Hoy en Lidl (y a mitad de precio) este robot aspirador con base de autovaciado que apenas necesita mantenimiento

Entrar en Lidl significa encontrar un montón de dispositivos diferentes. Hay un buen surtido de ellos para ayudarnos en la limpieza del hogar, aunque pocos tan cómodos como este robot aspirador Eufy. Es un dispositivo bastante interesante si tenemos en cuenta que está rebajadísimo: de 799 euros que marca su PVP, cuesta ahora mismo 399,99 euros.

Eufy Robot aspirador y fregador X10 con estación de vaciado PVP en Lidl — 399,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no llegas a hacerte con él o prefieres una alternativa, puede que te encaje muy bien este iRobot Roomba Plus 516. Es un robot aspirador con buena potencia de succión, una base de autovaciado que nos ahorra mucho trabajo y que ahora mismo está disponible en Amazon por 379 euros.

iRobot Roomba Plus 516 Combo Base AutoWash multifunción autolimpiable, 22KPa, Mopas DualClean Elevables y Extensible, Lava 75º, Seca 45º, Clearview LiDAR, Autonomía 90 Días, Accesorios Extra, Negro Hoy en Amazon — 379,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un robot aspirador que apenas necesita mantenimiento

Estamos ante un muy buen descuento para este Eufy X10 Pro Omni. Es un robot aspirador que destaca por venir con base de autovaciado, algo que reduce (y mucho) el mantenimiento que necesita. Esta limpia las almohadillas con agua y las seca con aire caliente, y el depósito de polvo solo necesita cambiarse cada dos meses. Lo único que tendremos que hacer nosotros regularmente es vaciar el agua sucia y cambiarla por agua limpia.

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El robot tiene una potencia de succión de 8.000 Pa, una cifra que es suficiente para recoger la mayoría de partículas de polvo y pelos, algo idóneo si tenemos mascotas en casa como perros o gatos. También hace buen trabajo fregando, incluso en manchas incrustadas, gracias a un sistema que ejerce sobre ellas 1 kg de presión. Y para las alfombras, las mopas se elevan 12 milímetros automáticamente.

A todo lo anterior, hay que sumarle que cuenta con sistema de evitación activa de obstáculos. Este promete reconocer más de 100 objetos diferentes (como cables, zapatos o juguetes) y esquivarlos automáticamente. Además, es compatible con Amazon Alexa y con el Asistente de Google.

⚡ EN RESUMEN: oferta del eufy robot x10 ✅ LO MEJOR Su base de autovaciado: Este robot requiere muy poco mantenimiento, algo comodísimo.

Este robot requiere muy poco mantenimiento, algo comodísimo. Detección de obstáculos: Su detección de obstáculos, capaz de reconocer más de 100 objetos, evitará que esté dándose cabezazos por toda la casa. ❌ LO PEOR El mantenimiento del depósito de agua: Deberemos vaciar y rellenar el depósito de agua regularmente. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un robot aspirador que apenas necesite mantenimiento, que ofrezca buena potencia de succión y una buena relación calidad-precio. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo más económico (incluso si necesita más mantenimiento) o buscas uno cuya base también se encargue de vaciar y rellenar el depósito del agua.

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Imágenes | Lidl, Eufy

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