DAZN: quién está detrás del "Netflix de los deportes" y cuáles son sus planes para revolucionar el fútbol en directo en España

A DAZN (se pronuncia Da Zone) se le conoce como el "Netflix de los deportes". Aunque James Rushton, su CEO, opina que es "mucho más complejo, ya que en vez de un solo contenido de archivo se emiten cientos de retransmisiones en directo cada semana". Todavía no es una plataforma conocida en España, llegará el año que viene, pero DAZN se fundó en 2015 y ya goza de bastante popularidad en países como Austria, Alemania, Japón o Canadá.

Estamos ante un servicio de streaming al estilo Netflix, HBO o Movistar+, sin embargo todos los contenidos que encontraremos están relacionados con el deporte. Y debido a la importancia del directo en este tipo de vídeos, muchos de ellos serán retransmisiones en directo de los grandes partidos, las diferentes competiciones y las múltiples carreras. Vamos a conocer qué ofrecerá DAZN y por qué puede suponer un cambio importante en el panorama actual de la emisión de deportes en España.

Los derechos de retransmisión en el mundo del deporte alcanzan cotizaciones muy altas y en cada país pertenecen a un grupo diferente. Desde DAZN dispondrán de competiciones como la Euroliga de basquet, Moto GP, Fórmula 1 o incluso la Premier League, que hasta hace poco estaba reservada únicamente a Bein Sports.

Actualmente DAZN está disponible en diversos países pero ya ha anunciado planes para continuar expandiéndose. Este año ha llegado a Italia y el año que viene llegará al mercado español, tanto España como Latinoamérica. Pero para desembarcar con fuerza en nuevos mercados hacen falta buenos derechos que atraigan al público. Pensad que estamos ante una plataforma de streaming de pago y es a través de las grandes competiciones donde se puede ganar terreno para conseguir suscriptores.

En España como comentamos, han conseguido los derechos de Moto GP y la Euroliga de Basquet de forma exclusiva para los próximos cuatro años, pero como informan desde El Español, su siguiente movimiento es ir a por los derechos de La Liga de Fútbol.

We’re delighted to announce that #DAZN will be launching in Spain next year, with exclusive @premierleague and @MotoGP rights (and more to come…)https://t.co/Vmy3Nmw1XD pic.twitter.com/HMeNkVlBR4