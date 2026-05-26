Estamos en mayo y hay ciudades del interior de España que se van a poner a 40 grados: AEMET tiene claro que no termina aquí

El calendario y el termómetro se están peleando a voces en España. Y es que (poco a poco) nos estamos acostumbrando, pero lo que estamos viviendo no es normal. Desde el 26 y 29 mayo el interior de la Península va a vivir unos cinco grados por encima de lo habitual.

Y, sinceramente, las palabras de AEMET no dejan lugar a dudas "extraordinariamente cálido para la época".

Pensábamos que 2026 iba a ser distinto, pero no. Tras un enero completamente anómalo, muchos esperaban que esa anomalía siguiera con nosotros. Pero los tentáculos del verano ya están aquí. Y como dice AEMET, nada de esto es "un fogonazo". Es una entrega más de un patrón recurrente: la temporada de calor cada vez es más larga y más cálida. Los récords que están marcando todos los termómetros de la cornisa cantábrica lo dejan claro.

¿Qué está pasando ahora mismo? La semana estará dominada por un potente anticiclón subtropical extendido sobre Europa occidental que generará lo que suele denominarse como "cúpula (o domo) de calor". Es decir, una situación en la que el aire que tenemos encima de la península no se renueva y se va calentando poco a poco.

En este sentido, en el episodio de esta semana no hay una influencia clara del aire cálido africano. Tenemos uno de los primeros "hornos ibéricos" del año: el país está generando su propio calor por estancamiento y comprensión (el descenso del aire cálido de la dorsal sobre el aíre cálido de la superficie).

Mientras la España peninsular se pone al borde de los 40 grados (y muchas partes lo superan), países como Francia están viviendo calores completamente inéditos.

"Esto no termina aquí". Lo que dice AEMET está claro: los próximos días serán extraordinariamente cálidos y la predicción estacional para mayo-junio-julio sitúa a toda España en el tercil superior de temperaturas. Sin embargo, esto solo son "participaciones" en una "lotería meteorológica" cuyo resultado, como siempre, está por decidir.

Sin embargo, la Agencia ha explicado hasta la saciedad que, en los últimos 50 años, el calor no ha hecho sino adelantarse y se alargarse. Junio de 2025, sin ir más lejos, fue el junio más cálido de la serie histórica española, con una temperatura media 3,5 °C por encima del promedio y 0,8 °C por encima del anterior máximo (el de 2017). El verano de 2025 completo cerró 2,1 °C por encima de la media.

No obstante, 2026 no es un año normal. De hecho, hay una paradoja interesante que conviene destacar. Todo esto ocurre con los embalses al 84 % (uno de los mayos con más reservas en los últimos 35 años): esto descarta el escenario de sequía, pero abre un flanco inesperado: los incendios han crecido un 218% en lo que llevamos de año y todavía nos queda el verano por delante.

Imagen | BenBaso

En Xataka | Oviedo está a 34º C en pleno mes de mayo y AEMET sabe que es el principio de algo más: una dorsal de calor brutal



