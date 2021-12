Vamos a explicarte cómo configurar tu televisor para escuchar mejor los diálogos en series y películas, de forma que puedas entender mejor lo que dicen. La mala gestión del audio por parte de creadores y cineastas está haciendo que cada vez se entiendan menos los diálogos, y a esto hay que añadirle que los altavoces integrados del televisor no siempre decodifican bien el audio multicanal de películas y series.

Este tutorial está pensado para quienes tenemos un televisor si ningún sistema de sonido multicanal con el que gestionar mejor el sonido del contenido que vemos. Ya te avanzo que los resultados que podemos tener no van a ser óptimos, ya que los altavoces de la tele tienen sus limitaciones, y tampoco vamos a entrar en específicos. Lo que haremos es mencionarte algunos cambios generales con opciones que encontrarás en casi todas las teles.

Aquí, debes tener en cuenta que para trasladar efectivamente los resultados del cine a casa es aconsejable tener un sistema de sonido multicanal. En las películas y series se usan diferentes canales o pistas de audio independientes, y los televisores no suelen poder traducirlos con claridad en sus altavoces integrados. Casi todos los televisores decodifican el audio multicanal, pero hay momentos como en los diálogos donde los resultados no son demasiado buenos.

Pero no todo el mundo se puede permitir invertir en uno de estos sistemas de sonido para casa, y por eso vamos a intentar decirte algunos ajustes generales que puedes probar en tu televisor independientemente de la marca.

Qué ajustes cambiar en tu televisor

Aunque cada fabricante tiene su propio menú de configuración y sus propias opciones, hay algunos parámetros que suelen incluir la mayoría de ellos. Como te hemos dicho, los resultados no van a ser óptimos, pero merece la pena intentar cambiar algunos de estos parámetros para mejorar un poco la claridad de los diálogos.

En la configuración de la mayoría de televisores vas a poder encontrar una opción con la que alternar entre diferentes modos de sonido. Son modos que no van a hacer cambios óptimos, pero pueden ayudar a subir el volumen de las conversaciones a costa de penalizar otros, o incluso optimizar el audio para diferentes tipos de contenido. Merece la pena poder probarlos.

Algunos televisores van a tener modos optimizados o amplificados de sonido entre estas conversaciones, y otros fabricantes pueden incluso tener un modo de sonido específico para diálogos. También hay algunos fabricantes que apuestan por un sistema de sonido de volumen automático o por IA, que intentan adaptarse en todo momento a la escena en la que estás.

También es posible hacer algunos cambios a mano si tu televisor tiene herramientas para configurar su ecualización. Aquí, lo que deberías hacer sería modificar los graves, medios y agudos del televisor a tu gusto. En términos generales, suele ayudar a reducir un poco los graves y aumentar los agudos para que se distingan un poco mejor los diálogos de series y películas.

Un pequeño truco en servicios de streaming

En algunos servicios de streaming, hay un pequeño truco que puedes probar. No siempre, pero hay veces que a la hora de elegir el audio de una serie y película, podrás elegir un audio que no sea 5.1. Por ejemplo, deberías poder elegir español en vez de español 5.1. Por inercia, solemos tender al 5.1 porque es una mezcla más moderna y pensada para sistemas de sonido más avanzados, pero esto no siempre es lo mejor.

Si solo tienes los altavoces de tu televisor, aunque este sea compatible con el 5.1 y puede decodificar bien el audio, podrías obtener mejores resultados en diálogos si no eliges la pista 5.1. La que no es 5.1, realmente lo que es es una pista de audio pensada para altavoces estéreo, y tendrá un mejor rendimiento en los altavoces nativos de tu televisor a la hora de reproducir las conversaciones u otros momentos.