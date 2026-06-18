Los precios de los SSD son ya tan absurdos que una unidad de 2 TB para la PS5 cuesta más que la propia PS5

La PS5 cuesta en estos momentos 649,90 euros en grandes comercios en España. La versión digital sin unidad Blu-ray, 599,90 euros. Ambas disponen de una unidad SSD de 825 GB que para algunos usuarios puede quedarse corta, pero "afortunadamente" —las comillas son importantes en este momento— es posible ampliar ese apartado con una unidad SSD interna.

Y ahí está el problema: estas unidades son a día de hoy un lujo.

Lo demuestra el lanzamiento de las nuevas SanDisk Optimus GX Pro 850P, que ofrecen capacidades que van desde 1 a 8 TB y que ofrecen velocidades de transferencia de hasta 7.300 MB/s. Todo prometedor hasta que uno ve los precios, porque, atención:

La versión de 2 TB cuesta 795,99 euros. Eso es un 22,5% más de lo que cuesta la propia consola, pero es que la cosa es aún peor si hablamos de los modelos de 4 y 8 TB:

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1 TB: 397,99 euros

2 TB: 795,99 euros (22,5% más que el precio de una PS5).

4 TB: 1.566,99 euros (Te podrías comprar dos PS5 y te sobrarían más de 250 euros)

8 TB: 3.088,99 euros (Te podrías comprar casi cinco PS5 o tres PS5 Pro y te sobraría dinero)

Si los precios de las memorias RAM y las unidades SSD ya nos parecían disparatados, estas unidades de SanDisk son una oda al absurdo. Lo más triste es descubrir que ni se acercan a las mejores unidades SSD que existen.

Esa unidad es el doble de rápida que la de SanDIsk, pero su versión de 1 TB cuesta 799,99 euros. Qué locura.

Tenemos modelos como las MP700 Pro XT de Corsair, que gracias a su soporte del estándar PCIe 5.0 logran velocidades de hasta 14.900 MB/s, más del doble de las de SanDisk. Y claro, son también mucho más caras: la versión de 1 TB sale por 799,99 euros hoy en día.

Evolución de precios de una unidad SSD muy similar en prestaciones a la que plantea SanDisk para la PS5.

Si uno se quiere deprimir aún más, puede comprobar los precios de unidades de este tipo hace un año. La SanDisk Optimus GX Pro 850P es virtualmente idéntica a la WD Black SN850X, y la variante de 8 TB llegó a estar de ofert en 2025 y podía conseguirse por 600 euros: cinco veces menos. De hecho, ahora mismo está a 1.200 euros en Amazon con disponibilidad limitada.

Pero ese es el mundo en el que estamos actualmente: la crisis de las memorias DRAM y de los chips NAND nos ha llevado a una situación "insostenible" que está haciendo que hoy en día comprar módulos de memoria o una unidad SSD para nuestro PC, portátil o incluso para nuesta PS5 sea mucho más caro de lo que lo era hace un año.

Y lo peor es que todos los expertos dicen que la cosa irá a peor. Mal asunto.

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