Los mejores cargadores de coches eléctricos 2026: Cuál comprar y seis modelos recomendados

Cargar en casa o en el garaje suele ser la opción más práctica y económica para un eléctrico o un híbrido enchufable. Es algo que se puede comprobar con nuestra calculadora para saber si merece la pena un coche eléctrico.

Pero una vez que tenemos esto claro, comienzan las dudas sobre cómo es el proceso de instalación de un cargador de coche eléctrico y qué cargador de coche eléctrico elegir. En lo que respecta a esta última cuestión, en Xataka tenemos un claro favorito, el Wallbox Pulsar Max.

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El Wallbox Pulsar Max es un cargador muy completo que no solo asegura unas excelentes prestaciones a día de hoy, sino que también está preparado para el futuro. Está disponible en varias potencias, que van desde 7,4 kW hasta 22 kW.

A través de su aplicación móvil es posible controlar fácilmente el proceso de carga, así como consultar el consumo y programar las recargas para aprovechar las franjas horarias en las que el precio de la electricidad es más bajo.

Por lo demás, su buena resistencia (IP55/IK10) frente al polvo y a los impactos lo convierten en un equipo adecuado para su instalación tanto en exteriores como en aparcamientos comunitarios.

Eso sí, si bien es una de las propuestas más equilibradas para quienes priorizan funcionalidad, facilidad de uso y versatilidad, lo cierto es que no es la opción más económica del mercado.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Wallbox Pulsar Max Si buscas un cargador eléctrico solvente, equilibrado hoy y con margen para futuros coches o instalaciones. Aplicación muy completa con programación de cargas y control remoto. La versión de 22 kW solo puede aprovecharse con instalación trifásica. 624,36 € Wallbox Pulsar Plus Si buscas un cargador de coche eléctrico inteligente y no quieres gastar más de lo necesario. Su aplicación es muy intuitiva y fácil de usar. Para no ser el último modelo de la marca, su precio aún no ha bajado suficiente. 741,17 € V2C Trydan Si tienes placas solares y quieres aprovechar los excedentes de energía, y además buscas un cargador con un control avanzado de la carga. Ofrece amplias opciones de control y personalización, y asegura una excelente integración con instalaciones de placas solares. Tiene muchas opciones de configuración, algo positivo para usuarios avanzados pero menos amigable para quien solo quiere enchufar y cargar. 782,39 € Tesla Wall Connector Si buscas un cargador económico y con un diseño minimalista. Muy buena relación calidad-precio y diseño muy elegante. Algunas funciones se integran mejor con vehículos Tesla, aunque el cargador puede usarse con otros coches compatibles con cargadores delTipo 2. 535 € Cargador portátil Junsun. Si no puedes o quieres instalar un cargador fijo y/o quieres cargador portátil para llevarlo contigo. Permite cargar desde una toma doméstica convencional, pero con una menor potencia y con tiempos de carga mucho más altos. No ofrece las funciones avanzadas que ofrecen otros cargadores eléctricos. 119,99 € Circutor eHome 5 Si tienes instalaciones de placas solares, buscas un cargador fácil de utilizar y priorizas la fiabilidad. Asegura una buena integración con instalaciones fotovoltaicas y cuenta con una completa aplicación. Es una marca menos conocida para el gran público, aunque con amplia trayectoria en soluciones de eficiencia y recarga. 639,42 €

Por qué destacan

De cara a comprar un cargador de coche eléctrico, te conviene conocer cuáles son sus principales características. Te las resumimos a continuación.

Potencia. Para empezar, la potencia de un cargador determina la velocidad a la que puede cargar la batería de un vehículo. Por lo general, los cargadores domésticos habitualmente tienen una potencia de 7,4 kW, una cantidad que en la mayoría de los casos es suficiente para cargar por completo un coche si se deja cargando durante la noche.

Muchos modelos de cargador también son compatibles con potencias de 11 kW y 22 kW, si bien para poder sacarles partido a estas potencias es necesario disponer de una instalación trifásica y de un vehículo compatible con esa potencia de carga.

Y es que conviene recordar que, al igual que ocurre con los teléfonos móviles, la velocidad de carga no depende únicamente del cargador. El propio coche establece un límite a la potencia que puede recibir, por lo que instalar un cargador más potente no siempre se traduce en tiempos de carga más reducidos.

Puede tener sentido elegir un modelo más capaz si quieres dejar la instalación preparada para un futuro coche con mayor potencia de carga en AC.

Tipo de instalación eléctrica. Principalmente, puede ser monofásica o trifásica. Las instalaciones eléctricas monofásicas son las más habituales en las viviendas. Las instalaciones trifásicas, por su parte, permiten alcanzar potencias más altas (11/22 kW), pero son menos comunes e instalarlas suele requerir una mayor inversión económica.

Gestión dinámica de potencia. Es una de las funciones más importantes actualmente. Entre las distintas ventajas que ofrece, hay que destacar que permite ajustar la carga según el consumo de la vivienda, así como evitar que salte el diferencial y optimizar la cantidad de energía disponible.

