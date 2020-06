Buscando el mejor televisor en calidad precio: recomendaciones de compra en función del uso y ocho smart TV destacados

Salvo que "estudies" las especificaciones y nuestros análisis hasta dar con tu modelo ideal, a la hora de elegir un televisor muchos se dejan llevar por el combo diagonal y precio, o lo que es lo mismo: la tele más grande que les quepa en el mueble y puedan pagar sin descuidar el diseño, ya que al fin y al cabo este electrodoméstico es el protagonista del salón.

Pero elegir un TV es una misión compleja y llena de variables. Sea como sea, si tienes claro que necesitas un televisor y no tienes muy claro cuál quieres, pero sí para qué la vas a usar y cuál es tu presupuesto, en esta guía de compra de smart TV con mejor relación calidad precio te proponemos una cuidada selección de candidatas.

Cómo acertar a la hora de elegir un televisor

Como advertíamos anteriormente, a la hora de elegir un televisor influyen muchas variables: tamaño, tecnología del panel, resolución, HDR, conectividad, sistema operativo... y si la queremos para jugar con asiduidad, entrarán también en la ecuación la gestión del movimiento, la interfaz HDMI 2.1, la latencia de entrada, el modo juego o la implementación de tecnologías como NVIDIA Sync o AMD FreeSync. A continuación, esbozamos brevemente estas características y por qué son importantes.

¿LCD u OLED?

El grueso de paneles que vamos a encontrarnos van a ser de tipo LCD con retroiluminación LED – y derivados como las QLED de Samsung – y las OLED, cada una con sus características, ventajas e inconvenientes respecto a la otra.

Como consecuencia de su naturaleza y funcionamiento, en general las OLED ofrecen unos negros más puros y realistas, mejor nivel de contraste y colores más llamativos, además de mayores ángulos de visualización. Esto hace de las OLED grandes candidatas para quienes busquen una experiencia realista al estilo cinematográfico. Eso sí, están expuestas a un mayor deterioro frente al uso continuado, algo a tener en cuenta si la idea es tenerla encendida durante horas y horas cada día... por ejemplo si somos jugones.

Si nos decantamos por un versátil LCD, lo siguiente es fijarse en la retroiluminación de la pantalla que implementan, esencialmente Edge LED, Direct LED y Full Array, siendo este último el más ambicioso (y caro), llegando en algunas ocasiones a competir de tú a tú con los OLED en cuanto a la reproducción de negros puros gracias a la cantidad y distribución de diodos LED dispuestos, lo que posibilita una iluminación más precisa.

Las tecnologías de mejora de color mediante nanocristales que implementan diferentes fabricantes son un gran aliado en la mejora de imagen de los paneles LCD. Su misión es modificar la longitud de onda de la luz, lo que en la práctica tiene una incidencia positiva en la reproducción cromática. O lo que es lo mismo, aquellas que disponen de estos nanocristales ofrecen un abanico de colores mayor y unos negros más profundos.

En la práctica, en esta elección entre LCD y OLED está también determinada por el presupuesto – los OLED son más caros – y el tamaño de la pantalla, ya que los OLED se destinan para las diagonales más grandes. No obstante, hoy en día es posible encontrar una franja de precios donde las LCD más exigentes y las OLED más básicas se dan la mano en cuanto a coste.

Breves apuntes sobre resolución y HDR

Aunque ya existen modelos 8K, la realidad es que en la actualidad, entre el precio de estos modelos junto con la escasez de contenido en esta resolución por un lado y por otro, la amplia oferta de modelos 4K, hacen que los 4K sea la resolución más recomendada si buscamos lo mejor en relación calidad precio.

El alto rango dinámico – popularmente conocido como HDR – da casi casi para escribir una biblia sobre lo que es, en qué se traduce y qué tecnologías encontramos en el mercado... y así lo hicimos. Es importante tener claro que el objetivo del HDR es ofrecer imágenes con una gama de luminancia muy amplia y que en un televisor es la capacidad de entregar un conjunto de niveles de diferente intensidad luminosa en la que influyen factores como el color y el brillo.

