Airbus tenía un único centro en el mundo para convertir aviones comerciales en cisternas militares. Ahora abrirá otro igual en Sevilla

Airbus ha elegido Sevilla para instalar su segundo centro mundial de conversión del A330 MRTT, el avión cisterna y de transporte militar más vendido del mercado fuera de Estados Unidos. La planta de San Pablo se convertirá así en gemela de la de Getafe, hasta ahora la única en el mundo capaz de transformar aviones comerciales A330 en su versión militar multirrol. El anuncio lo conocimos durante la inauguración de la feria ADM Sevilla 2026 y se prevé que las instalaciones estén operativas a finales de 2027.

Por qué importa. El A330 MRTT vive un momento dulce, ya que acumula unos 91 pedidos de 19 países y controla el 90% de la cuota mundial de mercado, quitando Estados Unidos. La guerra en Ucrania, la escalada del gasto militar en Europa y la creciente necesidad de aviones cisterna para extender el margen operativo de las fuerzas aéreas han disparado la demanda de un modelo que hasta ahora se ensamblaba a un ritmo limitado por su capacidad de una sola planta. Sumar Sevilla permitirá pasar de cinco a siete conversiones anuales y así quitarle algo de trabajo a la planta de Getafe.

En detalle. El proceso de conversión suele ser una tarea bastante compleja para la ingeniería aeroespacial europea. Los A330 civiles salen de la cadena de Toulouse y se trasladan al centro de conversión, donde durante unos nueve meses se les integran sistemas militares, equipos de repostaje en vuelo, aviónica específica, comunicaciones y configuraciones interiores adaptadas a cada cliente, hasta dejarlos listos para misiones de reabastecimiento aéreo, transporte de tropas, carga estratégica o evacuaciones médicas. La planta en Sevilla asumirá además labores de mantenimiento, reparación y modernización (MRO) de aeronaves ya en servicio.

Airbus aprovechará los hangares actuales de San Pablo y los optimizará para trabajar con dos aviones a la vez, imitando la forma de trabajar de Getafe, donde habitualmente uno se convierte mientras el otro recibe tareas de mantenimiento.

Cifras. La nueva línea generará en torno a 200 empleos directos, que se sumarán a los 2.000 profesionales que ya trabajan en San Pablo, y unos 600 puestos adicionales en la industria auxiliar. En Andalucía, Airbus tiene a su cargo unas 3.500 personas entre las plantas de San Pablo, Tablada (Sevilla) y Cádiz, y a más de 14.000 en toda España.

Por qué Sevilla. El presidente de Airbus en España, Francisco Javier Sánchez Segura, apuntaba al ABC que las razones se basaban sobre todo en el conocimiento técnico acumulado en los programas A400M y C295, las infraestructuras existentes (San Pablo es la única fábrica de Airbus con dos líneas de ensamblaje final) y la proximidad operativa con Getafe, que actuará como coordinador estratégico del conjunto del programa.

Un salto tecnológico. Hasta ahora, la actividad de Airbus Defence and Space en Sevilla giraba en torno al ensamblaje y mantenimiento del A400M y el C295, ambos aviones de transporte militar. Sánchez Segura subrayaba al medio que el centro de Sevilla replicará las tecnologías punteras desarrolladas en Getafe, incluido el uso intensivo de realidad aumentada aplicada al montaje y la inspección de sistemas.

Andalucía, en el foco de la aviación. Para la Junta de Andalucía, el anuncio encaja en su estrategia por situar a la comunidad en uno de los tres puntos más importantes europeos, junto a Toulouse y Hamburgo. El consejero de Industria en funciones, Jorge Paradela, recordaba que la región encadena ya varias inversiones importantes, como la llegada de la suiza Pilatus para fabricar aviones privados y de entrenamiento militar, y el proyecto de Ryanair, valorado en 500 millones de euros, para internalizar en Andalucía la reparación de motores aeronáuticos, con 600 empleos directos previstos.

La consejera de Economía en funciones, Carolina España, calificó el anuncio de Airbus de "magnífica noticia", destacando además que las exportaciones del sector aeroespacial andaluz han crecido un 86% en lo que va de 2026.

La otra cara. La feria ADM Sevilla, donde se presentó el anuncio, también atrajo protestas. La Plataforma STOP Feria de Armas, que agrupa a colectivos sociales, sindicales, ecologistas y pacifistas, se concentró a las puertas de FIBES para denunciar “el respaldo institucional” a la industria de defensa y la presencia de empresas que, según estas organizaciones, tienen vínculos con violaciones de derechos humanos en conflictos armados como el de Gaza.

Qué viene ahora. Airbus tiene por delante unos dos años de obras, formación de personal y adaptación tecnológica antes de que San Pablo entregue su primera aeronave convertida. Si el ritmo previsto se cumple, Sevilla y Getafe acabarán operando de forma coordinada para satisfacer a una mayor cartera de clientes en un contexto que parece que no va a aflojar. Según Sánchez Segura, Aerópolis depende en torno a un 70% de la carga de trabajo de Airbus, y esto para la planta de Sevilla supone consolidarse en un terreno que hasta ahora le era ajeno.

Imagen de portada | Ejército del Aire y del Espacio

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