Guía de compra de smart TV para ver series y películas por menos de 500 euros

Renovar el electrodoméstico que reina en el salón no es tarea fácil... y menos si tu presupuesto es ajustado. A las casi eternas discusiones sobre qué tamaño de pantalla es el adecuado o qué tecnología del panel se ajusta mejor a nuestras necesidades se unen otras como la retroiluminación, el HDR o el sistema operativo de tu futuro televisor. ¿Cuál es la mejor smart TV para ver series y películas por menos de 500 euros?

Cómo acertar eligiendo una smart TV por menos de 500 euros

Estamos buscando una smart TV que nos ofrezca una experiencia satisfactoria tanto ahora como en el futuro para ver series y películas con un presupuesto máximo de 500 euros.

Teniendo en cuenta lo limitado de nuestro presupuesto, es imposible optar a las propuestas más ambiciosas de los fabricantes y los paneles OLED también se quedan fuera. También pasa a un segundo plano la búsqueda de los diseños más atractivos, características específicas de sonido como el Dolby Atmos (aunque hay alguna excepción) o en el apartado de conectividad, el HDMI 2.1. No obstante, nuestras decisiones a la hora de comprar un smart TV para series y películas se centrarán en el panel y la resolución, el esquema de retroiluminación y el sistema operativo, sin descuidar la tecnología HDR.

En nuestra búsqueda de los mejores ordenadores portátiles con Windows por menos de 500 euros hemos preguntado a Juan Carlos López y Enrique Pérez, editores de Xataka especializados en informática.

Tecnología de panel

Ya hemos anticipado que por 500 euros es imposible hacernos con lo más avanzado en el mercado de los televisores, pero afortunadamente, hay soluciones muy atractivas que encajan bien en este precio. Juanky detalla que el presupuesto también va a ser determinante en cuanto a tecnología de panel: "Lo ideal es que un televisor que va a ser utilizado sobre todo para disfrutar películas y series tenga un panel LCD, ya que los televisores OLED más modestos exceden claramente este presupuesto. "

Pero en el mercado encontramos una amplia diversidad en cuanto a paneles LCD, por lo que mejor buscar aquellos un esquema de retroiluminación lo más avanzado posible. Resalta Juanky que:

"Es poco probable que podamos acceder a un esquema FALD (Full Array Local Dimming), a menos que demos con una oferta de infarto, por lo que tendremos que conformarnos con la retroiluminación LED periférica. Aun así, hay televisores que nos proponen una relación de contraste muy atractiva a pesar de ser de tipo Edge LED, especialmente los que recurren a un panel de tipo VA."

Aunque cada fabricante lo denomina de una manera, Juanky nos recomienda "apostar por un televisor con nanocristales porque estas diminutas partículas modifican la longitud de onda de la luz emitida por la retroiluminación para conseguir que el televisor sea capaz de restituir un abanico de colores más amplio".

En este sentido, cada marca llama a esta tecnología de una forma (Quantum Dots, Triluminos, NanoCell, etc.), si bien Juan Carlos explica que "el rendimiento de todas ellas es similar, más allá del nombre que reciben".

Enrique nos da un consejo: " Mi recomendación es no dejarse llevar por los nombres en esta gama de precios y fijarse en el número del modelo, ya que normalmente si el número del televisor es mayor es que se trata de una gama superior, algo que normalmente repercute en el brillo, el color y el contraste."

Tanto Juan Carlos como Enrique nos instan a buscar paneles de 10 bits y no de 8 bits. Desgraciadamente en este rango de precios lo que nos encontramos son 10 bits que no son nativos. Como explica Enrique, "hay 10 bits reales y 8 + FRC (Frame Rate Control), que es una tecnología para aumentar la profundidad del color en esos 2 bits."

Juanky ahonda en la explicación:

"incorporan un motor de procesado que recurre a técnicas Frame Rate Control para generar un espacio de color más amplio, utilizando píxeles adyacentes de colores diferentes que nos brindan la sensación de que estamos contemplando un tercer color que, en realidad, no forma parte del espacio de color del panel de 8 bits."

López detalla que aunque "la mejor opción es 10 bits si hay alguna oferta que la coloque en el presupuesto que manejamos, pero, si no es posible, hay televisores con panel de 8 bits + FRC que rinden bien, como el Xiaomi que analicé o un Hisense que probé hace unos meses."

