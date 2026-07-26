La cara oculta del ahorro energético: la España rural se está tiñendo de azul de noche

En 2023, los datos del satélite chino SDGSAT-1 posibilitaron que el proyecto RALAN-Map EU, de la Universidad Complutense de Madrid y el International Research Center of Big Data for Sustainable Development Goals, elaborara el primer mapa calibrado de alta resolución de la península ibérica y los archipiélagos de Canarias, Baleares y Madeira.

Gracias al nivel de detalle de esta cartografía, se puede ver cómo cambia el brillo artificial y qué tipo de luz predomina en cada región por la noche. Y observar la temperatura de color de las fuentes de luz ha desvelado algo inesperado: cientos de pueblos pequeños han cambiado el tono cálido de su iluminación tradicional por una luz azulada.

He visto una luz. El mapa alcanza una resolución sin precedentes en este tipo de estudios, de 40 metros, lo que ha permitido comprobar que mientras las grandes ciudades mantienen tonos cálidos, los municipios de menos de 5.000 habitantes presentan una iluminación más fría y azulada.

¿El motivo? Un cambio de infraestructura: muchos ayuntamientos de la España rural han dejado atrás el alumbrado antiguo por farolas LED para ahorrar energía, y esa actualización se traduce en un color diferente, apreciable incluso desde el espacio.

El mapa de RALAN-MAP 0 de la contaminación lumínica

Por qué es importante. Tanto la UCM como la Agencia SINC coinciden en que el mapa supone, en palabras de la propia universidad, "un avance significativo" para evaluar con más precisión el impacto ambiental y sanitario de la contaminación lumínica, y abre nuevas vías para la gestión del alumbrado y la protección del cielo nocturno.

La razón es que la luz azul, además de lucir diferente, tiene una longitud de onda que se dispersa más por la atmósfera, lo que aumenta el resplandor nocturno y empeora la visibilidad del cielo para observaciones astronómicas, incluidos clásicos veraniegos como las Perseidas. Además, hay estudios que respaldan que este tipo de luz interfiere con los ritmos biológicos de especies como los insectos polinizadores o las aves migratorias, que se orientan de noche.

Contexto. El SDGSAT-1 fue lanzado en 2021 por la Academia China de Ciencias como un satélite pensado para monitorizar el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, lo que le da una capacidad de detalle nocturno inédita hasta ahora.

El proyecto RALAN-Map EU se enmarca, además, en una línea de investigación más amplia sobre contaminación lumínica que el astrofísico Alejandro Sánchez de Miguel y su equipo llevan desarrollando desde hace más de una década, entre la que se incluyen estudios previos sobre el consumo energético del alumbrado público en España mediante datos satelitales.

En detalle. El mapa es de acceso público y puede consultarse online, lo que permite a cualquiera, ya sea un ayuntamiento, investigación o para urbanismo identificar con precisión dónde predomina la luz azul y priorizar ahí el cambio de farolas.

El patrón geográfico es claro: precisamente los municipios pequeños, muchos de ellos rodeados de espacios naturales protegidos, los que más han renovado su alumbrado en los últimos años, priorizando el ahorro energético sobre el impacto ecológico o astronómico de la temperatura de color elegida. Así, las cálidas luces de sodio han dejado paso a las luces blancas ricas en componente azul.





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Portada | KEVIN CLYDE BERBANO



