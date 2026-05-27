De cápsulas, superautomática o manual. Las mejores cafeteras según tus gustos y necesidades

Elegir una cafetera puede ser un dolor por la amplísima variedad de modelos que podemos encontrar; por no hablar de los tipos. Pero si tenemos que elegir una sola, lo tenemos muy claro: nuestra recomendación es la Ninja Luxe Essential, una cafetera especialmente completa.

La Ninja Luxe Essential es una cafetera superautomática-manual que nos resulta muy atractiva por varias razones, siendo una de ellas el molinillo integrado que permite realizar un gran abanico de moliendas. Además, el espumador tiene varios niveles y temperaturas y se puede utilizar con leche de animal y vegetal.

También es especialmente interesante porque es muy versátil, y no necesitas accesorios adicionales. Es nuestra cafetera recomendada sobre todo si, además, buscas un modelo con el que preparar café a diario.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Ninja Luxe Essential Si quieres tener un mayor control de la molienda y buscas una cafetera para el día a día. Su molinillo y la facilidad de uso. El modo cold brew (café infusionado en frío) no funciona especialmente bien. 349,89€ Sage Barista Express Impress Si buscas una cafetera de muy buena calidad que ofrezca la posibilidad de prensar el café. Incluye un tamper incorporado que facilita el proceso de preparación de café. Su precio es muy elevado. 717,52€ De’Longhi Magnifica S Si quieres pasar de una cafetera de cápsulas a una superautomática sin perder la sencillez para preparar café. Es una superautomática fácil de utilizar. Consume mucha agua al encender y apagar la cafetera. 279€ De'Longhi Dedica Si quieres dar el salto a una experiencia más manual sin gastar muchísimo dinero de inicio. Permite rgular la temperatura y es muy fácil de utilizar. No incluye molinillo, por lo que tendrás que comprar uno o comprar el café ya molido. 141,44€ Hario V60 Si buscas una cafetera económica que sea fácil de utilizar, pero que también te permita hacer recetas muy elaboradas. Es fácil de utilizar y puedes encontrar muchísimas recetas. No es tan versátil como otras cafeteras. Es para momentos puntuales y no para el día a día. 26,13€ Jata HCAF1135 Si buscas un precio muy ajustado y la posibilidad de hacer café con agua caliente o fría. Su precio es muy económico y es fácil de utilizar. Además, permite tener café cold brew (café infusionado en frío). Es bastante frágil. 9,90€ Fellow Aiden Si buscas una cafetera de filtro que te permita experimentar y disfrutar el café. Permite hacer café pour-over (método de vertido con filtro) de forma sencilla. No es tan fácil de utilizar como otras cafeteras, al menos para dar con muy buenos resultados. 349€ Krups Nespresso Essenza Si quieres una cafetera rápida y que funcione con cápsulas. Permite hacer el café de forma rápida y cuenta con apagado automático. Su depósito de agua es muy pequeño (0,6 litros). 98,34€

Por qué destacan

De entre todas las cafeteras, nos quedamos con la Ninja Luxe Essential por sus excelentes resultados. A continuación, vamos a hacer un repaso a las principales características (y distintos tipos) de las cafeteras en general para que tengas claro qué criterio seguir a la hora de elegir con el modelo que se ajuste más a tus necesidades.

Cafeteras de cápsulas. Son bastante comunes en hogares dado que permiten preparar el café de forma rápida y con resultados correctos. Están orientadas sobre todo a la inmediatez y también a la comodidad, pero a cambio perderemos muchos de los matices en el café que sí podemos encontrar utilizando otras cafeteras.

No son muchos los parámetros que podemos controlar a la hora de preparar café, ya que se trata de un proceso en su mayoría automático. Algunas cafeteras sí que permiten ajustar el nivel de llenado de café, pero poco más.

Generalmente algunas de las cafeteras más económicas se encuentran aquí. Son interesantes sobre todo para tomar café a diario, siempre y cuando tengamos en cuenta que su uso está recomendado sobre todo a personas que no busquen un sabor exigente lleno de matices.

Cafeteras superautomáticas. Las cafeteras superautomáticas han ido ganando popularidad con el tiempo dado que ofrecen muy buenos resultados y simplifican bastante el proceso que lleva preparar café en cafeteras semiautomáticas y manuales.

