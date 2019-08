Mitele Plus: la única opción (por ahora) para ver LaLiga sin operador esta temporada

Cuando Mediaset anunciaba Mitele Plus por 2,5 euros al mes a mediados de julio, no fue una gran sorpresa. Seguía el movimiento que en su día dio Atresmedia con Atresplayer Premium: ofrecer online ciertos contenidos (series, programas, etc.) del grupo previo pago.

Lo que sí fue algo más inesperado, me atrevería a decir, es el anuncio que llegó unos días después: MiTele Plus añadía varios packs adicionales con las principales competiciones españolas y europeas de fútbol. Entre ellos, un plan que incluye LaLiga (Primera y Segunda con "partidazo"), la Champions y la Europa League por 30 euros al mes (35 tras los tres primeros meses) sin necesidad de darte de alta en ningún operador.

MiTele Plus se lleva el "grueso" del fútbol

Y digo inesperado por varios motivos. El principal, la propia creación de la plataforma sin preaviso y que Mediaset haya decidido apostar por el fútbol y encima (únicamente) online. Otro motivo importante: hace unos meses antes llegaba a España DAZN, un servicio de streaming de deportes con bastante empuje internacional y que parecía venir a "comerse el mundo". La idea, según contaron en su presentación, era incluir de alguna forma LaLiga. En julio, sin embargo, esto cambió: descartaron hacerse con los derechos por las condiciones impuestas por Movistar ("condiciones de 2015" según ellos) y pedían a la CNMC que tomara medidas para el año que viene. DAZN se quedaba "compuesta y sin Liga" y, además, subía la cuota a los 9,99 euros mensuales.

DAZN llegaba en un momento complicado en el que se producía un cambio importante: el verano pasado Movistar anunciaba la compra los derechos de LaLiga desde la temporada 2019/2020 hasta la de 2021/2022. Unos días después, sumaban los derechos de emisión de la Champions y la Europa League hasta 2021. Movistar, como ya explicamos en su día y como consecuencia de la compra de Canal+, está obligada a revender a un precio regulado una parte de su contenido a todas las partes interesadas, pero podemos suponer que a DAZN no le salían las cuentas.

Al perder los derechos Mediapro, una de las grandes incógnitas era qué iba a pasar con beIN CONNECT, su OTT que durante varias temporadas había ofrecido LaLiga y las competiciones europeas de forma total o parcial (en función de la temporada, Movistar se guardaba o no los partidos de su Partidazo) y que ya parecía bastante establecida en esto del fútbol online. Por ahora todo apunta a que esta temporada se queda sin fútbol apostará todo a los nueve canales de pago (Fox, AXN, etc.) y al canal UBEAT de eSports.

beIN CONNECT pierde el fútbol de pago este año: estos son los canales, junto a GolT (gratuito) que lista ahora mismo en su web

Sin beIN CONNECT y sin DAZN en la ecuación, se complicaba un poco el asunto de la retransmisión sólo online de LaLiga y las competiciones europeas. Obviamente, y aunque ellos tengan los derechos, a Movistar no le interesa demasiado que mucha gente opte por esta modalidad no atada a una jugosa tarifa Fusión, así que ellos estaban casi descartados. Y aquí es donde entra Mediaset y su Mitele Plus.

Qué ofrece Mitele Plus (y qué no)

En la actualidad, y en cuanto a contenidos, Mitele Plus ofrece cuatro packs o modalidades, todos ellos sin permanencia:

mitele PLUS Básico (2,5 euros al mes): canales de Mediaset en HD y contenidos sin publicidad

(2,5 euros al mes): canales de Mediaset en HD y contenidos sin publicidad mitele PLUS Liga de Campeones (16,99 euros al mes): Champions, Europa League, Supercup y mitele PLUS básico

(16,99 euros al mes): Champions, Europa League, Supercup y mitele PLUS básico mitele PLUS LaLiga (19,99 euros al mes): LaLiga Santander (1ª división), LaLiga Smartbank (2ª división), incluyendo Movistar Partizado, y miTele PLUS básico.

(19,99 euros al mes): LaLiga Santander (1ª división), LaLiga Smartbank (2ª división), incluyendo Movistar Partizado, y miTele PLUS básico. mitele PLUS Fútbol Total (30 euros al mes primeros tres meses, 35 euros en adelante): mitele PLUS Liga de Campeones, mitele PLUS LaLiga y mitele PLUS Básico.