Enrique concluye que en algunos casos el "FRC es tan bueno que el resultado es bastante indistinguible entre el 8bit+frc y el 10 bit nativo. Salvo por la idea que los paneles 10 bits nativos son los de las TV de gama más alta y estas se ven mejor, pero no solo por ser de 10 bits nativo, sino por todo el conjunto"

Resolución y HDR

Con nuestro presupuesto podemos acceder a televisores 4K UHD. En este sentido, Juanky es tajante sobre sus ventajas si somos usuarios de servicios en streaming, algo muy probable si somos aficionados a series y películas:

"Varias plataformas de vídeo bajo demanda, como Netflix o Rakuten TV, tienen mucho contenido con esta resolución, por lo que es preferible renunciar a los televisores Full HD. Pero el estándar 4K UHD no conlleva solo un incremento de la resolución; también acarrea una colorimetría más exigente y representa la puerta de acceso a la tecnología HDR. Afortunadamente, las plataformas de vídeo bajo demanda cada vez tienen más contenido HDR."

Enrique nos marca las pautas a seguir para no equivocarnos con el HDR:"HDR10 es bastante primordial y recomendamos que cualquier televisor que compres lo tenga. La mayoría son compatibles. Otro tema es HDR10+ y Dolby Vision, los dos son rivales"

Juanky nos aclara que "si además de HDR10 es capaz de procesar contenidos HDR10+ y Dolby Vision, será mucho mejor porque estas dos normas recurren a los metadatos dinámicos para ofrecernos una experiencia con el HDR más lograda."

No obstante, nos señala que en este rango de precio es poco probable que ofrezcan un soporte total. Pérez nos recomienda que, en caso de tener que elegir, mejor aquellos con Dolby Vision "principalmente porque hay un mayor catálogo. Aunque es un extra que quizás no vayas a utilizar, es un buen indicativo que la calidad del televisor es buena."

Y un apunte para nota: si queremos exprimir el HDR al máximo, Juan Carlos nos insta a verificar que "su capacidad de entrega de brillo típica es mínimamente decente y nunca inferior a los 300 nits. De lo contrario su rendimiento al reproducir contenidos HDR dejará mucho que desear."

Cuanto más grande, ¿mejor?

Cuando tenemos cierto presupuesto y estamos buscando un televisor, es muy goloso optar por la estrategia de "Ande o no ande, caballo grande", por lo que hemos preguntado a Enrique y Juan Carlos qué es preferible: ¿un televisor más grande pero más sencillo o uno de menor diagonal pero con mejores especificaciones?

Ambos responden que no. Juanky nos sugiere que "mejor elegir el más grande siempre que, eso sí, satisfaga al menos los requisitos que os he propuesto. La economía de escala ha provocado que los televisores de las gamas de entrada y media hayan heredado buena parte de las prestaciones que no hace mucho estaban restringidas solo a los modelos de gama alta, por lo que tener un presupuesto ajustado no tiene por qué impedirnos acceder a un televisor muy competente."

Enrique coincide: "si cumplen los mínimos listados, siempre la tele más grande que te quepa en el mueble. Al menos hasta 55 pulgadas".

Con qué sistema operativo

Es frecuente que entre los catálogos de los fabricantes encontremos propuestas más asequibles con sistemas operativos propios y/o simplificados. En este sentido, siempre nos quedará la opción de comprar un set top box.

Aunque si no queremos complicarnos – ni comprar más elementos –, Enrique nos insta a buscar "un sistema con Netflix y que vaya bien, algo que hoy en día la mayoría ya ofrecen. Si buscas un extra como HBO, deberás ir a televisores como los de Samsung, LG o Sony."

Para Juanky basta con encontrar "un sistema operativo que nos garantice el acceso a las apps más populares: YouTube, Netflix, HBO, Amazon Prime Video, etc."

Pérez destaca que en esta gama de precios lo mejor es "intentar encontrar una Android TV o apostar por una Samsung o LG cuyo sistema funciona igual de bien también en gamas básicas."

Modelos destacados

Philips 50PUS7504/12

Enmarcado dentro de la gama media alta de 2019, la Philips 50PUS7504/12 (489 euros) es una de las smart TVs más completas que podemos encontrar por menos de 500 euros.

Con una diagonal de 50" y panel VA de 10 bits virtuales, implementa la tecnología Ambilight en sus tres laterales y un amplio soporte para los modos HDR con Dolby Vision incluido. A nivel acústico destaca por su propuesta dentro de este rango de precios, tanto a nivel de potencia como por el Dolby Atmos.

Cuenta con el asentado y solvente Android TV, soporte para Google Assistant y compatibilidad con Amazon Alexa.

