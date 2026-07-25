Llevamos años echándonos DEET para repeler a los mosquitos. El único problema es que, mal hecho, es su comida favorita

El DEET es uno de los ingredientes más usados en los repelentes para mosquitos. Eso nos hace pensar que, como su propio nombre indica, repele a estos insectos. No le gusta. Sin embargo, según un nuevo estudio publicado por científicos de Virginia Tech, bajo determinadas circunstancias, esa misma sustancia podría convertirse en un atrayente para mosquitos. Esas circunstancias, básicamente, son las que dan cuando nos aplicamos los repelentes sin leer el etiquetado. Hoy es un buen día para empezar a leerlo.

De repelente a atrayente. Estos científicos vieron que, por lo general, el DEET repele a los mosquitos. Sin embargo, cuando lo huelen a la vez que se alimentan, puede asociarse con una recompensa. Algo así como lo que ocurría con el perro de Pavlov. Cuando escuchaba la campana que normalmente iba asociada con la hora de comer, empezaba a salivar. Si los mosquitos huelen el DEET mientras se alimentan de sangre, la próxima vez que lo huelan lo relacionarán con comida. Y claro, eso les encanta.

Un experimento doloroso. Los experimentos que se realizaron para la publicación de este estudio constaban de dos fases. En primer lugar, se introdujo a mosquitos de la especie Aedes aegipty en una jaula conectada a dos frascos, uno con aire limpio y otro con DEET. Dentro de la jaula había un comedero con sangre, de la que se pudieron alimentar en dos circunstancias. Primero, con acceso solo al frasco de aire limpio y después con el de DEET abierto, ya que se abrió el segundo vial mientras se estaban alimentando.

En la segunda fase del experimento, uno de los investigadores introdujo sus dos brazos en la jaula, uno con DEET y otro sin él, y esperó a ver el comportamiento de los mosquitos. Aquellos que se habían alimentado de sangre solo con aire limpio acudieron únicamente al brazo sin DEET. Sin embargo, los que se alimentaron bajo el influjo del DEET preferían el brazo con el repelente.

Solo un poco. En realidad, el efecto repelente del DEET es una realidad. A dosis adecuadas, este sigue ahuyentando a los mosquitos. Lo que se ha visto en este estudio es que se convierte en un atrayente cuando lo huelen de fondo mientras se alimentan. Por eso, el problema está en dar lugar a que se alimenten mientras lo huelen.

Una persona que tiene poca cantidad, ya sea porque no se ha puesto suficiente repelente o porque hace mucho que se lo aplicó, puede no repeler adecuadamente al insecto. Este llega a su piel y se alimenta de su sangre, mientras huele un remanente. Ese remanente genera el mencionado efecto recompensa y, entonces, puede que poco a poco deje de desagradarle. Si cada vez que oliésemos la basura nos diesen 10.000 euros, ¿nos seguiría pareciendo desagradable?

La importancia de leer la etiqueta. No todos los repelentes para mosquitos tienen la misma concentración de DEET. Por eso, no siempre hay que ponerse la misma cantidad ni reaplicar en el mismo tiempo. Es importante leer la etiqueta, porque si nos ponemos insuficiente repelente o no lo reaplicamos cuando toca podemos generar el efecto que se vio en el estudio.

No está del todo claro. Cabe destacar que todo esto no es seguro. Esto se vio en experimentos de laboratorio. Por ahora, no se puede saber si en la realidad, con el DEET incluido en repelentes comerciales y los mosquitos volando libremente, ocurrirá lo mismo. Además, en el experimento los mosquitos empezaron a oler el DEET mientras ya se estaban alimentando mientras que en condiciones reales el olor estaría ahí desde el principio. Habrá que hacer más estudios, quizás de nuevo con consecuencias dolorosas para investigadores y voluntarios. Mientras tanto, ante la duda, recuerda leer bien las etiquetas. En serio.

Imágenes | NIAID

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