Elon Musk prometió que todos sus coches serían completamente autónomos. Ya asume que es imposible y que lo va a pagar Tesla

Si algo ha caracterizado la dirección de Elon Musk al frente de Tesla han sido sus frases grandilocuentes y sus promesas de dudosa credibilidad. Una de ellas es un clásico que ahora puede costarle caro: todos sus coches podrán actualizarse a su sistema de conducción autónoma más avanzado de forma gratuita.

Musk ya admite que tendrán que asumir un duro coste.

Un negocio clave. La conducción autónoma es, para Tesla, uno de sus negocios clave de cara al futuro. La compañía ya decía en 2023 que podía ganar dinero de forma exclusiva con el software de sus coches y que podían rentabilizar sus coches sin ganar ni un solo euro con el vehículo en sí mismo.

Desde entonces, Elon Musk ha estado vendiendo las bondades de sus sistemas de conducción autónoma. De igual modo, la compañía lleva desde 2023 deslizando que está en conversaciones con terceros para actuar como proveedores de sus sistemas de ayuda a la conducción. Y a esto hay que sumar la promesa de que a partir del año que viene veremos los robotaxis de Tesla en las calles.

El FSD. Esa conducción autónoma tiene nombre y apellido dentro de Tesla. Full Self Driving (FSD). Un sistema de ayuda a la conducción que, de momento, sigue obligando a que el conductor esté en todo momento al tanto de lo que sucede a su alrededor por si tiene que intervenir.

El nombre ha sido motivo de polémica, tachado de publicidad engañosa porque da a entender que tiene más capacidades de las que realmente ofrece. De hecho, Ford con BlueCruise, que permite quitar las manos del volante aunque manteniendo la atención, y Mercedes, que no obliga a mantener la atención en circunstancias muy concretas, parecen haber llegado más lejos.

En el caso concreto de Tesla, sus coches se venden con tres paquetes bien diferenciados. Las asistencias básicas incluye el control de crucero adaptativo y el cambio de carril. El paquete con piloto automático mejorado añade funciones como el cambio de carril automático o el aparcamiento (y salida del mismo) sin intervención humana. Por último, el FSD o "conducción autónoma total", como vende Tesla en España, añade las paradas y arrancadas en los semáforos y, "en el futuro, autogiro en zonas urbanas.

La eterna promesa. El FSD ha sido una de las grandes promesas de Tesla en los últimos años. El precio de comprar un coche con FSD activo o "conducción autónoma total", como se vende en España, añade 7.500 euros al precio del coche. Otra opción es activarlo en los próximos años cuando lo consideremos oportuno desde nuestra web.

Esa opción a futuro es la que parece que está complicando a Tesla. En su web se lee lo siguiente en el apartado de preguntas frecuentes:

A partir de abril de 2019, todos los vehículos Tesla nuevos vienen de serie con el Piloto automático*, que incluye el Control de crucero adaptado al tráfico y el Autogiro. (*)Se pueden aplicar algunas excepciones. Para los vehículos sin el software del Piloto automático, pero equipados con el hardware necesario, puede comprar el Piloto automático, el Piloto automático mejorado o la Capacidad de conducción autónoma total en cualquier momento a través de su cuenta Tesla; el software del Piloto automático necesario se añadirá a su coche.

Una actualización necesaria. Desde 2016, Tesla viene prometiendo que todos sus coches contarían con el hardware necesario para soportar las funciones de conducción autónoma total, incluidas las de "nivel 5". Es decir, que el coche pueda desplazarse sin intervención humana, como si fuera un robotaxi.

En 2019, sin embargo, la compañía tuvo que confirmar que el sistema de conducción autónoma requeriría una mayor potencia informática. Entonces presentaron el HW3, una computadora pensada para permitir estas funciones. Ante la promesa de que los coches vendidos desde 2016 podrían contar con estas funciones, se actualizaron los coches ya vendidos de manera gratuita a los conductores interesados.

En 2023, de nuevo Tesla tiene que ampliar las capacidades informáticas de sus coches con un nuevo hardware. Llega el ansiado HW4 que ahora, sí que sí (se supone) permitirá una conducción completamente autónoma. Pero desde la compañía se lanza el mensaje de que los conductores cuyos coches utilizan el HW3 no deben preocuparse porque el nuevo software se afinará para hacerlo compatible con sus vehículos.

No son válidos. Un año después, en octubre de 2024, Elon Musk empieza a deslizar la idea de que los coches con HW3 no podrán contar con los últimos avances en conducción autónoma y, por tanto, no podrán disfrutar de su programa FSD.

No estamos 100% seguros. HW4 tiene varias veces la capacidad de HW3. Es más fácil hacer que las cosas funcionen en HW4 y se necesita mucho esfuerzo para meter eso en HW3. Existe la posibilidad de que HW3 no alcance el nivel de seguridad que permite FSD no supervisado.

Las palabras las recoge Electrek, donde, además, explican las dificultades que la compañía tendría para actualizar sus coches a nivel técnico. Según el medio, es casi imposible por las propias limitaciones del hardware y cómo funciona el FSD en los coches con HW4 que la compañía pueda adaptarlos al HW3.

Gratis. En aquel momento, Elon Musk ya avisó que si la compañía no encontraba la manera de hacer compatible el HW3 con la conducción autónoma total pondría en marcha una campaña de actualización gratuita del hardware del vehículo para todos aquellos que hubieran adquirido el coche con estas funciones.

Meses después de estas primeras declaraciones, Elon Musk ha confirmado que actualizarán de manera gratuita a HW4 todos los coches que se compraron con el paquete FSD ya activo. "Tendremos que reemplazar todas las computadoras HW3 en los vehículos donde se compró FSD", aseguró Musk en la última reunión con accionistas.

Cumpliendo a medias. En sus declaraciones, Musk dejó claro que sólo serían los coches que adquirieron el paquete FSD a la hora de comprarlo los coches que recibirán de forma gratuita esta actualización. Esto deja fuera, por tanto, a quienes no se hicieron con ello de primeras y optaron por suscribirse a las funciones de ayuda a la conducción.

Por lo tanto, Tesla estaría cumpliendo a medias. En su día prometieron que todos los coches comprados a partir de 2016 serían completamente autónomos. Esto solo es posible, finalmente, desde 2019 y con aquellos que fueron actualizados al HW3. Ahora, quienes optaran por no pagar de primeras el FSD de primeras (llegó a costar 15.000 dólares en Estados Unidos) y se conformaron con la promesa de que podrían suscribirse en el futuro se encuentran que tendrán que pagar la actualización de sus computadoras para poder disfrutar de las funciones más avanzadas de la conducción autónoma.

