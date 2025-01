El Tesla Model Y debía ser el cambio de paradigma en Europa. Ha sido destronado como coche más vendido por el Dacia Sandero

Europa debería caminar hacia el mercado del coche eléctrico. La entrada de las nuevas normativas de límites de emisiones obligará a aumentar la cuota de mercado del coche eléctrico o, en el peor de los casos para los fabricantes, desembolsar cuantiosas multas.

En el mercado, de hecho, empiezan a acumularse coches eléctricos por debajo de los 30.000 euros o con una autonomía que, por menos de 40.000 euros, permite desembarazarse del enchufe y no abrirse la cabeza planificando un viaje al milímetro.

Un primer paso de cómo podía cambiar el mercado del automóvil europeo nos llegó en 2023. Entonces, el coche más vendido del continente fue el Tesla Model Y. El SUV superventas de la compañía de Elon Musk fue, incluso, el coche más vendido en el mundo. Por supuesto, contemplando todo tipo de tecnologías.

Se esperaba, por tanto, que Europa siguiera avanzando hacia el coche eléctrico y que el Tesla Model Y afianzara su liderazgo. Pero nada más lejos de la realidad. El coche de Elon Musk ha sido superado ampliamente por un rival que es la antítesis: gasolina y sin electrificar.

Es el Dacia Sandero.

El nuevo rey de Europa

El Dacia Sandero fue el coche más vendido el año pasado en Europa, con 270.111 unidades según Dataforce. Los datos difieren ligeramente de los presentados por Dacia que presume de colocar 309.392 unidades en el mercado europeo en 2024. Por las palabras de la compañía rumana, podemos dar por hecho que en estas últimas ventas también se contempla el mercado de empresas.

Y es que el Dacia Sandero no sólo ha conseguido colocarse como el coche más vendido de Europa entre particulares. Su liderazgo es absoluto y ha arrasado. Confirma Dacia que es el coche más vendido en todos y cada uno de sus canales de venta.

Entre particulares, el Dacia Sandero ha sacado casi 60.000 unidades al Tesla Model Y, quien en 2023 consiguió hacerse con el primer puesto de la tabla. El coche eléctrico ha sumado 210.484 unidades, lo que supone una caída del 17,4% en este canal. Esto apenas le ha dejado como el cuarto coche más vendido en Europa. El Renault Clio (segundo coche más vendido en Europa) y el Volkswagen Golf (tercero) han superado en 6.000 unidades la cifra conseguida por el Tesla Model Y.

Aunque pueda verse como un fracaso europeo del coche eléctrico, lo cierto es que ya en 2023 el único coche eléctrico que de verdad presentó batalla fue el Tesla Model Y. Ningún otro coche entre los diez modelos más vendidos era exclusivamente eléctrico.

No se puede pasar por alto que el coche eléctrico en Europa pinchó en 2024. Se vendieron 1.447.934 coches eléctricos, por los 1.538.106 automóviles de este tipo vendidos en 2023. Es una caída del 5,9%. Esto, además, provocó una caída en la cuota de mercado del coche eléctrico del 14,6% al 13,6% del año pasado, según datos de ACEA.

Pero, sin duda, el mayor responsable de esta caída fue Alemania. Sin ayudas al coche eléctrico, esta tecnología se desplomó un 27,4% en el mercado que más coches eléctricos compra de Europa. La caída fue abrumadora y sin el relevo francés (-2,7%), todo el mercado quedó condicionado en un año donde Alemania colocó casi 144.000 coches eléctricos menos que el año anterior.

Es decir, el mercado total del coche eléctrico en Europa se movió en unas 90.000 unidades menos que el año anterior. Sin embargo, palió en parte (unas 54.000 unidades) la caída de su locomotora, que se dejó otras 54.000 unidades por el camino. Y sin un gran año de Francia, segundo mercado, la catástrofe de ventas no se extendió.

Por eso, perder el trono en favor del Dacia Sandero son peores noticias para el Tesla Model Y que para Europa. El coche eléctrico superventas de Elon Musk vendió en Alemania 45.818 unidades en 2023. Unas cifras que quedaron muy lejos de las del año pasado, cuando solo metió en el mercado 29.896. Son datos peores, incluso, que los registrados en 2022, cuando el coche eléctrico no había despegado tanto en otros mercados y en Alemania sumó más de 35.000 unidades.

No son buenas noticas para Tesla porque el Model Y está llamado a ser una alternativa real a los vehículos de combustión y se da por hecho que no tenía rival en el mercado eléctrico a igualdad de tamaño y precio. Sin embargo, otros modelos no han notado tanto la caída en ventas de esta tecnología en Alemania o, incluso, han crecido. El Skoda Enyaq, por ejemplo, ha pasado de vender 23.498 unidades en 2023 a 25.262 unidades en 2024. El Volkswagen ID.3 se ha mantenido en 20.101 unidades por las 22.270 unidades de 2023.

Tesla se empieza a encontrar con un mercado desconocido para la compañía. Los rivales empiezan a apretar y empiezan a posicionar productos en un rango de precio y tamaño desconocido para la compañía. Coches como el Renault 5, el Kia EV3 o el Volvo EX30 se mueven entre 30.000 y 35.000 euros con coches más pequeños y prácticos en ciudad pero que, además, pueden ser útiles en escapadas fuera de la ciudad o en un viaje largo. Siempre y cuando se asuman algunas incomodidades en los modelos con baterías más pequeñas.

Para revertir la situación, Tesla debería esperar que el refresco de imagen del superventas eléctrico sirva de empujón al SUV eléctrico. Con todo, estamos hablando de un coche de unos 60.000 euros que tendrá que batallar contra opciones que ya son mucho más baratas en el mercado.

Si bien es posible que no tengan la eficiencia de Tesla, son coches que ya llegan con una red de recarga más asentada y la tranquilidad de no necesitar baterías de tamaño inmenso. Eso sin olvidar que su aspecto más tradicional también puede jugar a su favor con unos clientes que valoran un interior menos disruptivo.