Aplicación móvil. La aplicación móvil para el cargador del coche eléctrico resulta fundamental porque nos permite gestionar y monitorizar la carga del vehículo a través del teléfono móvil y hacerlo incluso cuando no estamos en casa.

Dado que no todas las apps ofrecen las mismas funciones y experiencia de uso, te conviene asegurarte de que cuente con una interfaz amigable, y con las funciones más importantes, como programación de horarios de carga o información de consumo energético.

También te puede convenir que integre funciones avanzadas (si el cargador lo permite), como el control dinámico de potencia o la gestión de excedentes solares.

Vehículos compatibles. En general, los cargadores incluidos en esta guía utilizan un conector Tipo 2, el estándar más habitual en Europa para coches eléctricos e híbridos enchufables.

Por lo tanto, son compatibles con modelos de marcas como Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Hyundai, Renault, Peugeot o Volvo, entre otras.

De todos modos, te conviene comprobar tanto el tipo de conector como la potencia máxima de carga que admite tu vehículo antes de elegir qué cargador comprar. Eso sí, ten en cuenta que, como ya te hemos comentado, aunque el cargador pueda ofrecer potencias de hasta 11 o 22 kW, el coche solo se cargará a la velocidad máxima que permita su sistema de carga embarcado. Por eso, quizá no te merezca la pena optar por el modelo más potente.

Otras opciones a considerar

Wallbox Pulsar Plus. El Wallbox Pulsar Plus puede ser una alternativa interesante al Pulsar Max. Si bien es un modelo anterior al Pulsar Max, sus prestaciones son muy similares en aspectos como la gestión de la carga, conectividad o las opciones disponibles de configuración a través de la app.

Si vas a instalar el cargador en el garaje o en el interior de tu vivienda, y lo encuentras a un precio sensiblemente inferior al Pulsar Max, puede ser una muy buena opción. A fin de cuentas, sigue ofreciendo gran parte de las funciones que han convertido a Pulsar en una de las grandes referencias del mercado.

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V2C Trydan. El V2C Trydan es una de las opciones más interesantes para quienes quieren un cargador con muy buenas opciones de conectividad. No en vano, se puede controlar desde el móvil y a través de asistentes de voz como Alexa. Incluso permite recibir información sobre el estado de la carga a través de Telegram.

También destaca por sus funciones de gestión energética, ya que es capaz de adaptar automáticamente la potencia de carga en función del consumo de la vivienda para evitar así sobrecargas y aprovechar mejor la potencia contratada.

Es también una muy buena opción si tienes placas solares porque te permite decidir cómo utilizar la energía disponible en cada momento.

Tesla Wall Connector. El Tesla Wall Connector es una excelente alternativa por su excelente relación calidad-precio y porque es compatible con prácticamente cualquier coche eléctrico.

Aunque está pensado para integrarse especialmente bien con los vehículos de la marca, lo cierto es que puede utilizarse sin problema con modelos de otros fabricantes (siempre que cuenten con conector Tipo 2).

Destaca por su gestión inteligente de la energía, que permite adaptar la potencia de carga al consumo de la vivienda para evitar sobrecargas. Además, si tienes un coche Tesla, se integra directamente con la aplicación del vehículo para controlar la carga.

Por lo demás, presenta un diseño más limpio y minimalista que el modelo de Wallbox que hemos seleccionado como recomendado.

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Cargador portátil Junsun. El cargador portátil de Junsun es una interesante alternativa si no puedes instalar un cargador fijo o si necesitas una solución que puedas llevar contigo. Permite cargar a través de enchufes domésticos convencionales, y ajustar la intensidad entre 6 y 16 amperios, lo cual resulta realmente útil para adaptarlo a distintas instalaciones.

A cambio, te toca renunciar a funciones como programación avanzada, balanceo de carga o integración con instalaciones fotovoltaicas. De todos modos, si buscas una solución sencilla, portátil y económica para cargar el coche en casa o durante los desplazamientos, es una opción a tener muy en cuenta.

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Circutor eHome 5. El Circutor eHome 5 es una interesante alternativa si buscas un cargador fiable y fácil de usar. La marca cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la gestión energética y ofrece un cargador que apuesta por la sencillez de uso sin renunciar por ello a integrar funciones avanzadas.

Otro de sus atractivos es su buena integración con instalaciones de placas solares. Además, su precio es bastante ajustado, por lo que puede ser una interesante opción si buscas un modelo más económico que los que ofrecen los fabricantes más conocidos.

Cargador vehículo eléctrico monofásico CIRCUTOR eHome 5 V25530. negro Hoy en Suministros eléctricos — 639,42 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Configuraciones y extras

Adecuados para interiores o exteriores. A la hora de elegir un cargador, tienes que tener en cuenta si lo vas a instalar en el interior de tu vivienda o garaje, o en el exterior. Normalmente, los fabricantes indican si los modelos son adecuados para exteriores o no.

