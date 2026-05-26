La crisis de las memorias ha convertido a este fabricante chino en un insólito gigante: CXMT ha multiplicado sus beneficios por 18

Hace unos días fuimos testigos de cómo ChangXin Memory Technologies (CXMT) acababa de presentar unas cifras que parecían impensables hace apenas un año. La compañía china especializada en memorias DRAM ha disparado su beneficio neto más de un 1.688% en el primer trimestre, haciendo que sus ingresos se hayan multiplicado por ocho frente al mismo periodo del año anterior. El culpable, como viene siendo habitual en estos casos, es la escasez global de memoria, con largas cadenas de suministro que se están centrando casi en exclusiva en una única cosa: IA.

Por qué es importante. CXMT ha pasado de ser un actor casi anecdótico a convertirse en una pieza clave del tablero mundial de semiconductores en cuestión de meses. La compañía nació en 2016 para reducir la dependencia china de los grandes fabricantes de DRAM, un mercado históricamente controlado por Samsung Electronics, SK Hynix y Micron. Una década después, esa apuesta empieza a dar frutos en el peor momento posible para sus rivales y en el mejor para Pekín.

En detalle. Según informa Nikkei Asia, CXMT registró un beneficio neto de 24.700 millones de yuanes (unos 3.600 millones de dólares) en el primer trimestre, con ingresos de 50.800 millones de yuanes. La propia compañía atribuye este salto a la fuerte subida global de los precios de la DRAM. Para hacerse una idea del cambio de escenario, hace un año, en ese mismo trimestre, la empresa todavía registraba pérdidas de 1.600 millones de yuanes, según datos recogidos por Reuters.

Para el primer semestre en conjunto, CXMT prevé ingresos de entre 110.000 y 120.000 millones de yuanes y un beneficio neto que podría alcanzar los 57.000 millones. Es decir, que CXMT está pasando por un momento muy dulce.

Memoria para IA. Tal y como hemos mencionado, y seguramente te puedas imaginar, el despegue de CXMT viene dado por la gran crisis de memoria de la que estamos siendo testigos a todos los niveles . Los grandes fabricantes han reorientado buena parte de sus líneas de producción hacia la memoria de alto ancho de banda (HBM) para alimentar los centros de datos de IA, lo que ha generado una escasez sin precedentes en la DRAM convencional.

Según datos de TrendForce los precios de la DRAM estándar prácticamente se han duplicado en el primer trimestre y podrían subir otro 60% en el segundo. Y en este hueco se ha colado CXMT, que actualmente ostenta una cuota global del 7,67% según Omdia, lo que la convierte en el cuarto fabricante mundial y el primero de China.

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El factor cliente. Hay grandes empresas que ya están mirando a CXMT con cierto interés. Bloomberg cita entre sus clientes a Alibaba, Tencent y ByteDance, los grandes nombres del ecosistema digital chino. Pero el círculo se ensancha, y es que Nikkei Asia cuenta que fabricantes de PC del calibre de HP, Dell, ASUS o Acer, están abiertos a homologar sus chips ante las dificultades para conseguir memoria suficiente en el mercado.

Geopolítica. El tema, sin embargo, está complicado en cuanto a regulación. Y es que en Estados Unidos ya trabajan en la propuesta conocida como MATCH Act, que busca endurecer las restricciones a la exportación de equipos de fabricación de chips hacia China e incluir a más empresas en las listas negras comerciales, entre ellas la propia CXMT y Hua Hong Semiconductor, según detalla Nikkei Asia.

El folleto de salida a bolsa, además, se presentó justo después de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín, en un momento en que el frente tecnológico sigue siendo uno de los puntos más calientes entre ambas potencias.

La salida a bolsa. CXMT pretende captar 29.500 millones de yuanes en el STAR Market de Shanghái. Sería una de las mayores OPV del año en el país. Según afirma la compañía, el dinero se destinará a actualizar las líneas de producción, mejorar la tecnología DRAM y financiar la investigación de la próxima generación de memorias. La compañía opera tres fábricas de obleas de 12 pulgadas repartidas entre Hefei y Pekín, y reconoce que su capacidad actual sigue siendo insuficiente para la demanda interna.

Y ahora qué. El movimiento estratégico que conviene seguir es su entrada en HBM. CXMT ha iniciado la producción a gran escala de memorias HBM3, el componente crítico para los servidores de IA, rompiendo así el control que ejercían los tres grandes fabricantes históricos. Por ahora esa producción se queda en China, pero su sola existencia ya ayuda a aliviar la tensión sobre la cadena global.

Imagen de portada | CXMT y Jakub Pabis

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