Además, habría que contar con un partido de LaLiga Santander que emite cada jornada GOL de forma gratuita. Ausentes de la lista están otras competiciones, como las ligas extranjeras. En este caso, DAZN sí que se ha asegurado los derechos de la Premier League, entre otras, aunque para otras ligas, como la Bundesliga o la Serie A, hay que pasar por operador sí o sí. En nuestra comparativa completa tenéis todos los precios y posibilidades incluyendo operadores.

En lo relativo a dispositivos, sí que se nota que Mitele Plus está todavía en una fase muy inicial, ya que sólo es compatible con navegador, móviles y tablets Android/iOS y algunos Smart TV de las marca Samsung, LG, Sony y Hisense (desde Mitele no facilitan un listado oficial de modelos). En la web oficial explican que la app próximamente será compatible con nuevos soportes, como Chromecast, Fire TV Stick y PlayStation 4, y también confirman que una cuenta funcionará hasta en cinco dispositivos, pudiendo sólo dos de ellos reproducir de forma simultánea.

Ver el fútbol online es cada vez más caro (y con menos opciones)

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 OTT que ofrecía LaLiga completa + Champions / Europa League Veofutbol TediTV BeINConnect Champions y Partidazo sólo en operadores Mitele Plus Precio (€/mes) 20 (30 sin promoción) 24,85 16,99 (desde dic) 30 (35 tras el tercer mes)

Llevamos unas cuantas temporadas convulsas en lo que a emisión del fútbol online se refiere, con varios que han ido surgiendo y que han ido casi desapareciendo al mismo ritmo. BeIN CONNECT, seguramente por sus lazos con Mediapro, ha sido uno de los que más ha aguantado, pero no el único que ha venido ofreciendo fútbol en streaming durante los últimos años.

Una de las constantes ha sido, además, la "lucha" entre los distintos propietarios de derechos, siendo uno de los casos habituales que una plataforma ofreciera gran parte de LaLiga pero no el "partido estrella" de cada jornada, que se reservaba Movistar Partidazo.

Fue Veofutbol, propiedad de Telecable, la que dio el salto y en la temporada 2015/2016 ofrecía todo el fútbol (Liga y Champions) por 30 euros al mes, a 20 euros en promoción. También esa temporada surgía otra alternativa diferente: OpenFútbol, que apostaba por el abono de Liga a un equipo por poco más de 60 euros (comenzando desde enero).

La temporada 2016/2017 se mantuvieron casi igual los precios de Veofutbol, que pasó a llamarse TediTV, y entraron en escena beIN CONNECT (9,99 euros LaLiga, Champions, Europa League y competiciones europeas) y OpenSport, que no tenía la Primera División pero como principal aliciente sí permitía contratar Movistar Partidazo.

Durante los últimos años hemos visto que las plataformas no se ponían de acuerdo con Movistar por Movistar Partidazo. Algunas llegaron incluso a desaparecer y cerrar por ello.

Sin embargo, en la 2017/2018 todo cambió: como no llegaron a un acuerdo para ofrecer Movistar Partidazo, TediTV echó el cierre y OpenSport intentó resistir con la Segunda División y otros deportes por 9,99 euros. beIN CONNECT, a mitad de temporada, comenzó a ofrecer Movistar Partidazo y la Champions a un precio muy competitivo: 16,99 euros.

Poco duró la alegría, porque para la temporada pasada Movistar volvía a quedarse en exclusiva Movistar Partidazo, además de la Champions y la Europa League. BeIN CONNECT se conformó con LaLiga (sin el partidazo) y Sky se metió a luchar por los contenidos deportivos ofreciendo LaLiga de Segunda División dentro de su tarifa mensual de 6,99 euros.

A día de hoy, OpenSport sigue existiendo aunque su web no está actualizada, Telecable no ha vuelto a lanzar ningún servicio independiente para contratar el fútbol online, Sky no tiene ya entre sus canales el fútbol de Segunda División y Mitele Plus queda como la única opción para poder ver LaLiga, la Champions o la Europa League sin tener que recurrir a un operador.