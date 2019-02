Cómo elegir el tamaño ideal de televisor: lo que dicen los fabricantes vs. lo que dicen los expertos

Elegir un televisor es una tarea complicada por la ingente cantidad de variables que encontramos en el mercado: resolución de la pantalla, tipo de panel, diseño, funciones y por supuesto, las pulgadas de su pantalla. Contrariamente a lo que pueda parecer, aquí no funciona el "ande o no ande, caballo grande", sino que hay un tamaño ideal para cada habitación. Con los televisores, el tamaño sí que importa.

Tan incómodo resulta ver un televisor donde tenemos que escudriñar los ojos para enterarnos de lo que sucede a tener la sensación de estar demasiado cerca, como pasa cuando nos sentamos en las primeras filas del cine. Entonces, ¿qué tamaño de televisor elegir?

La clave del todo: ángulos y resoluciones

¿Por qué hay un tamaño perfecto de televisor? Es una cuestión de presencia, un concepto que hace referencia a la sensación de inmersión que tenemos cuando nos situamos enfrente de la televisión. Y es que el objetivo es que nos sintamos como si estuviéramos ahi, al otro lado de la pantalla.

Para hacerlo posible entran en acción numerosos factores técnicos como los planos en los que se graban las escenas, el sonido, la dimensionalidad y, lo que es más relevante para este artículo, el tamaño de la imagen y la calidad de esta, dos conceptos relacionados con el ángulo visual y la resolución.

Pero empecemos por el principio. Lo primero de todo es tener claro que cuando los fabricantes hacen referencia al tamaño de un televisor, el dato que nos están proporcionando es la longitud de la diagonal de la pantalla y además nos lo suministran en pulgadas. Una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Por ejemplo, una televisión de 40 pulgadas mide prácticamente un metro (101,6 centímetros) desde una esquina a la esquina opuesta.

Mientras que el ángulo de visión marca la distancia mínima

A la hora de situar un televisor es clave elegir paredes perpendiculares a las ventanas para reducir los reflejos y tener en cuenta que la altura del marco inferior debe estar al nivel de los ojos.

En la elección del tamaño ideal de nuestro televisor, el ángulo de visión tiene un papel de protagonista ya que marca la distancia a la que habremos de colocarnos a través de geometría.

La distancia ideal de visionado se ve afectada por el ángulo horizontal de la cámara que captura la imagen. En una situación de visionado ideal, el ángulo horizontal de la pantalla sería el mismo que el ángulo captado por la cámara durante la toma, de modo que los televidentes percibiéramos las mismas relaciones que fueron grabadas originalmente. En la realidad esto no es posible ya que los ángulos de grabación varían con la distancia focal de las lentes.

Como sucede en el cine, cuanto mayor es el campo de visión cubierto por la pantalla, más sensación de presencia se genera. No obstante, el sistema de visión de los humanos es de aproximadamente 135 grados en horizontal, un ángulo que podría tener sentido para ver una película, pero que no lo tiene para otros escenarios como por ejemplo ver un partido de fútbol. Además, no todos los contenidos están hechos para verlos ocupando todo nuestro campo de visión.

...la resolución fija la distancia máxima

También deberemos prestar atención a la resolución, un término que hace referencia al número de líneas verticales y horizontales formadas por píxeles que se puede mostrar una pantalla. A menos resolución, menos píxeles y por tanto, peor calidad de imagen. La resolución es especialmente importante en pantallas grandes, donde se nota más el pixelado.

En la práctica, los paneles 4K Ultra Alta Definición (resolución 3840 x 2160) ofrecen cuatro veces más nivel de detalle que los Full HD (1920 x 1080) precisamente porque hay cuatro veces más pixeles.

Esa es la razón por la que puedes sentarte más cerca enfrente de una TV 4K UHD que hacer lo propio con una Full HD. Sin embargo, si te sientas demasiado lejos de la pantalla, tu ojo no será capaz de apreciar el detalle que ofrece una resolución superior.

