2.000 millones de euros y 3.000 estaciones: el plan de BYD para que cargar tu eléctrico tarde lo mismo que parar a echar gasolina

En los últimos años hemos visto cómo las marcas chinas han comenzado a conquistar Europa con el acelerador pisado, con BYD como principal protagonista. No obstante, recordemos que BYD no solamente es un fabricante de coches: también lo es de baterías y de tecnología de carga. Por eso va a sacar toda la artillería pesada también en Europa, con un plan de 2.000 millones de euros para plagar la región de cargadores ultrarrápidos, aquellos que hacen que sus coches se carguen en cinco minutos y que la propia marca nos enseñó durante la presentación del Denza Z9GT.

Derribando obstáculos. La carga ha sido históricamente el talón de Aquiles del coche eléctrico. No tanto por la capacidad de las baterías, sino por lo que tardan en cargar las baterías frente a un breve repostaje en un coche de combustión. BYD apunta directamente a ese freno psicológico con una infraestructura propia que equipara recargar un eléctrico a llenar el depósito de un coche de combustión. De lograr imponer su infraestructura, eliminaría una de las grandes barreras de aquellos que se muestran escépticos ante el coche eléctrico.

Tecnología. El sistema Flash Charging utiliza cargadores de hasta 1.500 kW de potencia, tres veces más que los Supercharger más modernos de Tesla, que rondan los 500 kW. Para aprovecharlo al máximo, el coche debe equipar la segunda generación de la Blade Battery de BYD, diseñada específicamente para soportar estas cargas extremas. Con esa combinación, pasar del 10% al 70% de batería tarda cinco minutos. El primer modelo europeo con esta capacidad es el Denza Z9GT, que ya pudimos probar de primera mano el pasado mes de abril y que cuenta con un precio de salida de 115.000 euros en su versión eléctrica, actuando como escaparate tecnológico de la marca.

Ya en la presentación también pudimos ver cómo el coche, efectivamente, tan solo tardaba unos cinco minutos en llegar al 70% de su carga, aunque la infraestructura que debe poner la marca para alcanzar esas cifras no es moco de pavo.

Números. El plan pasa por añadir unas 3.000 estaciones en Europa antes de que termine 2027, de las cuales 600 corresponden al Reino Unido, donde BYD ya ha inaugurado su primer punto de carga ultrarrápida. Por otro lado, el fabricante nos contó en su momento que la idea en España es empezar con unos 200 o 300 cargadores.

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"Es mucho dinero, ya que cada punto de recarga cuesta casi medio millón de libras", contaba Stella Li, máxima ejecutiva internacional del grupo, al Financial Times.

Cómo evitan saturar la red eléctrica. Uno de los retos técnicos de los cargadores de altísima potencia es el impacto sobre la infraestructura eléctrica. BYD lo resuelve con un sistema de baterías estacionarias instaladas en cada punto de carga, que se recargan durante las horas de menor demanda (normalmente de madrugada) y actúan como reserva energética cuando un usuario conecta su vehículo. Así, la demanda punta sobre la red es mucho menor.

El verdadero cuello de botella. Curiosamente, el principal obstáculo no es técnico ni económico. Bono Ge, director de BYD en el Reino Unido, contaba al FT que “el reto no reside en la infraestructura, sino en la rapidez con la que los ayuntamientos puedan dar su autorización. Podemos implementarla muy rápidamente".

Escaparate tecnológico. La jugada recuerda mucho a la red Supercharger de Tesla, que fue clave en su expansión comercial al minimizar ese pensamiento recurrente de tener que recargar el coche en viajes largos. Europa ya cuenta con redes amplias, de hecho Tesla tiene unos 20.000 puntos en el continente, pero BYD apuesta por menos estaciones y mucho más potentes. La idea es seguir expandiendo su tecnología, y hacer que el resto de vehículos también puedan utilizar sus cargadores, independientemente del fabricante.

La cuota de mercado de BYD en la UE ya ha subido del 0,8% al 1,9% en los primeros cuatro meses de 2026, según datos de la patronal europea del automóvil ACEA, y en Reino Unido alcanza el 3,4%, por encima de Renault y Volvo.

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