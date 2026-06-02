Cinco smart TVs a precio de outlet en Carrefour y con las que te llevas el IVA en un cupón para próximas compras

Si estabas pensando en cambiar de tele de cara al próximo Mundial de fútbol 2026 o, simplemente, porque te apetece disfrutar de las últimas tecnologías en pantallas, Carrefour tiene ahora una campaña que puede interesarte. Se trata de "Ahórrate el IVA", vigente hasta el próximo 8 de junio y con la que obtienes un cupón por el valor del IVA de la tele que elijas y que podrás canjear del 11 al 24 de junio en próximas compras. Estos son los cinco chollos en teles que merecen la pena ahora en esta tienda.
- Samsung TQ65QN74FAT por 599 euros: Neo QLED de 65 pulgadas y con Tizen.
- TCL 65C61K por 569 euros: QLED de 65 pulgadas con MiniLED y Google TV.
- Samsung TQ55S93FAEXXC por 949 euros: OLED de 55 pulgadas y 144 Hz.
- Philips Ambilight 65PUS8400/12 por 649 euros: QLED de 65 pulgadas y compatible con HDR10.
- Toshiba 65UV3463DG por 399 euros: DLED de 65 pulgadas y compatible con Dolby Vision.
Samsung TQ65QN74FAT
De 65 pulgadas, con panel Neo QLED y un precio de 599 euros ahora (frente a los 799 euros que suele costar), esta tele de la firma coreana es perfecta para montarte tu propio cine en casa. Es compatible con HDR10+ y su tasa de refresco alcanza hasta los 144 Hz (siendo ideal también para gaming). Funciona bajo el sistema operativo Tizen y es compatible con Alexa, Google Assistant y Apple AirPlay.
TCL 65C61K
Otra tele a buen precio que puedes conseguir en esta promoción de Carrefour es esta de la firma TCL, que ahora está disponible por 569 euros. Monta un panel MiniLED de 65 pulgadas con tecnología QLED y funciona bajo el sistema operativo Google TV. Su sistema audio está firmado por Onkyo y es compatible con formatos como HDR10+, Dolby Vision & Atmos.
Samsung TQ55S93FAEXXC
Si buscas la máxima calidad, esta smart TV OLED Samsung de 55 pulgadas es uno de los chollos imprescindibles ahora en Carrefour, ya que está disponible por 949 euros. Su cerebro es el procesador NQ4 AI Gen3 que analiza cada escena para optimizarla al máximo. Cuenta con una tasa de refresco de 144 Hz y puertos HDMI, siendo así una opción ideal para gaming. El sistema operativo bajo el que funciona es Tizen y sus altavoces están por encima de la media, ofreciendo una potencia RMS de 60 W.
Philips Ambilight 65PUS8400/12
Si tienes pensado probar la tecnología de iluminación Ambilight en tu próxima tele, este modelo de Philips cuesta ahora 649 euros en Carrefour. La Philips Ambilight 65PUS8400/12 monta un panel QLED de 65 pulgadas. Es compatible con HDR10 y si hay algo por lo que destaca es por su sistema de iluminación Ambilight. El sistema operativo bajo el que funciona es Titan OS y es compatible con AirPlay de Apple.
Toshiba 65UV3463DG
Y si lo que quieres es una tele grande y barata, pero sin renunciar a buenas prestaciones, esta de Toshiba es una buena opción disponible en Carrefour por 399 euros. Ofrece resolución 4K UHD y es compatible con Dolby Vision y HDR10. El sistema operativo que trae es el propio de Toshiba, por lo que si no te gusta, tan solo tienes que conectarle un Fire TV Stick o una Android TV Box.
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