Finalmente nos queda el apartado subjetivo, y es que en la elección del tamaño del televisor no debería dejarse única y exclusivamente en manos de ecuaciones numéricas, sino que también deben entrar en juego nuestras preferencias personales y para ello no hay como verlo en acción.

Entonces, ¿cuál es la distancia ideal?

Con estos datos de partida ya encontramos algunas referencias que nos pueden ayudar a elegir sobre el tamaño de nuestra televisión ideal de forma aproximada.

La esencia de todas las fórmulas para calcular el tamaño del televisor perfecto es similar, basándose en aplicar un factor de conversión sobre su diagonal. Las variaciones las encontraremos en las unidades de entrada y salida y en sus limitaciones, ya que se trata de un factor determinado por la experiencia y que da más (o menos) importancia a algunos de los puntos explicados en el apartado anterior. Del mismo modo, algunas de estas fórmulas superan la década de antigüedad y en ese tiempo la tecnología de los paneles y los gustos del consumidor han ido cambiando.

Para hacernos una idea global y unificada, evitando conversiones y cálculos, te mostramos una serie de tablas que permiten aproximar el tamaño del televisor ideal simplemente introduciendo la distancia desde tus ojos.

Estas tablas se han obtenido a partir de las fórmulas que ofrecen los principales actores del sector: fabricantes de televisores, empresas certificadoras de la industria audiovisual y grandes superficies. En todo caso recuerda que antes de decantarte es clave que experimentes en vivo cómo se ve un televisor.

Estas aproximaciones son más que suficientes para determinar el tamaño de tu TV ideal. Sin embargo, si somos muy meticulosos, el ingeniero experto en calidad LED Carlton Bale dispone en su web de una exhaustiva hoja de cálculo descargable (en inglés) que tiene en cuenta la resolución, la distancia, capacidad del ojo humano, el ratio de pantalla, el brillo, el montaje del TV, la localización de los asientos y si hay más filas. ¿El objetivo? Determinar si verdaderamente notaríamos una resolución mayor o no en nuestra habitación. Si por ejemplo introducimos una distancia de 3 metros (dejando el resto de valores por defecto), encontraremos que el tamaño ideal es de unos 75-80 pulgadas de diagonal para un TV 4K.

Lo que dicen los fabricantes

Otra fuente para determinar el tamaño ideal de televisor es acudir a los fabricantes de televisores, eso sí, teniendo claro que son parte interesada. Esto es lo que dicen algunas de las marcas más populares.

Panasonic proporciona unas fórmulas para establecer sus recomendaciones de tamaño teniendo en cuenta la resolución y un factor de conversión que relaciona la diagonal de la pantalla con la distancia desde el televisor hasta nuestros ojos.

Tamaño TV (pulgadas) Distancia recomendada SD (m) Distancia recomendada HD (m) Distancia recomendada 4K (m) 65 5,70 4,10 2,50 58 5,10 3,70 2,20 55 4,90 3,50 2,10 50 4,40 3,20 1,90 49 4,30 3,00 1,80 43 3,80 2,70 1,60 40 3,50 2,50 1,50 32 2,80 2,00 1,20

LG proporciona directamente una tabla para diferentes diagonales teniendo en cuenta la resolución elegida en la que nos devuelve distancias mínimas y máximas:

Tamaño TV (pulgadas) Distancia recomendada HD (m) Distancia recomendada 4K (m) 75 2,7 - 4,72 2 - 3,2 70 2,59 - 4,42 1,82 - 3 65 2,43- 4,11 1,67 - 2,89 60 2,28 - 3,81 1,67 - 2,59 55 1,98 - 3,50 1,37 - 2,43 50 1,82 - 3,04 1,21 - 2,13 46 1,67 - 2,89 1,21 - 1,98 40 1,52 - 2,43 1,06 - 1,67 32 1,21 - 1,98 0,91 - 1,37

Samsung incluso ofrece una aplicación de reciente creación para orientarnos a la hora de elegir el tamaño de nuestro televisor orientado a los modelos con resolución 4K UHD. Estas aproximaciones se han obtenido a partir de un estudio realizado por ITU-R (Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones) para Samsung Electronics

A modo de resumen, esta es la tabla que proporciona la firma coreana para saber qué diagonal es la ideal teniendo en cuenta la distancia a la que se encuentran nuestros ojos

Tamaño TV (pulgadas) Distancia recomendada (m) 82 2,4 75 2,1 65 1,9 55 1,6 49 1,4 43 1,2

Lo que dicen las grandes superficies

Otras tablas y orientaciones para calcular el tamaño ideal de un televisor lo encontramos en guías ofrecidas por grandes superficies.

