Hemos repasado los mejores miradores de España para ver el eclipse del 12 de agosto: esto es lo que necesitas saber antes de reservar

Si estás pensando en viajar para ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto de 2026 puede que ya tengas decidida la provincia. Posiblemente, también sepas en qué localidad en concreto te alojarás. Si no tienes alojamiento, corre. Están volando. Lo que puede que no sepas es el punto exacto de observación. Nunca es buena idea dejar lugar a la improvisación, pero aún menos con un eclipse como este, ya que se verá muy cerca del atardecer, de modo que es importante que el horizonte al oeste esté despejado. Piensa que el Sol estará muy bajo en ese momento, por lo que un solo árbol o edificio te puede arruinar la experiencia. Por si aún estás dándole vueltas a dónde ir, en este artículo te dejamos algunas ideas de miradores para ver el eclipse solar. Todos ellos en la franja de totalidad, por supuesto.

Miradores para ver el eclipse solar en Asturias

Asturias será uno de los mejores lugares para ver el eclipse solar. De hecho, el punto de España en el que la totalidad durará más se encuentra junto a la localidad de Luarca. Por eso, no podemos empezar esta lista sin mencionar la Atalaya de Luarca, un bonito mirador urbano en el que, si las nubes lo permiten, podremos disfrutar del eclipse durante 1 minuto y 50 segundos.

En Asturias destaca también el Mirador de la Boriza, con una ubicación perfecta y una altura ideal para ver el eclipse reflejado sobre el océano. O para fotografiarlo, aunque los expertos recomiendan que ese día guardemos las cámaras y nos centremos en disfrutar.

Miradores en Aragón

Aragón será también un lugar idóneo para ver el eclipse solar. Uno de los lugares más demandados por los turistas está siendo la localidad de Puertomingalvo, ya que se encuentra en la lista de pueblos más bonitos de España y supone un entorno idílico, con muchos puntos bien situados hacia el oeste.

Si nos vamos a centrar en miradores, algunos de los mejores son el Mirador de Trinidad y el de Montalbán, ubicados en la Comarca de Cuencas Mineras de Teruel, el de la Llimpia, en la Comarca de Cuencas Mineras de Zaragoza, los de Cerro de Valcerezo y el Mosomero, en Cariñena, y el de Roca Morera, en la Comarca de Matarraña, en Teruel. Si quieres algo más urbano, siempre puedes ir al Mirador de Juslibol, que está en Zaragoza capital, junto al Ebro. Si buscas altura, el mejor de todos ellos es el de Trinidad.

Miradores en Castilla y León

Castilla y León es una de las comunidades con más lugares ideales para disfrutar del eclipse solar. Buen ejemplo es el de Borobia, donde su observatorio astronómico tiene una orientación perfecta con el horizonte despejado y en alto.

Más allá de eso, hay algunos miradores muy interesantes, como el de la Balouta, en Palacios del Sil (León) o los de la Ermita de la Aquiana, la Virgen de la Peña, Camponaraya u Orellán, todos ellos en el Bierzo (León). En esa misma provincia tenemos también el del Puerto de Panderrueda, en los Picos de Europa. Y ya en otra provincia encontramos el mirador de Villanueva del Rebollar, en Palencia. En otras provincias también hay, pero no se encuentran entre los mejores calificados para ver el eclipse solar del 12 de agosto.

Puerto de Panderrueda

Miradores en Galicia

El eclipse solar entra en España por Galicia, por lo que allí se encuentran algunos de los miradores más bonitos para disfrutarlo. Tenemos la desventaja de que es un lugar en el que abundan los días nubosos, pero la ventaja de que el Sol estará un poco más alto en el horizonte durante la totalidad que en otros puntos más al este. Aun así, siempre hay que mirar al oeste.

Teniendo esto en cuenta, algunas de las mejores ubicaciones para disfrutar del eclipse solar del 12 de agosto son la Torre de Hércules y el Monte de San Pedro, en A coruña. Ambos son miradores privilegiados si lo que quieres es ver este fenómenos sobre el océano. Por otro lado, puedes disfrutarlo mucho en loa miradores de la Serra da Capelada, los acantilados de Herbeira, Teixidelo y Ferrolterra, así como en las playas de Doniños y Pantín. Todas estas ubicaciones están también en A Coruña, una provincia perfecta para ver la totalidad del eclipse.

Miradores en Navarra

En Navarra solo se verá el eclipse solar total en la mitad sur. El Sol estará muy bajo en el horizonte, por lo que es especialmente crítico encontrar un punto con el cielo limpio hacia el oeste. Algunos miradores bonitos ubicados en los puntos oficiales de observación son el mirador de Aguilares y el Ferial, ambos ubicados en Bárdenas Reales.

Miradores en las Islas Baleares

Si el eclipse entra por Galicia, nos deja por las islas Baleares. Allí, hay también algunos miradores en los que se espera una buena observación de este fenómeno. Algunos de los mejor calificados son los de es Cornador Gran y des Garriguer en la Serra de Tramuntana y el de na Torta, en Valldemossa. Todo esto es en Mallorca. En Ibiza también hay algunos, como Puig de Fornas y Finca Cosmi.

Otros lugares para ver el eclipse solar

Cabe destacar que el eclipse solar se verá también en algunos puntos de Castilla la Mancha, Madrid, Cantabria, País Vasco o la Comunidad Valenciana. Aunque estos que hemos visto hasta ahora son de los miradores mejor calificados, cualquier punto bien ubicado con visibilidad en el oeste y dentro de la franja de totalidad puede ser una gran opción. Por eso, te aconsejo buscar en nuestro mapa interactivo. Ahí, además, puedes seleccionar los destinos starlight, que te garantizarán un cielo ideal para disfrutar después de una gran noche de Perseidas. Siempre y cuando la meteorología lo permita, por supuesto.

Imagen | Wikimedia Commons

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