Whoop y Google tienen nuevo rival: así es la nueva Garmin CIRQA, una pulsera de actividad sin pantalla que no necesita suscripción

Sin pantalla: Garmin ya ha hecho oficial su nueva CIRQA. Esta pulsera de actividad llega para competir directamente con Whoop y con la FitBit Air de Google en un sector que cada vez tiene más tirón. Su propuesta juega con una baza muy interesante con respecto a sus rivales y ya se puede comprar en España: cuesta 199,99 euros.

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Una pulsera sin pantalla que no tiene suscripción

Estos dispositivos tienen el objetivo claro de ayudarnos a medir nuestra salud o nuestros entrenamientos, pero sin la necesidad de tener una pantalla que nos pueda distraer con notificaciones. De esta forma, al igual que ocurre con las propuestas de Google o Whoop, la información la tendremos que consultar siempre en el teléfono móvil.

Con más o menos diferencias frente a sus rivales, vuelve a ser la suscripción la forma de encajar esta CIRQA entre sus rivales. En ese sentido, esta nueva pulsera está más cerca de la Fitbit Air de Google: la puedes comprar sin suscripción obligatoria y usar un montón de funciones, pero si quieres todo lo que ofrece, entonces hay que pasar por caja con la suscripción Garmin Connect+. Al otro lado, sin ninguna suscripción, tenemos otras pulseras como la Polar Loop.

¿Y para qué sirve Garmin CIRQA? Como decimos, es una pulsera de actividad que nos puede ayudar a medir muchos parámetros. Ahí podemos meter la frecuencia cardíaca, algo que mide constantemente (de hecho, nos avisa si mide una frecuencia irregular). Además, también la frecuencia respiratoria, el estrés, el sueño, la hidratación, salud femenina e incluso la temperatura de la piel, entre otras muchas cosas.

A todo lo anterior hay que sumar que también nos puede ayudar a controlar por GPS nuestros entrenamientos (depende de la conexión al móvil para ello). Tiene hasta 10 días de autonomía y está disponible en dos tallas diferentes y cuatro colores.

⚡ EN RESUMEN: garmin cirqa ✅ LO MEJOR Ideal si quieres evitar distracciones: Es un dispositivo ideal si quieres algo que te ayude a medir tu salud o tus entrenamientos que sea discreto y que no tenga pantalla.

Es un dispositivo ideal si quieres algo que te ayude a medir tu salud o tus entrenamientos que sea discreto y que no tenga pantalla. Mide un montón de parámetros: Desde la salud femenina a la frecuencia cardíaca o el sueño. Esta pulsera puede ser un aliado si quieres controlar tu día a día.

Desde la salud femenina a la frecuencia cardíaca o el sueño. Esta pulsera puede ser un aliado si quieres controlar tu día a día. Hasta 10 días de autonomía: La marca promete que su batería es capaz de aguantar hasta 10 días sin carga. ❌ LO PEOR Suscripción si quieres todas sus funciones: Es cierto que la suscripción no es obligatoria como si ocurre con la pulsera de Whoop, pero es necesaria si quieres todas sus funciones. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una pulsera de actividad sin pantalla y tienes ya en casa otros dispositivos Garmin. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción más económica o que no tenga ningún tipo de suscripción, ni siquiera opcional.

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