Amazon dispone de una "fórmula mágica" que nos devuelve la diagonal máxima de la pantalla en función de la resolución del televisor y la distancia a la que lo ubiquemos.

Tamaño TV (pulgadas) Distancia recomendada Full HD (m) Distancia recomendada 4K (m) 75 2,92 1,88 70 2,73 1,75 65 2,53 1,63 60 2,34 1,50 55 2,14 1,38 50 1,95 1,25 45 1,75 1,13 40 1,56 1 32 1,25 0,8

La tienda online Crutchfield también ofrece un rango de distancias en función de la diagonal de la pantalla y la resolución del televisor:

Tamaño TV (pulgadas) Distancia recomendada HD (m) Distancia recomendada 4K (m) 75 2,86 - 4,75 1,92 - 2,86 70 2,66 - 4,45 1,76 - 2,667 65 2,47 - 4,11 1,64 - 2,47 60 2,28 - 3,81 1,52 - 2,28 55 2,10 - 3,50 1,40 - 2,10 50 1,92 - 3,17 1,28 - 1,92 43 1,64 - 2,74 1,09 - 1,64 40 1,52 - 2,53 1 - 1,52

Lo que dice la industria

Diferentes organismos asocian la distancia ideal de visonado al ángulo sobre el cual deberíamos ver la pantalla para una inmersión total con el contenido que reproducimos en ella.

La guía proporcionada por la Society of Motion Picture & Television Engineers (SMPTE) recomiendan sentarse a una distancia donde la pantalla ocupe aproximadamente un 30º de tu campo de visión como mínimo para garantizar una buena experiencia para un consumo de contenido multimedia variado. Así, para obtener la distancia ideal deberemos multiplicar la diagonal de la pantalla por 1,6.

Tamaño TV (pulgadas) Distancia recomendada para uso mixto (m) 75 3,1 70 2,9 65 2,69 60 2,48 55 2,28 50 2,06 45 1,86 40 1,66 32 1,32

No obstante, si el principal destino de tu televisor es ver películas, quizás te convenga hacer caso a la empresa THX, que es la que estipula el estándar de audio y vídeo para algunas salas de cine (conocida como certificación THX), y acercarte un poco más.

Ejemplo de cómo varía la distancia para un TV de 55 pulgadas en función de un uso cinematográfico o mixto

La THX asegura que el ángulo de visionado perfecto de contenido en alta definición para una inmersión total es del de 40 grados, por lo que para calcular la distancia ideal de nuestro televisor deberemos multiplicar su diagonal por 1,2.

Tamaño TV (pulgadas) Distancia recomendada para cine(m) 75 2,29 70 2,13 65 1,98 60 1,83 55 1,68 50 1,52 45 1,37 40 1,22 32 0,98

Un ejemplo práctico

A modo de resumen supondremos que la distancia desde mi sofá al mueble donde irá la TV es de 2,5 metros. Si quiero un televisor 4K:

Según Panasonic mi TV ideal es de 65 pulgadas.

LG me recomienda un televisor de entre 60 y 65 pulgadas.

Para Samsung podremos adquirir una TV de aproximadamente 82 pulgadas.

Según Amazon la diagonal máxima puede ser de 100 pulgadas.

Crutchfield nos recomienda un televisor de 70 a 75 pulgadas.

De acuerdo con la SMPTE lo ideal es un modelo de 60 - 65 pulgadas.

Según THX, si vamos a usar el televisor para ver cine, podemos superar las 75 pulgadas.

En todo caso, recuerda que esto son estimaciones y que la última palabra la tienen tus gustos personales y la experiencia de probarlo en vivo.