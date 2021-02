Qué smart TV comprar con presupuestos de 500 euros y 1000 euros: las recomendaciones de los editores especializados de Xataka

¿Qué smart TV comprarían los editores de Xataka especializados en imagen? Con un cheque en blanco es fácil, por eso les hemos sugerido un presupuesto bastante habitual y una misión: comprar un televisor con 500 euros y mil euros. Estas son sus propuestas.

Enrique Pérez

El editor de Xataka Enrique Pérez es uno de los habituales a la hora de analizar smart TVs del equipo, y nos propone varios modelos en función de las dos horquillas de precio, además de algunos consejos para acertar en la compra:

La recomendación que siempre se dice es comprar el televisor más grande que te quepa en el comedor y puedas permitirte. Con un presupuesto de 1.000 euros, la mejor calidad-precio en un tamaño generoso la encontramos en la Samsung 75TU8005, que como su nombre indica alcanza las 75 pulgadas.

Entre las bazas de este gama media: "es compatible con HDR10+, diseño correcto y el buen hacer de Samsung con esta serie, donde pese a que podríamos tener un mejor contraste, el color está bien representado y el brillo es elevado. Un televisor que convencerá a la mayoría de usuarios y ofrece una calidad algo superior a las teles de 75" más básicas. Si tienes espacio, no te asustes. En un par de semanas no querrás algo más pequeño."

Si la diagonal o la inversión anterior se hace grande, Enrique propone otra alternativa: "la Xiaomi Mi TV 4S de 65 pulgadas está disponible a un precio irresistible desde su web. Por ese precio es de lo mejorcito que podemos encontrar en 65 pulgadas. "

"El diseño es correcto, rinde bien para ver Netflix o ver películas y nos ofrece Android TV, un sistema con un gran número de aplicaciones y que se utiliza ampliamente incluso en los televisores de gama alta. Una gama media a precio de gama básica."

Hasta ahora las sugerencias de Enrique iban dirigidas a modelos con gran diagonal, pero si en estos rangos de precios buscas la mayor calidad su recomendación es "mejor quedarnos en las 55 pulgadas si no queremos subir de 1.000 euros. Aquí me quedaría con dos opciones, o la Samsung QLED Q80T o la Sony 55XH90."

"La Samsung 55Q80T es probablemente el televisor de Samsung con mejor calidad/precio de principios de año. Contamos con un panel QLED, tecnología retroiluminada Direct Full Array (HDR 1500) y sus particulares mejoras en ángulos de visión y procesado."

Enrique incide en la calidad de imagen: "cumple con nota tanto en contraste (con negros que ya empiezan a ser convincentes), un volumen de color excelente y un brillo notable. Un paso bastante grande respecto al modelo Q60 y que por la diferencia de precio, creo que merece la pena."

Finalmente, un apunte que interesará a los más jugones: viene cargadito de tecnologías específicas para jugar, como la interfaz HDMI 2.1, modo automático de baja latencia, refresco variable y AMD FreeSync Premium.

El repaso de Enrique termina con la Sony 55XH90, que explica es "la recomendación más fácil, aunque no siempre es fácil encontrarla ofertada por menos de 1.000 euros."

"Sony ofrece en todas sus teles un movimiento muy capaz y una excelente representación de color, pero en la XH90 además contamos con una matriz FullArray LED que produce un contraste muy bueno. En su serie 9, Sony admite compatibilidad con Dolby Vision, cuenta con un sonido más que correcto y añade HDMI 2.1, una conectividad que la convierte en una tele ideal para la PS5."

Un apunte para los que están valorando entre esperar a la propuesta de la firma nipona este año o lanzarse a la piscina y comprar un TV ya: "Los modelos de 2021 que tienen que llegar ofrecerán en su mayoría puertos HDMI 2.1, pero de los actuales modelos, esta Sony XH90 destaca por incorporarlo a un precio relativamente asequible. Y es que si nos fijamos en su catálogo, modelos superiores como el XH95 no lo incluyen."

Juan Carlos López

Juanky nos explica que por unos 500 euros el mercado "se ha desarrollado lo suficiente durante los últimos años para que actualmente podamos hacernos con un modelo con panel 4K UHD y unas prestaciones muy dignas afrontando un gasto comedido." Así, su propuesta es:

"El televisor que compraría si mi presupuesto coquetease con la barrera de los 500 euros es el 55PUS7855 de Philips. Lo he elegido porque por poco más de esta cifra (también es posible encontrarlo por menos de 500 euros) nos permite acceder a un televisor de 55 pulgadas con Ambilight de tres lados y un procesador de imagen muy capaz (el mismo eficaz chip P5 que podemos encontrar en modelos más caros)."

Juan Carlos detalla algunos de sus puntos fuertes para visionado de contenido, así como algunas limitaciones: "es capaz de procesar contenidos en los formatos HDR más populares, incluidos Dolby Vision y HDR10+. Su principal carencia, en mi opinión, es que su panel trabaja a una frecuencia de refresco de 60 Hz, y no de 120 Hz, pero por ese precio se le perdona."

