Ozempic y Wegovy ya tienen sucesor: la retatrutida fulmina todos los récords de pérdida de peso

La carrera farmacológica contra la obesidad sigue avanzando con el objetivo de encontrar un fármaco que permita perder peso de una manera sencilla, y entre los ejemplos que tenemos ahora mismo encima de la mesa destaca el Ozempic. Pero ahora la ciencia avanza en un nuevo principio activo que en los primeros estudios apunta a una pérdida media de peso del 30,3% en 104 semanas, un umbral que jamás se ha cruzado con otros tratamientos y que puede marcar un gran precedente.

El ensayo. La protagonista de esta historia es la retatrutida, y promete sentar un gran precedente tras este ensayo publicado por la farmacéutica Eli Lilly. Para entender la magnitud clínica del hallazgo, debemos acudir a la base del estudio del ensayo llamado TRIUMPH-1, que ha sido diseñado específicamente para evaluar la eficacia y seguridad de la retatrutida en adultos con obesidad o sobrepeso. Además, también ha analizado el efecto en pacientes que tienen enfermedades asociadas.

Cómo se ha conseguido. Superar la barrera que han marcado otros tratamientos muy importantes como Ozempic o Wegovy es algo que llama mucho la atención, y la clave de la retatrutida reside en el mecanismo de acción. Y es que mientras la semaglutida (principio activo del Ozempic) es un agonista de un solo receptor, que es el GLP-1, la retatrutida actúa como un agonista triple. Es decir, la molécula es capaz de acoplarse a tres receptores hormonales: de GLP-1, GIP y glucagón.

Esta triple vía no solo ralentiza el vaciado gástrico, suprime el apetito y mejora la secreción de insulina, sino que la estimulación directa del receptor del glucagón parece incrementar el gasto energético basal. Esto último es vital porque, además de reducir drásticamente la ingesta, empuja al metabolismo a quemar más energía en reposo. Y esta es la clave.

Una escalada previsible. Esto es algo que ya se podía ver que iba a llegar en algún momento, puesto que en la literatura médica previa ya se hablaba de los efectos que podía tener este agonista triple. Por ejemplo, en la fase 2 del ensayo, la retatrutida ya había demostrado una reducción de peso media del 24,2% a las 48 semanas con la dosis máxima de 12 mg.

Pero la clave ha venido con la extensión del tiempo de seguimiento hasta las 104 semanas, que ha sido la pieza del puzzle que faltaba para comprobar si el efecto terapéutico se estancaba o si el paciente seguía perdiendo masa corporal con un uso prolongado.

Hay que tener cautela. En un acelerado y altamente competitivo sector de la farmacología centrado en la obesidad, es necesario saber que esta cifra del 30,3% viene directamente de la propia farmacéutica y no de una fuente científica que haya contado con una revisión a sus espaldas.

Aunque el diseño del ensayo está perfectamente pautado y el historial del programa clínico aporta una base sólida, todavía queda la publicación del artículo científico definitivo para analizar la "letra pequeña" y lo que lógicamente no se quiere difundir desde una perspectiva comercial. Será en ese momento donde se puedan desgranar puntos claves como, por ejemplo, la seguridad de esta molécula y el impacto metabólico exacto.

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