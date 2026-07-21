Cinco cafeteras de oferta en MediaMarkt para disfrutar del placer de tomar café en casa

MediaMarkt ha dado comienzo a una nueva campaña orientada a pequeños electrodomésticos, y los productos más destacables, por precio sobre todo, son las cafeteras. Hay mucho donde elegir y muchos descuentos que son bastante atractivos, por lo que vamos a hacer un repaso a las mejores ofertas disponibles. Eso sí, la oferta está destinada a clientes de miMediaMarkt, por lo que para ver los descuentos es necesario registrarse e iniciar sesión (es gratuito).

Philips EP2220/10 por 211,65 euros, una cafetera superautomática con molinillo integrado y espumador de leche.

por 211,65 euros, una cafetera superautomática con molinillo integrado y espumador de leche. Ninja Luxe Café Premier por 339,15 euros, una cafetera con depósito de dos litros.

por 339,15 euros, una cafetera con depósito de dos litros. Krups My Coffee por 245,65 euros, una cafetera con recetas y diseño compacto.

por 245,65 euros, una cafetera con recetas y diseño compacto. Krups Intensity por 211,65 euros, una cafetera con espumador de leche y depósito de 1,7 litros.

por 211,65 euros, una cafetera con espumador de leche y depósito de 1,7 litros. De'Longhi Nespresso Essenza Mini por 73,02 euros, una cafetera más sencilla con cápsulas de regalo.

Philips EP2220/10

Si buscas una buena cafetera, la Philips EP2220/10 es de las más atractivas entre las nuevas ofertas de MediaMarkt. Su precio ha bajado desde los 359,99 euros hasta los 211,65 euros, viene con molinillo integrado y también con un espumador de leche. Es capaz de preparar dos cafés a la vez, ofrece una potencia de 15 bares e incorpora una pantalla táctil para personalizar tanto la intensidad del café como su temperatura.

Ninja Luxe Café Premier

Por un precio algo más elevado tenemos la Ninja Luxe Café Premier, una cafetera semiautomática de nueve bares que incluye cuatro modos de espumado programables, molinillo con 25 posiciones y un depósito de agua grande de dos litros. Su precio en este caso es de 339,15 euros en lugar de 429 euros.

Krups My Coffee

MediaMarkt también tiene de oferta la Krups My Coffe, una cafetera superautomática que destaca visualmente porque es bastante compacta. Su precio ha bajado de los 349,99 euros hasta los 245,65 euros y viene con panel táctil, molinillo de acero inoxidable con cinco niveles de molido, recetas de café y tres niveles de intensidad.

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Krups Intensity

También de la misma marca tenemos de oferta la Krups Intensity, una cafetera un poco más barata que la anterior al tener un precio de 211,65 euros en lugar de 329,99 euros. Se trata de un modelo superautomático que incorpora espumador de leche manual, ofrece una presión de 15 bares, tiene un depósito para el agua de 1,7 litros, puede preparar dos cafés a la vez y tiene cinco niveles de molienda.

De'Longhi Nespresso Essenza Mini

Por último, MediaMarkt tiene rebajada la De'Longhi Nespresso Essenza Mini, una cafetera más sencilla que funciona con cápsulas de café. Su precio en la tienda es de 73,02 euros (antes 99 euros) y viene con 40 cápsulas de regalo. Tiene función de apagado automático, su potencia es de 19 bares y es ideal para el café diario.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | MediaMarkt, Compradicción y Jonas Jacobsson en Unsplash (cabecera), Philips, Ninja, Krups, De'Longhi

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