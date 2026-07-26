Ya es oficial: Samsung presenta un nuevo SSD con interfaz PCIe 4.0 que llega en plena crisis de precios para la memoria

No es el mejor momento para comprar un SSD por sus precios altísimos, pero eso no ha evitado que Samsung estrene un nuevo modelo. Se trata del SSD 990, una propuesta que está orientada a usuarios que buscan un rendimiento alto (especialmente en videojuegos), pero sin apuntar a los modelos de más alta gama. Te contamos más sobre él.

Un SSD rápido que llega con mejor eficiencia energética

Este nuevo SSD es un modelo que, como decimos, queda un peldaño por debajo del SSD 990 Pro, uno de los mejores que hay en el mercado. Pese a ello, como veremos justo a continuación, no le falta rendimiento. Es un modelo NVMe 2.0 que utiliza interfaz PCIe 4.0, lo que lo hace adecuado para la mayoría de ordenadores, aunque también para PlayStation 5 (aunque tendríamos que adquirir un disipador por separado). Además, tiene una eficiencia energética mejorada.

¿Y cómo es su rendimiento? Samsung promete que el mismo es capaz de llegar hasta los 7.250 MB/s de velocidad de lectura para la versión de 2 TB del mismo, quedándose esta cifra en los 7.150 MB/s para el de 1 TB de capacidad. Para ambas versiones, la velocidad de escritura es de 6.450 MB/s. Estas, en la práctica, nos ayudarán a tener tiempos de carga reducidos en los videojuegos o a que las aplicaciones carguen más rápido, por ejemplo.

Dos cosas a tener en cuenta del mismo. Como ya hemos adelantado más arriba, no es un buen momento para este tipo de componentes, algo que podemos ver en su precio. No sabemos todavía qué costará en España, pero nos podemos hacer una idea con su precio en Australia: 385 dólares (236,34 euros al cambio) y 759 dólares (465,89 euros) para los modelos de 1 y 2 TB, respectivamente. Además, este modelo tiene solo tres años de garantía, menos que otros modelos de la propia Samsung (que tienen cinco años).

⚡ EN RESUMEN: SSD 990 de Samsung ✅ LO MEJOR Rendimiento sobresaliente: Es un SSD con unas velocidades de escritura y lectura muy altas, ideales para aumentar el rendimiento de un PC.

Es un SSD con unas velocidades de escritura y lectura muy altas, ideales para aumentar el rendimiento de un PC. Compatible con la mayoría de dispositivos: El hecho de que sea PCIe 4.0 hace que podamos usarlo en muchos equipos. Incluso en una PS5. ❌ LO PEOR Tres años de garantía: Es un componente pensado para durar, pero es cierto que tiene menos garantía que otros modelos de Samsung.

Es un componente pensado para durar, pero es cierto que tiene menos garantía que otros modelos de Samsung. Precio elevado: Aunque no es algo exclusivo de este SSD, tiene un precio elevado en ambas versiones. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un SSD PCIe 4.0 con un muy buen rendimiento, ya sea para videojuegos o porque simplemente quieres que tus apps vayan más rápido. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres apuntar hacia un modelo más barato o directamente quieres que venga con disipador de serie para usarlo en una PlayStation 5.

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No tenemos precio oficial en España ni fecha de lanzamiento todavía, por lo que tendremos que esperar. Mientras tanto, te dejamos a continuación dos alternativas similares que podemos comprar en Amazon.

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Imágenes | Samsung

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