Las Raspberry Pi 5 están tan caras que comprarse dos de 16 GB de RAM cuesta lo mismo que un MacBook Neo

Si hoy te da por comprarte una Raspberry Pi 5 de 16 GB de RAM, tenemos malas noticias: su precio en la tienda de Adafruit es de 350 dólares. En tiendas españolas como Raspipc.es el precio con IVA es de 313,03 euros.

Es un precio absolutamente absurdo para un miniPC de estas características, pero la crisis de las memorias ha hecho que vivamos en un mundo de precios locos y situaciones absolutamente extrañas. Por ejemplo, la que planteamos aquí:

Por el precio de dos Raspberry Pi 5 de 16 GB de RAM te puedes comprar un MacBook Neo.

O casi. En España, el precio del MacBook Neo es de 699 euros. En EEUU es de 599 dólares sin impuestos, así que allí desde luego esa comparación sí se cumple, porque aunque depende del estado en el que lo compres, el precio final ronda los 650 dólares. Menos de lo que cuestan dos de esas Raspberry Pi 5 de Adafruit.

Lo que está pasando es asombroso pero muy real: las Raspberry Pi 5 son miniPCs realmente llamativos que cualquier puede usar incluso como PC de escritorio y ofrecen posibilidades sorpredentes. Pero en la comparación con el MacBook Neo (o incluso con portátiles Windows de 700 euros) salen perdiendo por goleada.

Y es que en el MacBook Neo tenemos un portátil mucho más "redondo" como producto para una inmensa mayoría de usuarios. No solo por tener en él un portátil con una construcción envidiable con su pantalla, su teclado y su trackpad. Es cierto que la memoria unificada es de 8 GB (la RPi 5 con 8 GB cuesta 200 dólares), pero estamos ante un ordenador mucho más capaz en términos de rendimiento.

Fuente: GeekBench.

En GeekBench 6 la RPi 5 de 16 GB obtiene 899 puntos en single-core y 2.144 puntos en multi-core. El Apple A18 Pro del MacBook Neo obtiene 3.566 puntos en single-core y 8.646 en multi-core: es cuatro veces más potente en este benchmark sintético.

Es todo un tortazo de realidad.

Qué fue de la promesa del ordenador de los 25 dólares

Hace apenas dos meses Eben Upton, creador de las Raspberry Pi, anunciaba el lanzamiento de una nueva Raspberry Pi 4 con 3 GB de memoria RAM. En otras circunstancias ese lanzamiento hubiera sido extraño, sobre todo teniendo en cuenta que la Raspberry Pi 5 lleva disponible desde hace casi dos años y las Raspberry Pi 4 originales se lanzaron, atención, en 2019. Pre-pandemia.

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Ese anuncio, no obstante, tenía mucho sentido porque la crisis de la memorias ha hecho que los precios de todo tipo de dispositivos aumenten de forma extraordinaria. El propio Upton revelaba que el precio de los módulos de memoria RAM LPDDR4 que se usan en las Raspberry Pi 4 y 5 se había multiplicado por siete. De ahí el lanzamiento de una versión "asequible" que en ese momento tenía como etiqueta de precio 83,75 dólares.

El resto de modelos de las Raspberry Pi, eso sí, se veían impactados por la crisis de la memoria y el creador de estos dispositivos anunciaba subidas de precio importantes para todos ellos.

Todo ha hecho que la empresa haya tenido que traicionar más que nunca su objetivo original. Aquel ordenador de 25 dólares que iba a conquistar el mundo pronto dejó claro que lo iba a hacer, pero con muchos sacrificios: su rendimiento original era escaso, y en realidad tenías que gastarte más dinero para usarlo con monitor, ratón y teclado (además de la SD/microSD, los cables necesarios y el adaptador de corriente).

Con el tiempo vimos como la Raspberry Pi se fue convirtiendo en un producto mucho más redondo y capaz tanto en su versión original como en otras como la fantástica RPi 400/500. Pero al hacerlo inevitablemente también fue aumentando de precio: en noviembre de 2022 nos quejábamos de la falta de stock y de que su precio ya no era de 35 euros como el original, sino del triple.

La firma, eso sí, siempre ha intentado mantener ese espíritu con el que nació, y en agosto de 2024 lanzó su Raspberry Pi 5 con 2 GB a 50 dólares. Hoy en día este modelo se puede encontrar a unos 70 euros en tiendas españolas, pero claro, esos 2 GB saben a poco para ese precio.

La crisis de las memorias ha perjudicado a todo el mercado, pero se ha cebado de forma especialmente notable con estos pequeños miniPCs. Las Raspberry Pi no pueden competir en precio/prestaciones con dispositivos más completos, pero siguen y seguirán siendo una alternativa fantástica en entornos educativos y, desde luego, en el ámbito industrial en el que las RPi en su formato Compute Module han logrado convertirse en toda una referencia.

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