Tesla pone a prueba su piloto automático en la jungla de Roma. Lo hace buscando luz verde por parte de la UE

Europa está siendo un hueso duro de roer para Tesla. La empresa lleva años intentando convencer a los reguladores del buen funcionamiento de su sistema de asistencia a la conducción, FSD, pero no acaba de conseguirlo. Para lograrlo los responsables de Tesla se han puesto creativos, y han querido demostrar que los Tesla pueden conducir de forma autónoma incluso en ciudades en los que hacerlo parece hoy en día casi imposible. El mejor ejemplo: Roma.

Roma, todo un reto para FSD. En un vídeo publicado en la cuenta de Tesla Europe en X, la compañía ha mostrado cómo el sistema FSD se comportaba en las calles de Roma, una de las ciudades más famosas por su caótico tráfico. En el vídeo explican que se trata de una prueba supervisada con un conductor siempre preparado para tomar el control.

El trayecto. Para la prueba, en Tesla decidieron poner a rodar un Tesla Model 3 en pleno centro histórico de Roma. En concreto, lo llevaron desde el Capitolio hasta el Coliseo, un trayecto que suele caracterizarse por su tráfico imprevisible y la presencia de alta densidad de peatones y vehículos.

Prueba (aparentemente) superada. En el vídeo, que se reproduce a cámara rápida y con música de fondo, se muestra como el Tesla es capaz de circular de forma fluida a pesar de los diversos obstáculos y situaciones que se van presentando durante su trayecto. El paso constante de peatones y sobre todo de motos, los semáforos o los desvíos en la ruta se suman a las situaciones en las que otros conductores o peatones se cruzan de forma inesperada en las calles para hacer alguna que otra "pirula". También es llamativa la forma en la que FSD logra ir sorteando los numerosos coches aparcados en doble fila y que hacen que la conducción sea aún más complicada.

Ahora es Roma, antes fue París. Este tipo de demostraciones de la capacidad del sistema FSD no son nuevas: la empresa ya puso a prueba dicha plataforma en la rotonda de la Place de l'Ètoile, en París, la su famoso Arco del Triunfo. Allí confluyen hasta 12 avenidas, lo que supone un reto para conductores humanos y desde luego también lo era para el sistema de asistencia a la conducción del Tesla. Como ha sucedido en Roma, durante la prueba el comportamiento de FSD fue impecable, al menos según el vídeo mostrado por la compañía.

FSD sigue sin llegar a Europa. Los responsables de Tesla prometieron que FSD estaría disponible en la Unión Europea durante el primer trimestre del año aunque advertían que todo dependía de la aprobación regulatoria. Ese primer trimestre ya ha pasado y seguimos sin la luz verde de los reguladores, algo que el propio Elon Musk lamentaba en X. Es la enésima vez que este sistema de asistencia a la conducción —mal llamado Conducción Autónoma Completa, FSD— se retrasa o no cumple con las promesas que se hicieron sobre él.

Pero sigue avanzando. Hace unos días Musk señalaba que la compañía está esperando ahora la aprobación de las autoridades holandesas, tras la cual acabaría llegando la europea. En Tesla esperan que esa teórica aprobación en Países Bajos sea el argumento definitivo para que luego los reguladores europeos extiendan ese visto bueno al resto de los países miembros. Además de en Holanda, Tesla está realizando pruebas en Noruega, y hay más novedades en ese camino regulatorio.

Pequeños pasos para la aprobación de FSD. La United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) es uno de los organismos claves en esa aprobación. El pasado mes de marzo se aprobó una enmienda a la regulación 171 que permite las llamadas "maniobras iniciadas por el sistema" (SIM por sus siglas en inglés) en autopistas. Eso hará que los Tesla puedan realizar acciones como cambio de carril de forma autónoma en esas vías, un cambio notable a las limitaciones actuales. Es una forma de acercarse a esa filosofía de "las manos fuera del volante, los ojos en la carretera" (hands-off, eyes-on) que por ejemplo habilita el sistema FSD en EEUU o en China.

Pero Europa va despacito. Esos cambios son relevantes, pero la capacidad SIM no estará disponible en las calles de las ciudades, por ejemplo. Tampoco lo estará la opción "Start FSD from Park" que permite activar FSD directamente desde la posición de parking y que incluso la extiende hasta que el coche vuelve a aparcar en el destino. Esa opción no estará tampoco disponible inicialmente en Europa, y ya hemos visto cómo otras como "Actually Smart Summon" (ASS) ha llegado a Europa pero con restriciones importantes: solo funciona si el conductor se encuentra a menos de seis metros del vehículo. La cautela sigue siendo máxima en el viejo continente.