En la práctica, nos vamos a encontrar el básico HDR10, su iteración mejorada HDR10+, el ambicioso Dolby Vision, el complementario HLG y Technicolor HDR o Advanced HDR. Si vamos a usar nuestra TV para ver series y películas, mejor apostar por aquellos modelos con HDR10+ y Dolby Vision, ya que ambas normas recurren a los metadatos dinámicos para ofrecer una experiencia mejorada.

Panel: ¿8 o 10 bits?

Mientras que los modelos más económicos apuestan por los 8 bits o la emulación de los 10 bits, la gama media alta integran paneles de 10 bits nativos, una diferencia que se traduce en la profundidad a la hora de reproducir color. En la práctica, mientras que los de 8 bits llegan hasta los 16,7 millones de colores, con los de 10 bits se logra superar la cifra de 1.073 millones de colores, lo que ofrece una imagen más realista y con mayor precisión cromática. A caballo entre una y otra, aquellos modelos que emulan los 10 bits con técnicas FRC pueden ser una buena alternativa si nuestro presupuesto es ajustado.

Latencia y tiempo de respuesta

Estos dos valores son esenciales si vamos a usar nuestra TV para jugar. La latencia de entrada es el tiempo entre que llevamos a cabo una acción en el mando, es procesada por el PC o consola y esta se ejecuta en el panel de la tele y nos interesa que sea lo más baja posible. En juegos donde la precisión y reflejos son importantes, con más razón todavía. Pese a que no todas las personas tenemos la misma capacidad de percibirla, es un factor que difiere enormemente de un TV a otro.

El tiempo de respuesta refleja el tiempo necesario para que un pixel del panel cambie el color que emite, algo que está relacionado con el desenfoque de movimiento y que se traduce (si este es alto) en la falta de nitidez al poder apreciar bordes poco definidos.

Interfaz HDMI 2.1

Otra característica ideal para jugar es que implemente HDMI 2.1 por su alta transferencia de datos (alcanza los 48 Gbps), lo que abre las puertas a usar resoluciones y frecuencias de refresco más altas. Vinculada a HDMI 2.1 encontramos tecnologías como el modo automático de baja latencia ALLM y tasas de refresco adaptativas VRR – ambas muy interesantes para gaming – o enhanced ARC para enviar sonido digital multicanal

¿Y el sistema operativo?

La tele como centro de entretenimiento general tiene en los sistemas operativos la puerta de entrada a un abanico de aplicaciones como Netflix, HBO, Amazon Vídeo, YouTube, etc., pero no todos funcionan igual. Así, podemos encontrarnos con interfaces menos intuitivas, ausencias en forma de apps o actualizaciones que no llegan nunca.

Teniendo en cuenta que un televisor es un electrodoméstico que renovamos con menor frecuencia que el móvil o el ordenador, es previsible que tarde o temprano nos acabe sucediendo y, en este sentido, tiene "fácil" solución : comprar un set top box.

Pero si vamos a comprar un TV ahora, merece la pena detenerse y pensar cómo de importante es para nosotros acceder a estos servicios en streaming, si ya disponemos de reproductores multimedia o si nos planteamos su compra. Hoy en día la vasta mayoría de televisores que vamos a encontrar son ya smart TV, pero mientras que en los modelos más asequibles es habitual que los fabricantes implementen sistemas operativos simplificados y/o propios, hay otros que apuestan por los consolidados Android TV, WebOS y Tizen (Samsung). Independientemente de gustos, los tres ofrecen una experiencia adecuada.

Smart TV con alta relación calidad precio: modelos destacados

Samsung Crystal UHD 2020 50TU8005

Esta Samsung Crystal UHD 2020 50TU8005 (487 euros) es un modelo interesante para quien busque un equilibrio entre modernidad, buena pantalla, un entorno inteligente completo y cuidado en un presupuesto contenido. Cuenta con detalles como la compatibilidad con asistentes como Google Assistant y Alexa y One Remote Control.

Samsung Crystal UHD 2020 50TU8005 Panel LCD VA 4K UHD con retroiluminación Edge LED y relación de aspecto 16:9. Panel 10 bits (8 bits + FRC) Tamaño 50" HDR HLG, HDR10+ Sistema operativo Tizen 5.5 Latencia/tasa de refresco -/60 Hz Puertos HDMI 2 (2.0) Precio 487 euros

Panasonic Tx-58Gx710E

Con la Panasonic Tx-58Gx710E (569 euros) encontramos un televisor que destaca en su rango de precios por su calidad de imagen y contraste, con un diseño muy fino y atractivo con un toque premium en una diagonal bastante grande para su precio. Una muy buena opción para quienes busquen calidad de imagen ajustando presupuesto.