Subiendo el prespuesto hasta los 100 euros que hemos marcado como límite, Juanky se inclina por el KD-65XH8096 de Sony: "Es un televisor de 65 pulgadas equipado con un muy buen procesador de imagen (un chip 4K HDR X1) y diseñado para restituir el color con tecnología de nanocristales."

"También procesa contenidos HDR10 y Dolby Vision, aunque no HDR10+. También nos perdemos los 120 Hz, pero acceder a un modelo de 65 pulgadas tan cinematográfico como este por menos de 1000 euros es una opción muy tentadora."

José Antonio Carmona

El también editor de Xataka Home José Antonio Carmona pasa a listarnos los modelos que compraría con los presupuestos sugeridos.

Por menos de 500 euros se decanta por el Philips 43PUS7855/12, un modelo que ya hemos visto en una diagonal mayor: "es de 43 pulgadas de diagonal, muy compacto para aquellos que buscan un tamaño contenido. Un televisor con panel LED que me atrae por la posibilidad de contar el sistema Ambilight de Philips de 3 lados."

"A la vez que ofrece compatibilidad con modos de mejora de imagen como son HDR10+, HDR10, HLG y Dolby Vision. Además es un modelo 4K que permite acceder a sonido Dolby Atmos, y aunque no cuenta con Android TV como sistema operativo, Saphi, el sistema propietario de Philips ofrece acceso a las aplicaciones más populares."

Otra opción incluso más asequible es el Hisense 50A7300F: "Un modelo de 50 pulgadas con sistema operativo Vidaa. En este caso no contamos con Dolby Vision y sí con soporte para HDR 10+ en un modelo más sencillo pero también algo más económico que el modelo de Philips."

Subiendo un escalón en el presupuesto, su apuesta es el LG 55NANO816NA NanoCell: "Aunque no cuenta con Android, webOS es un sistema operativo solvente que ofrece acceso a las aplicaciones más usadas y además, en este modelo nos encontramos con un panel NanoCell junto al soporte para HDMI 2.1 que lo hace ideal para acompañar a una consola. "

"Otro modelo 4K con soporte para sistemas como HDR10 y Dolby Vision, que además es compatible con HomeKit, Google Assistant y Alexa y que cuenta con el respaldo de un sistema de Inteligencia Artificial para mejorar el funcionamiento de la plataforma ThinQ."

Carmon termina su propuesta con el smart TV Sony KD-49XH8596: " Es un modelo muy interesante. Con Android TV como sistema operativo, es uno de los modelos LED LCD de Sony que con resolución 4K, ofrece acceso a mejoras como Dolby Vision o HDR. Compatible con audio Dolby Atmos, no cuenta con HDMI 2.1, pero no es una pérdida que suponga un drama si no quieres usar un equipo como una consola de última generación."

Paco Rodríguez

Paco Rodríguez cubre la actualidad audiovisual de Xataka Home, por lo que está al día de las novedades en smart TV y los modelos más atractivos. Su propuesta si nuestro presupuesto ronda los mil euros es la Sony KD-49XH9505

"Es el televisor LCD-LED de Sony más equilibrado para un uso multifuncional de 2020, viene con Android TV, procesador X1 Ultimate, y sistema de control de luz por zonas FALD. Es un modelo que podemos usar para ver la tele, jugar y disfrutar del cine en casa sin gastar una fortuna y con prestaciones por encima de la media. Es cierto que se queda un poco corto en tamaño con solo 49 pulgadas, pero si queremos algo más grande ya nos pasamos de los 1.000 euros."

No obstante, si queremos subir de diagonal, Rodríguez nos insta a mirar atrás en el catálogo de fabricante nipón y tirar de outlet: "La Sony KD-55XG9505 es el modelo más interesante del fabricante japonés para 2019 en el sector LCD-LED de gama media con resolución 4K, HDR, Android 8.0, procesador X1 Ultimate, sistema de sonido Acoustic Multi-Audio y FALD."

Explica Paco que apuesta firmemente por Sony si nuestro presupuesto son los mil euros porque:

"Considero que son las más competitivas en relación calidad-precio, ya que son las únicas con FALD en ese rango. Con respecto a los modelos básicos con iluminación Edge LED o desde los bordes hay una mejora considerable en costraste en escenas oscuras, aunque depende del número de zonas de control. Las de Sony son la gama de entrada a esta función, luego están las teles de Samsung con muchas más zonas y más calidad pero también mucho más caras"

Reduciendo el presupuesto a la mitad, su elección pasa por la Hisense 50A7500 : "Es un modelo LCD-LED básico pero actualizado a las prestaciones que le pediríamos a una tele este 2021 con resolución UHD 4K, diagonal decente de 50 pulgadas, compatibilidad con Dolby Vision y sonido DTS. "

