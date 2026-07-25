La energía de las olas nunca ha logrado despegar a lo grande: dos plantas en Portugal y Escocia están a punto de cambiarlo

Mientras que hay energías renovables como la solar o la eólica que están acelerando la descarbonización, hay otras que siguen siendo un melón por abrir como la undimotriz. El potencial de las olas es enorme, como bien saben países insulares como Japón y sitios conocidos por lo brava que es su costa como Galicia.

Es cierto que ya existe alguna instalación, como la de Mutriku, pero su tamaño y rendimiento es más bien discreto. Para llevar la undimotriz a otro nivel hace falta una tecnología lo bastante fiable como para crear una gran planta y alguien externo que dé fe de ello. Ahí ya el cerco se reduce a dos lugares y una empresa: Portugal y Escocia, ambas de la mano de la sueca CorPower Ocean.

El invento. El convertidor de energía C4 de CorPower Ocean mide nueve metros de diámetro, 18 metros de altura y unas 100 toneladas de masa. Desde 2023 está instalada y operativa en fase de pruebas a cuatro kilómetros de la costa de Aguçadoura, en el norte de Portugal, a 45 metros de profundidad. El dispositivo ha logrado un hito histórico para la energía de las olas: su C4 ha recibido el primer certificado de prototipo por Det Norske Veritas, la entidad de referencia mundial en energías offshore.

¿Qué significa esto? En pocas palabras: que la tecnología cumple los requisitos de resistencia, fiabilidad y seguridad. Además de revisar y aprobar el desarrollo conceptual, la ingeniería de detalle, el análisis de resistencia y fatiga estructural, la fabricación, el montaje, las pruebas en seco, la instalación, lo más llamativo es que han dado el visto bueno a su rendimiento en tormentas con olas de hasta 18,5 metros.

Por qué es importante. Porque la energía undimotriz lleva más de medio siglo siendo la asignatura pendiente de las renovables, muy por detrás en rendimiento (y obviamente, también en explotación de otras como la eólica o la solar). Que una entidad certificadora independiente haya dado el visto bueno significa que la tecnología está lista para dar el salto a la producción comercial en términos de desempeño y seguridad, lo que abre la puerta a materializar proyectos una vez llegue la inversión necesaria.

Aquí está el quid de la cuestión: si la tecnología es fiable, resulta más fácil convencer a entidades financieras y de inversión de que merece la pena apostar por ella.

Contexto. Desde que los primeros prototipos se patentaran en 1981 por los ingenieros Laithwaite y Salter, otros estados como Japón, España e Italia lo han intentado sin demasiado éxito: la undimotriz sigue estancada en la fase experimental sin dar el salto comercial. Entre los problemas con los que tienen que lidiar se encuentra lo imprevisible de las olas: puede que haya, pero son variables en altura, ritmo y dirección. Por otro lado, el arduo entorno marino tampoco ayuda en el diseño y el mantenimiento de los dispositivos.

En detalle. La certificación no es la etapa final, sino más bien el principio de su implementación comercial: CorPower ya está preparando sus dos primeros parques comerciales, en Portugal y Escocia, con el objetivo declarado de situar la energía de las olas como tercera gran fuente renovable junto a la eólica y la solar. Si todo va según lo previsto, entrarán en operación entre 2027 y 2029. En ese momento por fin la energía undimotriz podrá aportar su granito de arena a la red eléctrico. Y la empresa sueca no se queda ahí: su próximo C5 ya está pendiente de certificación.

Sí, pero. Lo que se ha certificado es un prototipo, no un dispositivo fabricado ya en serie, que es el siguiente paso necesario para producir a gran escala. Y plantas más antiguas como la de Mutriku en Gipuzkoa (en funcionamiento desde 2011), demuestran que esta energía produce bastante menos electricidad de la esperada frente a la eólica o la solar (su rendimiento es del 11%), así que falta saber si estos nuevos parques cumplirán las expectativas.





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