases los puntos más importantes son los siguientes:

Fase controlada: no más de tres coches autónomos y siempre con un operador de seguridad tras el volante.

Fase extensiva: no más de 10 vehículos y siempre con un operador tras el volante.

Fase pre-despliegue: el límite de 10 vehículos se elimina y el operador tras el volante es opcional pero siempre tiene que supervisar un operador en remoto.

Ahora mismo, la única empresa que se encuentra en la fase de "pre-despliegue" es Tesla que está realizando las pruebas de su FSD con 30 vehículos y tienen libertad de movimientos por todo el territorio nacional.

En colaboración con la Comunidad de Madrid. En el texto publicado por Uber se hace mención a que la llegada de los robotaxis a Madrid se llevará a cabo "en colaboración con el Gobierno de la Comunidad de Madrid". En Xataka hemos tratado de ponernos en contacto con esta parte pero tampoco hemos recibido respuesta.

Y es que, hablemos de carreteras de titularidad regional o municipal, la DGT tiene que dar el visto bueno para poder realizar este tipo de pruebas en suelo español. En un primer momento, desde Expansión se apuntó a que otros dos municipios, además de Madrid, se sumarían a la llegada de los mencionados robotaxis y que empresas como Cabify o Bolt también han mostrado interés. De momento, no hay más noticias sobre esto.

Europa. Mientras que en Estados Unidos y China el uso de robotaxis empieza a estar normalizado, Europa siguen siendo un campo vedado para ellos. Tesla lleva tiempo presionando para que se dé el visto bueno a su FSD, publicando vídeos recogidos en sus pruebas por espacios tan complicados de gestionar como París, Roma... o Madrid.

La otra prueba que había captado la atención es el proyecto piloto que se está llevando a cabo en Zagrev (Croacia). Allí 10 coches Arcfox Alpha T5 del fabricante chino BAIC ofrecen servicios comerciales de taxi sin conductores, movidos por la empresa también china de inteligencia artificial Pony.AI.

Más allá. En China, como decimos, el uso de robotaxis empieza a estar extendido. Apollo Go, de Baidu, WeRide y Pony.AI cuentan con vehículos sin conductor que ofrecen servicios comerciales en ciudades como Wuhan, Pekín, Shenzhen o Shanghai. Sin embargo, el propio Gobierno chino está frenando la llegada de la automatización en los turismos particulares, especialmente tras los accidentes de algunos automóviles que tenían activas las funciones de ayuda a la conducción.

En Estados Unidos, San Francisco y Texas o Los Ángeles son las grandes plazas donde se ponen a prueba los taxis autónomos. Sin embargo, igual que plantea la DGT, allí las pruebas comenzaron con humanos al volante. Y en algunos casos el servicio está limitado en el espacio y no alcanza toda la ciudad.

Algunas dudas. El servicio de robotaxis es uno de los sectores que más dinero ha movido y apalancado en los últimos años. También el que más promesas ha frustrado y dinero ha quemado. Miles de millones de euros después y tras una década de desarrollo intensivo, su disponibilidad sigue siendo algo excepcional.

Además, los robotaxis siguen generando dudas en el usuario. Dudas transversales del dilema moral al debate puramente práctico. Y es que en ciudades como San Francisco, el servicio es visto por muchos como enemigo no sólo por su capacidad para eliminar trabajos humanos, también por los problemas que generan en el día a día en caso de enfrentar un imprevisto o, sencillamente, si se produce un apagón.

Y es que en China también han comprobado qué sucede cuando se produce un fallo en el sistema y un centenar de robotaxis se quedan congelados en mitad del tráfico. Algunos, congelados en mitad de una carretera con tráfico a ambos lados.

Foto | Jordi Moncasi y Uber

En Xataka | Los coches autónomos de Waymo han empezado a tocarse el claxon unos a otros. A las 4 de la madrugada