Philips 50PUS7504/12 Panel LED VA 4K Ultra HD con retroiluminación Direct LED. Relación de aspecto: 16:9. 10 bits (8 bits +FRC) Tamaño 50" HDR HLG, DR10, HDR10+ y Dolby Vision Brillo n.d. Sistema operativo Android TV 9 Sonido 2 x 12,5W con Dolby Atmos Dimensiones y peso 1119,8 x 207 x 703,4 mm (con peana); 16,1 kg (con peana) Precio 489 euros

LG 498200PLA

Otro modelo que el paso de los meses ha rebajado es LG 498200PLA (499 euros), enmarcada dentro de la gama media de LG de 2019, con un panel de 49" IPS con nanopartículas de color NanoCell y un amplio ángulo de visión. Su sistema operativo es sencillo e intuitivo, y es compatible con los asistentes de voz Alexa y Google Assistant.

LG 498200PLA Panel IPS 4K Ultra HD con retroiluminación Direct LED. Relación de aspecto: 16:9. 10 bits (8 bits +FRC) Tamaño 49" HDR HDR10, HLG Brillo n.d. Sistema operativo Web OS 4.5 Sonido 2 x 10W de 2 Ch, DTS,Dolby Digital Dimensiones y peso 1096 x 263,1 x 710 mm (con peana). 15,5 kg (con peana) Precio 499 euros

Sony KD43XG8096

Normalmente el precio de la firma japonesa está bastante por encima de este presupuesto, pero con el paso de los meses encontramos esta smart TV de la gama media de Sony para 2019 rebajada: la Sony KD43XG8096 (495 euros) de 43", un modelo con la tecnología de la marca Triluminos Display para potenciar el color con algoritmo de procesado de movimiento Motionflow XR 400.

En este caso nos encontramos con un smart TV con soporte para HDR y sonido de 2 canales. Como sistema operativo, el robusto Android TV. Además ofrece compatibilidad con los asistentes de voz de Google y Amazon.

Sony KD43XG8096 Panel LCD con retroiluminación Edge LED 4K UHD. Relación 16:9. 10 bits (8 bits +FRC) Tamaño 43" HDR HDR10, HLG Brillo n.d. Sistema operativo Android TV Sonido 2 x 10W DTS con Ch 2.0, Bass Reflex Digital Surround,Dolby Digital Plus Dimensiones y peso 970 x 260 x 630 mm (con peana). 10,2 kg (con peana) Precio 495 euros

Xiaomi Mi TV 4S

Xiaomi ha aterrizado en el mundo de las smart TVs con la Xiaomi Mi TV 4S, un televisor con una alta relación calidad precio de acuerdo con nuestro análisis y que está disponible en varias diagonales: la de 55" (440 euros) que destacamos por su tamaño, pero también de 43" (299 euros), que por cierto ahora mismo está rebajada y de 32".

En nuestra experiencia de uso destacamos su buen diseño propio de gamas más altas, la experiencia que ofrecen Android TV y PatchWall, la calidad de imagen dentro de su rango de precios, tanto en series como en videojuegos.

Xiaomi Mi TV 4S 55 Panel LCD IPS 4K UHD con retroiluminación LED y relación de aspecto 16:9. Panel 10 bits (8 bits + FRC) Tamaño 55" HDR HDR10 Brillo 330 nits Sistema operativo Android TV 9.0 (con Chromecast integrado) / PatchWall OS Sonido 2 x 10 vatios con bass reflex / Procesado DTS-HD y Dolby Audio Dimensiones y peso 1.231,6 x 83,4 x 767,3 mm (con peana incluida), 12,45 kg (sin peana) Precio 449 euros

Hisense 55B7500

Tanto por especificaciones como por calidad de la pantalla, la Hisense 55B7500 (410 euros) es una de las smart TV más atractivas.

Y es que su diagonal es de 55", entrega un nivel alto de brillo y ofrece un soporte de HDR completo que incluye Dolby Vision. A nivel de sonido, también cuenta con la tecnología envolvente Dolby Atmos.

Eso sí, en cuanto a sistema operativo, lleva el propio del fabricante, lo que nos permitirá acceder a internet y apps a través de VIDAA U 3.0, una interfaz que ha ido ganando en sencillez y diseño.

Hisense 55B7500 Panel VA 4K Ultra HD con retroiluminación Direct LED. Relación de aspecto: 16:9. 10 bits (8 bits +FRC) Tamaño 55" HDR HR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision Brillo 350 nits Sistema operativo VIDAA U 3.0 Sonido 2 x10 W, con Dolby Audio, Dolby Digital Plus y DTS Dimensiones y peso 1230 x 762 x 253 mm (con peana). 20,1 kg (con peana) Precio 410 euros

Philips 55PUS6754/12

Un peldaño más abajo del otro modelo de Philips que hemos mencionado antes se encuentra la Philips 55PUS6754/12 (459 euros), que comparte bazas de la anterior como su amplio soporte HDR, la tecnología Ambilight o Dolby Vision y Dolby Atmos, además ofreciendo una diagonal más grande que se va hasta las 55".

