Las mejores apps para tu Smart TV Samsung con Tizen

Hoy te traemos las mejores apps para una televisión Smart TV de Samsung, aquellas que tienen el sistema operativo Tizen. Esto incluye tanto nuevos modelos con Tizen 5.5 como otras teles de hace ya unos años con versiones más antiguas.

En las teles de Samsung, las aplicaciones se pueden instalar a través de Smart Hub. La tele trae unas cuantas aplicaciones preinstaladas, aunque dispone de muchas apps más en su tienda, que debes descargar para poder usar. Hemos elegido las aplicaciones para Smart TV Tizen más interesantes disponibles en la tienda de Samsung.

Netflix

Tener la aplicación de Netflix instalada en la tele es prácticamente imprescindible, pues es uno de los servicios de streaming de pelis y series más populares, con una mezcla de éxitos de ayer y hoy y contenido exclusivo. La aplicación funciona razonablemente bien y no se diferencia demasiado de la versión para móviles y tablets.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video sigue más o menos la misma premisa que Netflix, aunque con su propia selección de películas y series. Al igual que Netflix, es un servicio de pago, aunque el servicio está incluído dentro de Amazon Prime. Es decir, si eres de Amazon Prime, tienes acceso al catálogo de Amazon Prime Video sin pagar nada extra.

HBO

HBO es otro servicio de streaming que mezcla series y películas. El coste de la suscripción es de unos 8,99 euros al mes y, aunque la aplicación en sí no está tan pulida como la de la competencia, te da acceso a series exclusivas de calidad como Juego de Tronos, Chernobyl, Westworld y tantas otras.

Disney+

Disney+ es una de las últimas plataformas de streaming que se han lanzado, aunque llegó por todo lo alto con versiones para prácticamente cualquier dispositivo, incluyendo televisores. Este servicio de streaming tiene un precio de unos 6,99 euros al mes e incluye contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

YouTube

Una aplicación que no puede faltar en ninguna tele es YouTube. A diferencia de las anteriores, no tienes que pagar si no quieres, a cambio de recibir anuncios de vez en cuando. La versión de YouTube para Smart TV de Samsung es bastante aceptable, con soporte para subtítulos y fácil de controlar con el mando a distancia de la tele. El contenido de YouTube no necesita presentación: encontrarás de todo, desde auténticas obras maestras a contenido difícil de digerir.

DAZN

En las teles Samsung de los amantes del deporte no puede faltar DAZN, el servicio de streaming de deportes. El coste de la suscripción es de unos 9,99 euros al mes, lo cual te da acceso a los partidos de la Premier League, Moto GP, la Copa del Rey de fútbol, UFC, boxeo y más contenido deportivo.

TDP

También de deporte, pero gratuita, Teledeporte de RTVE es otra aplicación que no puede faltar a quienes gustan de ver eventos deportivos en la tele. En la aplicación podrás ver tanto eventos deportivos en directo como grabados y a una mayor calidad que en la emisión tradicional por TDT. La emisión abarca todo tipo de disciplinas y competiciones nacionales e internacionales, desde atletismo, patinaje, futbol a baloncesto o vela.

Rakuten TV

Rakuten es un servicio de streaming de películas, series y documentales en el cual puedes elegir cómo quieres consumir su contenido. O bien pagas una suscripción mensual como en Netflix, o bien alquilas o compras las películas o bien ves el contenido gratis, pero con anuncios. La suscripción cuesta unos 6,99 euros al mes y alquilar una película tiene un precio que va desde los 0,99€ a los 4,99€.

Apple TV

Quienes se encuentren en el ecosistema de Apple, pueden traer un pedacito de la manzana a la tele con la aplicación oficial de Apple TV. Esto supone que con la aplicación puedes acceder a tu librería de películas, series y música, así como al contenido de Apple TV+, el servicio de streaming de Apple.

Samsung TV Plus

Samsung TV Plus es una aplicación que viene preinstalada en las teles de Samsung que te ofrece contenido gratis: noticias, deportes, entretenimiento. La oferta disponibles es un popurrí que mezcla canales abiertos con contenido de creadores de YouTube, música y más. En total es algo así como añadir 50 canales más a la tele.

MiTele

MiTele es la aplicación oficial de Mediaset España, el grupo que incluye Telecinco, Cuatro, Factoría de Ficción, Boing, Divinity y Energy. En la aplicación podrás ver series y programas a la carta como La que se avecina, Elementary, Gran Hermano o Cuarto Milenio, por nombrar unos pocos. Para ver el contenido sin anuncios, debes pagar 3 euros al mes para conseguir MiTele Plus.

Atresplayer

Atresplayer es lo mismo, pero de Atresmedia, el grupo que engloba los canales Antena 3, La Sexta, Neox, Nova y Mega. En la aplicación puedes consultar programas y series a la carta gratis, y también cuenta con un servicio Atresplayer Premium, con preestrenos, sin publicidad y por 2,99 euros al mes.

Facebook Watch

La aplicación de Facebook Watch es algo así como un spin-off de la sección de vídeos de Facebook. No está a la misma altura que YouTube, pero al tenerla instalada podrás enviar vídeos a reproducir en la tele desde el PC o el móvil desde la aplicación o web de Facebook, así que es un buen recurso si usas esta red con frecuencia y quieres ver algún vídeo o directo en la pantalla grande.

Spotify

Spotify es uno de los servicios de streaming musical más populares, contando tanto con una versión de pago como con otra gratuita, con anuncios y limitado. La aplicación para la tele te permite escuchar tu música favorita en la tele, lo cual es una buena alternativa si no tienes ningún altavoz al cual conectar el móvil.

TuneIn

Otra aplicación interesante es la de TuneIn, la mayor colección de radios. Con TuneIn, puedes usar tu Smart TV de Samsung para escuchar emisoras de radio de todo el mundo a través de Internet, es decir, sin preocuparte por recepción o antenas. Las emisoras están categorizadas y también tienes un buscador.

Steam Link

Steam Link es una interesante aplicación para los más jugones. Teniendo Steam instalado en un PC, puedes conectar un mando o un teclado y ratón a la tele y jugar usando la pantalla de la tele. Esta aplicación sólo está disponible para las Smart TV de Samsung de 2016 en adelante (o de 2017, si quieres resolución 4K).

Plex

Plex es algo parecido a Steam Link. Creas un servidor de Plex en un PC y pones en él vídeos y fotos, creando en cierto modo tu propio Netflix. Además, también se incluyen canales gratis con contenido variado que puedes consultar desde la aplicación.

Web Video Caster receiver

Si tienes problemas para emitir contenido a tu tele Samsung, puedes probar a usar Web Video Caster. Con esta aplicación podrás enviar contenido a la tele de forma similar a como si tuvieras un Chromecast, aunque para ello deberás descargar y usar una aplicación propio, disponible para móviles Android y iPhone.

Accuweather

Por último, nunca está de más poder ver la previsión del tiempo en cualquier momento. Accuweather es una de las aplicaciones más famosas al respecto, pudiendo ver el estado actual y la previsión para las próximas horas y días desde el sofá.