También suelen facilitar información sobre el nivel de protección IPXX frente al agua y el polvo, así como sobre el certificado IK que indica la resistencia de los equipos frente a golpes o impactos mecánicos externos.

Integración con placas fotovoltaicas.

Preguntas frecuentes sobre el mejor cargador de coche eléctrico

¿Qué tipos de cargadores para coches eléctricos o híbridos enchufables existen?

Actualmente, se pueden distinguir tres tipos de cargadores para coches eléctricos y para coches híbridos enchufables: los modelos portátiles que permiten conectar el vehículo directamente a un enchufe convencional, los wallbox o cargadores domésticos que se instalan de forma permanente, y los cargadores rápidos y ultrarrápidos instalados en las estaciones públicas de recarga.

¿Cuánto tarda en cargar un coche conectado a un enchufe doméstico?

Un coche con una batería de tamaño medio (por ejemplo, de unos 40 kWh) conectado a un enchufe doméstico puede tardar en cargarse por completo aproximadamente entre 12 y 20 horas (o incluso más), en función de la intensidad disponible, pérdidas y potencia real de la toma.

Por lo tanto, cargar el coche a través de un enchufe convencional debe verse más como una alternativa para ocasiones puntuales a los cargadores de pared o a los cargadores ultrarrápidos.

¿Puedo instalar un cargador si vivo en una comunidad de vecinos?

Sí, es posible instalar un cargador de coche eléctrico en tu plaza de aparcamiento de una comunidad de vecinos. En una plaza de garaje privativa, por lo general basta con notificar la instalación a la comunidad, en línea con lo que establece la LPH. Aun así, recomendamos revisar la ley y buscar asesoría legal en caso de duda.

Si quieres, puedes consultar el artículo 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) el cual establece literalmente que la instalación de un punto de recarga para uso privado en una plaza individual de garaje únicamente precisa de la comunicación previa a la comunidad.

¿Merece la pena comprar un cargador compatible con placas solares?

Sí, en países como España con una alta radiación solar, puede merecer la pena comprar un cargador compatible con placas solares. De este modo, es posible reducir a prácticamente cero el coste por kilómetro recorrido. Lógicamente, implica una mayor inversión económica, ya que es necesario instalar suficientes placas solares para poder cargar completamente el vehículo.

En general, según cálculos realizados por Toyota, para un usuario que principalmente realiza desplazamientos urbanos, es necesaria una instalación de 3 a 8 paneles (entre 1,5 y 4 kW). Con este tipo de instalación, es posible generar entre 21 y 60 kilómetros de autonomía al día.

¿Todos los cargadores son compatibles con cualquier coche eléctrico?

Por lo general, sí. Los cargadores domésticos que se comercializan actualmente en Europa emplean conectores Tipo 2, que es el estándar utilizado por prácticamente todos los coches eléctricos e híbridos enchufables que se venden en el mercado europeo. Este tipo de conectores es compatible con vehículos de fabricantes como Tesla, Volkswagen, BMW, Hyundai, Kia y Renault, entre otros.

¿Merece la pena instalar un cargador de 22 kW en casa?

Para la mayoría de los usuarios, no merece la pena instalar un cargador de 22 kW en casa. Es cierto que un cargador de 22 kW puede cargar un coche eléctrico en mucho menos tiempo, pero esto solo es posible si el suministro eléctrico es trifásico (lo cual no es muy habitual) y si el vehículo admite esta carga de corriente alterna de alta velocidad.

En general, para el uso habitual de un usuario medio, el gasto extra de instalar un cargador de coche eléctrico de 22 kW no suele compensar.

Recomendación final

Si estás valorando instalar un punto de recarga en casa, aquí tienes las opciones más interesantes según uso y presupuesto. Para empezar, en Xataka nos quedamos con el Wallbox Pulsar Max, ya que es actualmente una de las mejores opciones del mercado (si no la mejor opción).

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Es un modelo muy completo, cuenta con una aplicación móvil fácil de usar, y es resistente al polvo y a impactos. Además, no es de los cargadores más caros del mercado.

De todos modos, puede ser que no sea el modelo que mejor se adapte a tus necesidades. Por eso, hemos incluido varias alternativas. Una opción también muy interesante del mismo fabricante es el Wallbox Pulsar Plus. Es el modelo anterior, por lo que te puede interesar si lo encuentras por un precio considerablemente inferior al del Pulsar Max.

Si lo que quieres es un cargador que se integre bien con instalaciones de placas solares, el V2C Trydan y el Circutor eHome 5 son dos buenas alternativas.

Si quieres un modelo portátil porque no puedes instalar uno fijo o porque necesitas un cargador para llevarlo contigo, te puede interesar el cargador portátil Junsun.

Y si quieres un modelo fijo, económico y de una marca de referencia, el Tesla Wall Connector es una apuesta segura. Sobre todo, si tienes un Tesla.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Amazon y Evnex Ltd

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