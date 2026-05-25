Pamplona va a estrenar cuatro radares con IA: detectan si llevas el cinturón, si estás con el móvil o si haces giros ilegales

Pamplona va a reforzar bastante su sistema de vigilancia del tráfico a partir del próximo mes de junio. Si bien hace poco conocíamos la puesta a punto del nuevo radar de tramo de la AP-68, que por cierto es el segundo más largo de España con más de 30 km de distancia cubierta, ahora el Ayuntamiento de Pamplona pondrá en marcha cuatro radares con IA capaces de cazar prácticamente cualquier infracción al volante, desde llevar el móvil en la mano hasta circular sin cinturón, saltarse un semáforo en rojo o cambiarse de carril de forma indebida.

Automatización. Hasta ahora, este tipo de infracciones dependían de los agentes de tráfico. La llegada de estos radares automatiza esa vigilancia y, sobre todo, funcionará a modo de prueba piloto en el país, pues si acaban dando buenos resultados, es razonable pensar que veremos esta tecnología extendiéndose por otras ciudades y carreteras españolas en los próximos meses.

Qué detectan. Los nuevos dispositivos llevan incorporada una cámara a color y un sistema de lectura de matrículas que, combinados con tecnología de IA, identifican todo un abanico de ilegalidades al volante. Según el Ayuntamiento, podrán detectar:

Uso del teléfono móvil mientras se conduce.

Conductores sin cinturón de seguridad.

Circulación en sentido contrario y giros prohibidos.

Cambios de carril indebidos.

Saltarse un semáforo en rojo.

No respetar pasos de cebra o detenerse en zonas de cebreado amarillo.

A todo esto se le suma un sistema de control de velocidad, con un rango que va de los 10 a los 320 km/h. El objetivo según el Ayuntamiento es "vigilar el cumplimiento de las normas de circulación, regular la velocidad y evitar la siniestralidad en la ciudad", tal y como comparten desde Noticias de Navarra.

Cómo son. Lo de las cabinas grises es algo que se ha quedado atrás en estos nuevos radares. Éstos se montan en altura sobre báculos, medianas o pórticos, y aguantan temperaturas de entre -30 y 70 grados sin necesidad de carcasa de protección. Otra novedad importante es que cubren varios carriles a la vez y de forma bidireccional (tanto vehículos que se acercan como los que se alejan) y permiten configurar límites de velocidad distintos para cada carril.

Dónde se instalarán. Aunque la idea es que vayan rotando entre las once cabinas que hay repartidas por la ciudad, las primeras ubicaciones previstas son la avenida del Ejército, la avenida de Gipuzkoa junto al puente de Oblatas, la calle Sadar y el Paseo de Santa Lucía. Lo de que roten está precisamente pensado para que el conductor nunca sepa con seguridad si la cabina que tiene delante está funcionando o no.

Entre líneas. Cada radar le ha costado al Ayuntamiento 20.000 euros (IVA aparte), una inversión que el Consistorio considera justificada por la cantidad de infracciones que es capaz de detectar un único aparato. Además, cabe tener en cuenta que un dispositivo de este tipo puede multar por conductas que antes exigían la presencia de un agente o eran más fáciles de evitar. Por lo que es bastante probable que acaben recuperando la inversión a base de multas en poquito tiempo.

Antes de empezar a funcionar, los radares deben superar el trámite de homologación del Centro Español de Metrología, un paso que el Ayuntamiento espera resolver a tiempo para activarlos durante junio.

Imagen de portada | Google Maps

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