Eso sí, entre sus diferencias se encuentra un sonido de menor potencia, la el sistema operativo propio de Philips en lugar de Android TV y finalmente, no es compatible con los asistentes de voz de Google y Amazon.

Philips 55PUS6754/12 Panel LED IPS 4K Ultra HD con retroiluminación Direct LED. Relación de aspecto: 16:9. 10 bits (8 bits +FRC) Tamaño 55" HDR Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Brillo n.d. Sistema operativo Saphi Sonido 2 x 10W con Dolby Atmos Dimensiones y peso 1249,68 x 723,9 x 78,74 mm (con peana); 16,1 kg (con peana) Precio 459 euros

Sony KD43XG7096

El segundo modelo dentro de este rango de precios es el Sony KD43XG7096 (497 euros), también de 43" y también dentro del catálogo de la firma nipona para 2019, concretamente es su familia más básica con la tecnología Triluminos Display.

La XG7096 se encuentra un peldaño por debajo de la XG8096, algo que esencialmente se nota en que cambia Android TV por un sistema operativo basado en Linux que nos permitirá acceder a servicios como YouTube e instalar apps. Por lo demás, esta familia dispone del mismo soporte para HDR, procesador de imagen o tecnologías de suavización de movimiento.

Sony KD43XG7096 Panel LCD con retroiluminación Edge LED 4K UHD. Relación 16:9. 10 bits (8 bits +FRC) Tamaño 43" HDR HDR10, HLG Brillo Sistema operativo Linux Sonido 2 x 10W DTS con Bass Reflex, Digital Surround,Dolby Digital Plus Dimensiones y peso 1101 x 260 x 704 mm (con peana). 12,5 kg (con peana) Precio 497 euros

Samsung RU7475

Dentro de la prolífica firma coreana encontramos la familia Samsung RU7475 de 2019, disponible tanto en 50" (479 euros) como en 43" (435 euros), una familia con un diseño premium metálico y paneles con tecnología Dynamic Crystal Color.

Incluyen el sistema operativo de la marca y son compatibles con Alexa, además de con el ecosistema SmartThings. Incluye mando One Remote Control.

Samsung UE50RU7475 Panel LCD VA 4K UHD con relación de aspecto 16:9 Tamaño 50" HDR HDR10+, HLG Brillo n.d. Sistema operativo Samsung Smart TV Sonido 2 x 10W con Dolby Digital Plus Dimensiones y peso 1238,6 x 800 x 350,1 mm (con peana), 19,7 kg (con peana) Precio 449 euros

Samsung 4K UHD 2019 50RU7475 - Smart TV de 50" [serie RU7400], Wide Viewing Angle, HDR (HDR10+), Procesador 4K, Diseño Metálico, Premium One Remote, apps en exclusiva y compatible con Alexa En Amazon desde 397,59€ PVP en PcComponentes 499€PVP en FNAC 489€

Panasonic TX-50GX710E

Dentro del catálogo de smart TV de Panasonic del año pasado se encuentra la Panasonic TX-50GX710E (479 euros), un televisor de 50" compatible con múltiples formatos HDR y Adaptative Blacklight Dimming. Con el sistema operativo propio de la marca, podrás acceder a apps de internet y servicios en streaming.

Panasonic TX-50GX710E Panel LCD VA 4K Ultra HD con retroiluminación Direct LED. Relación de aspecto: 16:9. 10 bits (8 bits +FRC) Tamaño 50" HDR HDR10+, HDR10 y HLG Brillo n.d. Sistema operativo My Home Screen 3.5 Sonido 2 x 10W Dimensiones y peso 1120 x 703 x 242 mm (con peana), 15 kg (con peana) Precio 479 euros

Hisense H50U7B

Hace unos meses tuvimos la oportunidad de probar este televisor de gama media de 2019, el Hisense H50U7B (439 euros) y destacamos bazas como la compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+ en este rango de precios. Pese a ofrecer un panel con 10 bits virtualizados, el procesado está afinado para ofrecer una buena calidad de imagen, así como la colorimetría

Con un diseño sencillo y el sistema operativo propio de la marca VIDAA U 3.0, es compatible con Alexa y entrega sonido a buen nivel.

Hisense H50U7B Panel LCD VA con retroiluminación Edge LED y resolución 4K UHD. Relación de aspecto: 16:9. 10 bits (8 bits +FRC) Tamaño 49,5" HDR Dolby Vision, HDR10, HDR10+ y HLG Brillo 300 nits Sistema operativo VIDAA U 3.0 Sonido 2 x 10 vatios / Procesado Dolby Atmos Dimensiones y peso 1.112 x 296 x 711 mm (con peana). 15,5 kg (con peana) Precio 439 euros