Panasonic ® - TV Led 146 Cm (58) Panasonic Tx-58Gx710E Uhd 4K HDR, Smart TV PVP en Mielectro 569€ Hoy en Amazon por 598,71€

Panasonic Tx-58Gx710E Panel LCD VA 4K UHD con retroiluminación Edge LED y relación de aspecto 16:9. Panel 10 bits (8 bits + FRC) Tamaño 58" HDR HDR10, HLG, HDR10+ Sistema operativo My Home Screen 4.0 Latencia/tasa de refresco -/60 Hz Puertos HDMI 3 (2.0) Precio 569 euros

Philips 55PUS7504/12

Dentro de la gama media de Philips de 2019 hay varias series interesantes desde el punto de vista de la relación calidad precio como la 7304/12, la más asequible con Android TV. Sin embargo la familia PUS7504/12 – ligeramente superior en cuanto a sonido – suele encontrarse más rebajada. Concretamente este Philips 50PUS7504/12 (595 euros) ofrece un equilibrio muy atractivo entre prestaciones, diagonal y coste.

Este es un televisor muy recomendable para quienes quieran un televisor para ver cine y series gracias a su panel de 55" con Ambilight en los tres laterales con su amplia compatibilidad en alto rango dinámico, incluyendo el Dolby Vision. Refuerza esta apuesta para visionado la tecnología Dolby Atmos en audio, que proporciona una sensación de sonido espacial.

Y otra característica interesante para los más techies: viene con soporte para Google Assistant y compatibilidad con Amazon Alexa.

Philips 55PUS7504/12 Panel LCD VA 4K UHD con retroiluminación Direct LED y relación de aspecto 16:9. Panel 10 bits (8 bits + FRC) Tamaño 55" HDR HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision Sistema operativo Android TV Latencia/tasa de refresco 38 ms/60 Hz Puertos HDMI 2 (2.0) Precio 595 euros

Xiaomi Mi TV 4S de 65"

Una opción interesante si buscamos una gran pantalla dentro de un presupuesto ajustado es la versátil Xiaomi Mi LED TV 4S de 65" – disponible también en 55" (448 euros) y 43" por 349 euros –, el último lanzamiento en España de la firma china.

Aunque carece de tecnologías como VRR o ALLM para gaming, ofrece una gran experiencia de juego según nuestro análisis, ya que el modo juego baja la latencia y gestiona el movimiento de forma aceptable incluso en títulos exigentes, según nuestro análisis.

Lo mismo sucede para visionado de contenido, ya que aunque sin Dolby Vision ni HDR, ofrece buenos resultados que se ven reforzados si consumimos en streaming gracias Android TV, Patchwall y Chromecast. Además también destaca en diseño, logrando un televisor muy interesante en calidad precio.

XIAOMI MI TV 4S Panel LCD IPS 4K UHD con retroiluminación Edge LED y relación de aspecto 16:9. Panel 10 bits (8 bits + FRC) Tamaño 65" HDR HDR10 Sistema operativo Android TV 9.0 Latencia/tasa de refresco 33 ms/60 Hz Puertos HDMI 3 (2.0) Precio 699 euros

Sony KD55XF9005

Modelo veterano de gama alta altamente recomendable en calidad precio – ahora tiene una gran rebaja – este Sony KD55XF9005 (829 euros), ya que se trata de una smart TV de calidad que da la talla tanto en gaming como en visionado de series y películas, como puedes comprobar en nuestro análisis. En este sentido, nos sorprendió por la profundidad de sus negros, el rendimiento de su HDR y su contraste gracias a su sistema de retroiluminación Full Array.

