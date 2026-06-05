Nada de instalaciones complejas: este sistema de seguridad para empresas sale casi a mitad de precio e incluye VPN

Desde hace años, estamos viendo cómo empresas de todo tipo están sufriendo hackeos o intentos de ellos. Nadie está completamente a salvo, tanto nosotros mismos en nuestro día a día como si tenemos un negocio. De hecho, en este último ámbito, la cosa se vuelve más delicada: entra en juego la seguridad de empleados y clientes además de la nuestra propia.
Si estás buscando una herramienta de seguridad para tu empresa que puedas instalar y gestionar tú mismo, entonces quizás te interese Small Office Security Premium de Kaspersky: su precio parte en oferta de los 96 euros (antes costaba 138 euros), pero si usamos el código 'KSOSP', recibiremos un descuento adicional del 15 %.
Kaspersky Small Office Security Premium - 1 año
Seguridad para tu empresa, ahora con asistencia remota
Empecemos por lo básico. No es la primera vez que os hablamos de la herramienta de seguridad de Kaspersky para empresas, Small Office Security. Sin embargo, a lo que nos estamos refiriendo ahora mismo es a su versión Premium, recién estrenada hace un par de semanas. Esta incluye todo lo de la primera versión, por lo que es una herramienta que destaca por dos vías diferentes: primero, es muy fácil de usar y gestionar; segundo, también es segura y completa.
¿Qué puede hacer? Small Office Security Premium, disponible para Android, iOS, Windows y macOS, cuenta con un sistema que protegerá a los equipos de tu empresa de archivos maliciosos, de webs sospechosas e incluso de amenazas a través del correo electrónico. A esto se le añade protección contra ransomware y análisis de vulnerabilidades.
Otro punto interesante es que a este cóctel se le suma una VPN, lo que le permitirá a tus empleados o a ti mismo trabajar desde cualquier lugar de forma segura si usas un WiFi desconocido (por ejemplo, desde una cafetería o desde el aeropuerto). El precio que comentamos más arriba incluye protección para tres móviles, ordenadores, tres gestores de contraseñas y tres VPN. Si tienes más empleados o quieres más licencias, basta con que amplíes la suscripción.
Todo esto ya está en la versión básica de esta herramienta, pero, ¿en qué mejora la versión Premium? A todo lo anterior, se le suma: soporte para la instalación, soporte remoto y comprobación y eliminación de virus a manos de expertos. Además, tus empleados recibirán formación en materia de seguridad.
Si te interesa, puedes elegir suscribirte de forma anual, bianual o por tres años. Cualquiera de estos tres planes tiene un período de prueba de 30 días para que pruebes si te convence y, si no, puedes solicitar el reembolso sin problemas. Con esta versión Premium, que ahora está de oferta y sale casi igual de precio, tenemos todas las virtudes de esta herramienta (seguridad y facilidad a la hora de instalarla), pero con el soporte remoto de expertos en el caso de que lo necesitemos. Algo así como una red de seguridad, nunca mejor dicho.
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imagen | Kaspersky
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