Estas cafeteras se encargan de múltiples procesos, como es el caso de la molienda de los granos de café, la presión en la extracción, la temperatura del agua e incluso del volumen de llenado. Y todo lo hace de forma automática sin que tengamos que intervenir entre medias de algunas de las partes del proceso. A veces lo hacen a través de configuraciones preestablecidas de fábrica y en otras tantas tendremos que seleccionar nosotros mismos los parámetros. No obstante, en muchos modelos tendremos que calentar la leche de forma manual.

Muchas de las cafeteras superautomáticas salen al mercado con precios superiores a los 300 euros. Es aconsejable prestar atención a ciertas características, sobre todo si buscamos un buen resultado:

El proceso para calentar el agua ha de ser rápido con tiempos que no superen los 30 segundos.

El molinillo ha de ser cónico para conseguir una mayor uniformidad en la molienda del café.

El molinillo ha de contar con varios niveles de molienda, algo muy práctico para que tengamos un resultado mucho más personalizado.

No obstante, pese a que el proceso para la obtención del café es automático, a la hora de calentar la leche tendremos que hacerlo de forma manual, al menos en la mayor parte de modelos que hay en el mercado.

¿Hacia quién va dirigidas estas cafeteras superautomáticas? Son ideales para personas que busquen un buen resultado sin perder la sencillez que ofrece un proceso mucho más automatizado que el que encontramos en los modelos semiautomáticos o manuales.

Cafeteras semiautomáticas y manuales. Para los más puristas del café, las cafeteras semiautomáticas y manuales son especialmente interesantes dado que permiten personalizar mucho el proceso para hacer café. Aquí es donde solemos encontrar los modelos más caros, pero también algunos de los más completos.

Dependiendo del precio encontraremos cafeteras con mejores o peores materiales, siendo el acero inoxidable uno de los más atractivos. Muchas de las cafeteras, sobre todo semiautomáticas, cuentan con sistemas que permiten controlar la temperatura del café, ofrecen una buena presión (medida en bares), ofrecen la posibilidad de seleccionar el grado de molienda, el tamaño de la dosis y el tiempo de extracción, entre muchas otras cosas.

En cambio, las cafeteras manuales son, por lo general, de leva y no eléctricas. Dejan en nuestras manos la realización de cada etapa a la hora de preparar café y están orientadas al usuario más exigente. Aquí podemos encontrar una buena variedad de modelos y dependiendo de la experiencia de cada usuario con este tipo de cafeteras, de los materiales del modelo y, por supuesto, del café, los resultados pueden variar mucho.

Otras opciones a considerar

Aunque te hemos recomendado la Ninja Luxe Essential como la mejor cafetera tanto por los resultados que ofrece como por su facilidad de uso, hay muchísimas alternativas que pueden cuadrar con tus necesidades, ya estés buscando un modelo superautomático u otro distinto.

Sage Barista Express Impress. Podemos considerar que la Sage barista Express Impress es una alternativa de la Ninja Luxe Café, pero más cara. Se trata de una cafetera superautomática bastante interesante; quizás sea un poco menos versátil que la mencionada, pero cuenta con características muy atractivas, como es el caso del tamper incorporado que facilita el proceso a la hora compactar el café molido.

De'Longhi Magnifica S. La De'Longhi Magnifica S es una cafetera superautomática pura y dura. Es fácil de utilizar y una muy buena opción de compra para aquellas personas que quieran dar el salto desde un modelo que funcione mediante cápsulas en búsqueda de resultados mucho mejores. Eso sí, todo ello sin perder por el camino la sencillez del proceso para hacer café.

De'Longhi Dedica. En cambio, si buscas una experiencia mucho más personalizada y quieres apostar por un modelo más manual, la De'Longhi Dedica es especialmente interesante porque suele tener un precio muy ajustado. Es perfecta para personas que no quieran hacer un gran desembolso inicial. Si, además, le añades un molinillo, puedes lograr resultados mucho más personalizados.

Hario V60. La Hario V60 es una propuesta muy atractiva tanto por el precio como por los resultados que ofrece. Su funcionamiento se resume en introducir el café molido en el filtro, verter agua caliente y esperar. Es sencilla de utilizar, pero si le coges el gustillo puedes descubrir una amplia variedad de recetas para ir probando diferentes tipos de café.

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Jata HCAF1135. Si buscas una cafetera muy económica y que sea bastante versátil a la hora de preparar café con agua caliente o fría, la Jata HCAF1135 es otra de las propuestas que más nos llama la atención. Suele costar aproximadamente 10 euros y es ideal para café infusionado en caliente o para tener café cold brew en verano.

