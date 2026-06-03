El aire acondicionado que vende Leroy Merlin y evita el clásico tubo de los portátiles

Los aires acondicionados portátiles llevan ya unos años de moda, aunque presentan algunos inconvenientes sabidos ya por todos: son ruidosos, ocupan mucho espacio y tienes que sacar un enorme tubo por la ventana, que deja entrar casi tanto calor como el que expulsa. Sin embargo, en Leroy Merlin hemos encontrado una alternativa que puede interesarte. Se trata del Olimpia Splendid Unico Air, que puedes llevarte ahora por 1.091 euros.

Un aire monobloque con el que te evitas las obras

La magia de este aire acondicionado radica en que elimina por completo la aparatosa unidad exterior. El compresor, el evaporador y el condensador conviven dentro del mismo aparato que se cuelga en la pared.

Así que, en lugar de una gran caja metálica colgando del balcón, esta tecnología solo requiere dos perforaciones de 162 mm en la pared que da a la calle. Por fuera, el impacto visual es mínimo, ya que solo se aprecian dos rejillas de plástico que apenas sobresalen y que, además, se pueden pintar del color de la fachada para que pasen completamente desapercibidas.

Otra de las cosas por las que destaca este aire acondicionado es por su aislamiento acústico. Gracias a la tecnología Inverter y sus materiales fonoabsorventes de última generación, reduce el nivel de ruido hasta los 27 dB en su modo más bajo, una cifra cercana a la de un split convencional a años luz del estruendo de un pingüino.

De su diseño, se puede destacar que es minimalista y estilizado, con apenas 16 cm de grosor, por lo que no romperá la estética del dormitorio o del salón. Presenta clasificación energética clase A y además destaca por contar con bomba de calor, por lo que podrás usarlo también en invierno.

⚡ EN RESUMEN: aire acondicionado olimpia splendid unico air ✅ LO MEJOR Fachada 100% limpia: es su gran superpoder. Olvídate de las cajas gigantes en el balcón o la fachada. Solo se ven dos rejillas plásticas planas desde la calle.

es su gran superpoder. Olvídate de las cajas gigantes en el balcón o la fachada. Solo se ven dos rejillas plásticas planas desde la calle. Mucho más silencioso que un pingüino: aunque tiene el motor dentro de casa, el aislamiento acústico y la tecnología Inverter consiguen bajarlo a 27 dB en modo noche. No es invisible al oído, pero se puede dormir con él. ❌ LO PEOR La instalación inicial es dura... No requiere un técnico certificado en gases de refrigeración (viene sellado de fábrica), pero tienes que hacer dos agujeros de 16 cm de diámetro en una pared maestra hacia la calle. Necesitas un taladro industrial con corona o contratar a alguien que lo haga.

No requiere un técnico certificado en gases de refrigeración (viene sellado de fábrica), pero tienes que hacer dos agujeros de 16 cm de diámetro en una pared maestra hacia la calle. Necesitas un taladro industrial con corona o contratar a alguien que lo haga. Precio elevado... Cuesta prácticamente el doble (o el triple) que un aire acondicionado tradicional de potencia equivalente. Pagas la ingeniería de miniaturización. 💡 CÓMPRALO SI... Vives en zonas históricas o en un edificio con fachada protegida y la ley de tu ciudad o el ayuntamiento te prohíbe taxativamente colgar un motor en la pared exterior. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes la opción legal de poner un aire acondicionado normal con unidad exterior, hazlo. Te costará la mitad de precio y tendrás más potencia.

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Imágenes | Webedia y Olimpia

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