Las 6 mejores utilidades para los puertos USB de tu televisor

Mira detrás de tu televisor, y posiblemente veas que tiene una o varias ranuras de USB. Quizá nunca las hayas utilizado o quizá sólo para una o dos cosas puntuales, pero te vamos a decir las 6 principales utilidades del puerto USB de tu televisor, para que veas hasta qué punto pueden ser tus mejores aliadas.

Desde poder conectar un pen drive hasta conectar todo tipo de periféricos, sin mencionar cómo te pueden ayudar a ahorrar almacenamiento interno de tu televisor. Los usos que le puedes dar a estas ranuras son muchos, y vamos a decirte los principales para que puedas exprimir un poco más tu televisor.

Mira contenidos del USB

Personalmente esta es la mayor utilidad que yo le doy a los puertos USB del televisor, el de poder conectar un pincho USB o disco duro interno para ver sus contenidos. Quizá a día de hoy esto pueda parecer un poco rudimentario cuando nos podemos configurar una red interna en casa y hacer que la tele acceda al contenido de un ordenador desde ella, pero para mi sigue siendo lo mejor.

No dependes de Internet, no dependes de nada. Simplemente vas al ordenador y metes los vídeos o fotos que quieras ver en la unidad de almacenamiento USB, la conectas a la tele y listo, ya lo puedes ver. Y si ves alguna película o serie, los televisores modernos no suelen tener problemas para encontrar y usar archivos externos de subtítulos que puedas incluir.

Lo mismo pasa con ese gran disco duro donde has estado guardando tu amplísima colección de fotos. Simplemente lo conectas y ya puedes disfrutar de ellas desde el propio televisor. Eso sí, lo cómodo que resulte navegar por el contenido dependerá de cada televisor, ya que las interfaces de explorador de archivos no siempre son tan cómodas como deberían.

Graba desde la tele

Pero tener un USB conectado a la tele no solo sirve para ver contenidos internos en el televisor, también sirve para lo inverso. Hay televisores con la opción de grabar programas, y en muchos casos lo puedes configurar para que estas grabaciones se almacenen en unidades externas como un pincho USB o un disco duro.

Aquí, lo único que debes tener en cuenta es que dependiendo del contenido que quieras grabar y de su duración, o de cuántas cosas vayas a querer ir grabando con el tiempo, quizá necesites apostar por USBs de algo más de capacidad.

Ahorra almacenamiento interno de la tele

Tu televisor inteligente no está diseñado para tener una superpotencia en su ordenador interno, y mucho menos para tener un gran almacenamiento interno. Por eso, además de la posibilidad de grabar contenidos como ya te hemos dicho, algunos sistemas operativos te permiten instalar aplicaciones directamente en memorias externas, como puede ser el caso de Android TV.

Lo normal en el caso de que se pueda hacer es que cuando conectes la memoria al televisor te aparezca un mensaje donde se te pide qué quieres hacer con ella. Algunos sistemas operativos te darán la posibilidad de formatearla y usarla como almacenamiento.

Conecta periféricos

El USB del televisor también te va a servir para conectar todo tipo de periféricos que sean compatibles con el sistema operativo de la tele. Pueden ser mandos de consola, teclados ratones, o incluso webcams. Aquí, todo depende de cada modelo de televisor y sus compatibilidades, pero también de para qué vayas a querer utilizar el televisor.

En algunos casos, es posible que incluso puedas añadir funciones extra conectando dongles WiFi o Bluetooth, o incluso adaptadores Ethernet en el caso de que tu tele no tenga un puerto para ello y quieras aumentar la velocidad a la que se conecta a Internet.

En algunos casos también puedes llegara conectar un DAC que vaya por USB, que son unos dispositivos que sirven para mejorar el sonido de tu ordenador o televisor siempre que luego tengas unos altavoces a la altura.

Carga otros dispositivos

Tu televisor también puede ser un cargador, porque los cables de los cargadores de muchos dispositivos utilizan un USB que se conecta y desconecta a lo que es el cabezal del cargador. Esto te permitirá conectar los dispositivos directamente al televisor y cargarlos, aunque no deberías esperar una carga especialmente rápida.

Para que te hagas una idea, hay algunos dispositivos que vienen preparados para cargarse en el televisor, como por ejemplo los dongles de Smart TV como los Chromecast o Fire TV Stick. Estos se suelen conectar en el HDMI del televisor, pero suelen incluir un cable de alimentación que puedes conectar directamente a la tele.

Actualizaciones para tu televisor

Por lo general, los actuales televisores inteligentes suelen ser capaces de actualizarse automáticamente cuando hay una nueva versión de su firmware. Sin embargo, puede haber casos en los que tengamos la tele en un sitio sin Internet, y en ese caso puedes actualizarlos desde un USB. Para ello, tendrás que bajar el archivo de actualización desde el PC, pasarlo al USB y luego lo conectas.