Fellow Aiden. Por último, para aquellas personas que busquen una cafetera de filtro, pero prefieran algún modelo más techie, la Fellow Aiden también es bastante atractiva para hacer café pour-over. Lo bueno de este modelo es que permite crear tu propio perfil de elaboración ajustando multitud de parámetros.

Krups Nespresso Essenza. En cambio, si buscas una cafetera que funcione con cápsulas de café, la Krups Nespresso Essenza destaca por ser un modelo sencillo, es bastante compacto, tendrás el café listo en muy poco tiempo y además cuenta con función de apagado automático.

Configuraciones y extras

Además de todo lo que hemos comentado, a la hora de elegir una cafetera conviene prestar atención a las configuraciones o a los accesorios compatibles para tener una experiencia mucho más redonda y resultados mucho más buenos.

Espumador de leche externo. Ideal si te gusta el café latte, sobre todo si tu cafetera no lo incluye por defecto. Permite realizar multitud de recetas como capuchinos.

Prensador o tamper calibrado. Son especialmente útiles en aquellas cafeteras que no lo llevan incorporado. Su funcionamiento es el de comprimir y nivelar el café molido dentro del portafiltro.

Báscula digital con cronómetro. Se trata de un accesorio orientado a las personas que buscan la mayor personalización a la hora de preparar café. Permiten pesar los granos de café y cronometrar medir el tiempo exacto que tarda en salir la bebida.

Preguntas frecuentes sobre la mejor cafetera

¿Cuánto tiempo tengo para preparar el café cada mañana?

No todas las cafeteras permiten preparar café de forma rápida. Es importante valorar si buscamos un modelo que nos permita preparar café de forma rápida o a cambio podemos dedicarle unos minutos. La primeras son bastante prácticas y aquí podemos encontrar una gran variedad de modelos en las de cápsulas o superautomáticas. Si podemos dedicarle tiempo, las manuales pueden ser una muy buena elección.

¿Prefiero pulsar un solo botón o hacer el proceso manual?

Hay cafeteras que realizan el proceso de forma automática y hay otras que requieren de nuestro tiempo para poder preparar el café. Dependiendo de la comodidad que estemos buscando, es posible que tengamos que decantarnos por modelos automáticos como los superautomáticos o por otros más manuales.

¿Me interesa aprender recetas de café?

Algunas cafeteras permiten regular ciertos parámetros, lo cual es útil si buscamos un resultado más personalizado o queremos explorar diferentes recetas. Por ello es importante tener en cuenta las especificaciones de cada cafetera para ver si permite ajustar el nivel de molienda de café o el prensado, por poner un ejemplo.

¿Suelo tomar café con leche espumada?

Si sueles tomar café con leche espumada, es recomendable apostar por una cafetera con espumador integrado o comprar uno externo. De esta forma, podrás preparar una mayor variedad de recetas.

¿Cuánto tiempo quiero dedicar a la limpieza de la cafetera?

Algunas cafeteras cuentan con sistemas de autolimpiado, pero no todas. Por ello, si es algo que quieras priorizar, conviene que tengas en cuenta si cuenta con uno de estos sistemas, ya sea para limpiar el vaporizador de leche o el depósito de agua, entre otros.

Recomendación final

De entre todas las propuestas disponibles, nos quedamos con la Ninja Luxe Essential como la mejor cafetera actualmente. Es en parte por su precio, pero sobre todo porque hablamos de un modelo que ofrece muy buenos resultados, permite ajustar algunos parámetros para tener una experiencia mucho más personalizada y porque es de muy buena calidad.

Sin embargo, es posible que estés buscando una cafetera diferente, con otras características o con un precio mucho más económico. La Hario V60 quizás no sea para preparar café a diario, pero sí es la que mejores resultados ofrece, sobre todo si buscas algo más personalizado.

Si lo que buscas es que sea sencilla de utilizar y que prácticamente funcione con darle a un botón, la De'Longhi Magnifica S es una de las más atractivas de este listado. Y si lo que quieres es un modelo que te permita preparar café con agua fría o caliente, y que además tenga un precio muy ajustado, la Jata HCAF1135 es bastante interesante.

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Imágenes | Alejandro Alcolea, Ninja, Sage, De'Longhi, Hario, Jata, Fellow, Krups

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