Sony KD-55XF9005 - Televisor 55" 4K HDR LED con Android TV (X-Motion Clarity, 4K HDR Processor X1 Extreme, pantalla TRILUMINOS, X-tended Dynamic Range PRO, Wi-Fi), negro PVP en PcComponetes 829€ Hoy en Amazon por 869,00€

Sony 55XF90 Panel LCD IPS 4K UHD con retroiluminación FALD y relación de aspecto 16:9. Panel 10 bits Tamaño 55" HDR HDR10, HLG, Dolby Vision Sistema operativo Android 7.0 Nougat Latencia/tasa de refresco 25 ms/120 Hz Puertos HDMI 4 (2.0) Precio 829 euros

Samsung QLED 4K 2020 55Q60T

Modelo de gama media alta de Samsung, es la familia más sencilla QLED de este año, un smart TV con las últimas tecnologías implementadas por la firma coreana como de Adaptive Picture, una tecnología que analiza en tiempo real la luminosidad ambiental o como Object Tracking Sound+ destinada a mejorar el sonido espacial del televisor, Tap View, para conectar el smartphone al televisor y Multi-View para clonar el smartphone en la televisión, entre otras.

Un smart TV con un diseño muy fino y que, pese a dar la talla en visionado de contenido, destaca en sus prestaciones gaming con tecnologías como el modo automático de baja latencia.

Samsung QLED 4K 2020 55Q60T - Smart TV de 55" con Resolución 4K UHD, con Alexa Integrada, Inteligencia Artificial 4K Wide Viewing Angle, Sonido Inteligente, One Remote Control Hoy en Amazon por 806,65€ PVP en FNAC 839€

Samsung QLED 4K 2020 55Q60T Panel LCD VA 4K UHD con retroiluminación Edge LED y relación de aspecto 16:9. Panel 10 bits (8 bits + FRC) Tamaño 55" HDR HDR10, HLG, HDR10+, Quantum HDR Sistema operativo Tizen 5.5 Latencia/tasa de refresco 10 ms/60 Hz Puertos HDMI 2 (2.0) Precio 729 euros

Hisense H55O8B

Si quieres dar el salto al OLED para disfrutar de esa entrega de color y nitidez en series y películas, el Hisense H55O8B (1149 euros) es un modelo muy atractivo en relación calidad precio. Cuando lo analizamos destacamos precisamente su calidad de imagen global y su buena colorimetría.

Ofrece amplia compatibilidad con los modos de alto rango dinámico, con Dolby Vision y Dolby Atmos para el sonido espacial. El sistema operativo es propio, si bien en nuestro análisis experimentamos una mejor experiencia respecto a versiones anteriores.

Hisense H55O8B - Smart TV OLED 55" 4K Ultra HD con Alexa Integrada, diseño ultra delgado, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Ultra Dimming, Smart TV VIDAA U 3.0 con IA, mando con micrófono Hoy en Amazon por 715,00€ PVP en PcComponentes 1149€

Hisense H55O8B Panel OLED 4K y relación de aspecto 16:9. Panel 10 bits Tamaño 55" HDR HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision Sistema operativo VIDAA Latencia/tasa de refresco -/120 Hz Puertos HDMI 4 (2.0) Precio 1149 euros

LG OLED55B9

Y si la idea es dar un OLED versátil en cuanto a calidad de imagen pero también solvente en gaming y con un sistema operativo consolidado, la LG OLED55B9 (1199 euros) del año pasado es una gran candidata.

Para jugar, incluye las últimas tecnologías – algo a lo que le sacaremos partido tanto en el presente como en la siguiente generación de consolas –: tasa de refresco variable, baja latencia, buen tratamiento del movimiento y compatibilidad con Nvidia G-Sync. En cuanto a reproducción de series y películas, buena calibración de colores y tratamiento de la imagen. Además, es compatible con Alexa y Google Assistant.

LG OLED55B9ALEXA - Smart TV OLED 4K UHD de 139 cm (55") con Inteligencia Artificial (procesador inteligente Alpha 7 Gen. 2, Deep Learning, 100% HDR y Dolby Vision/ATMOS), color negro PVP en Amazon 1.099,00€ PVP en PcComponentes 1199€

LG OLED55B9 Panel OLED 4K UHD y relación de aspecto 16:9. Panel 10 bits Tamaño 55" HDR HDR10, Dolby Vision, HLG Sistema operativo webOS 4.5 Latencia entrada/tasa de refresco 14 ms/120 Hz Puertos HDMI 4, de tipo HDMI 2.1 Precio 1.199 euros

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.