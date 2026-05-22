En su plan para conseguir que Citroën sea relevante, Stellantis ha confirmado los rumores: llega un nuevo Citroën 2 CV

Los rumores empezaron hace meses pero no ha sido hasta esta mañana cuando Stellantis ha confirmado el regreso del Citroën 2 CV. El conglomerado automovilístico apenas ha dado detalles del lanzamiento y apenas nos cita para octubre de 2026 cuando en el Salón del Automóvil de París desvelarán más información.

La información llega, además, un día después de que la compañía presente sus planes de futuro para los próximos años. Uno que ha puesto a Citroën en el centro de su estrategia para Europa.

La confirmación. Apuntaban nuestros compañeros de Motorpasión ya el pasado mes de enero que Citroën preparaba la vuelta del Citroën 2 CV. Era una información que parecía casi confirmada después de que en Autocar hablaran con el equipo de diseño de los franceses. Ahora es la propia Stellantis la que ha terminado por desvelar el proyecto.

En su comunicado, Citroën nos adelanta que no será hasta octubre cuando tendremos nuevas noticias pero sí da algunas pistas interesantes de qué podemos esperar de este nuevo Citroën 2 CV.

Una nueva categoría. En el comunicado de prensa, desde Stellantis señalan que este nuevo vehículo está "diseñado para hacer frente a los retos de la movilidad eléctrica y las nuevas normativas urbanas, contribuirá al surgimiento de una nueva categoría de pequeños vehículos eléctricos asequibles, que ofrecen una mayor libertad de movimiento sin renunciar a la personalidad ni al atractivo".

Todo parece indicar que Stellantis quiere entrar de lleno en los conocidos como E-Car, una nueva categoría que todavía está por definirse al completo. La intención de los reguladores europeos es que, al estilo del kei car japonés, tengamos disponibles coches eléctricos más asequibles. La idea pasa por tener una categoría intermedia entre el cuadriciclo pesado y el turismo, limitado a 4,1 metros de largo.

Se ha hablado, por ejemplo, de flexibilizar algunas normas como las exigencias en materia de seguridad actuales o dar salida al nuevo carnet a los 17 años planteado para conducir coches "ligeros" antes de dar el salto a la actual licencia B1 que permite conducir turismos de hasta 3.500 kg de masa máxima autorizada. También se ha puesto encima de la mesa que la fabricación tendrá que ser europea o, al menos, una parte relevante de sus componentes, como las baterías.

¿Gasolina? Esa referencia a la supuesta nueva categoría europea plantea la duda de si el próximo Citroën 2 CV contará con versiones de gasolina o será puramente eléctrica. En los últimos años, Stellantis ha apostado por plataformas multienergía pero hay que recordar que a partir de 2027 los límites de emisiones se endurecen y vender coches pequeños con motores de combustión serán mucho más caros.

Poner en la calle un coche eléctrico de dimensiones y precio reducido le permitirá a Citroën rebajar emisiones globales dentro de la compañía. Sin embargo, matricular coches con motor de combustión le llevaría a tener que redoblar los esfuerzos de sus ventas eléctricas por lo que podría no compensar.

Tampoco es casual la mención en el comunicado a que el nuevo 2 CV está "diseñado para hacer la movilidad accesible a todos (...) en un mundo que busca, una vez más, soluciones de movilidad más accesibles y pertinentes". Ese "pertinente" parece subrayar la idea del camino que ha tomado Europa hacia las cero emisiones en sus ciudades.

Explotando la nostalgia. El Citroën 2 CV es una muestra más de cómo la industria del automóvil parece haberse quedado anclada en la nostalgia aunque desde Stellantis tratan de desmarcarse asegurando que el nuevo modelo estará "inspirado en el espíritu del original, y no en la nostalgia".

Lo cierto es que el coche eléctrico ha traído cierto sabor a pasado para tratar de convencernos de saltar a una tecnología que, en lo puramente irracional, no es tan atractivo como el motor de combustión. Los Renault 4 y Renault 5 son un buen ejemplo pero también se ha puesto encima de la mesa traer de vuelta al Opel Manta en formato eléctrico y Volkswagen ha readaptado su mítica Transporter al ID. Buzz.

Y tiene sentido. Hay que tener en cuenta que un coche eléctrico, especialmente en ciudad, tiene muchísimas ventajas frente al coche de combustión. Igualando tecnologías, el eléctrico tiene un consumo más bajo de energía que uno de combustión en una urbe. Su coste es muy inferior y el riesgo de avería también es menor. Y aunque el ahorro siempre es un buen aliciente para comprar un coche también es un argumento de compra menos atractivo cuando se trata de emocionar al cliente.

Porque a la hora de comprar un coche, lo irracional sigue pesando mucho. No es casual que los anuncios de coches sigan apelando a las emociones. En esto pesa mucho la estética y una buena reinterpretación como las de Renault pueden ser claves para atraer al público que ahora mismo tiene dinero. Es decir, aquellos que más pueden añorar los Renault 4, los Renault 5 o el Citroën 2 CV.

Los planes de Stellantis. El movimiento de Stellantis encaja además a la perfección con lo anunciado ayer por Antonio Filosa, su CEO tras la salida de Carlos Tavares. El conglomerado automovilístico apuntó a que invertirán 60.000 millones de euros hasta 2030 y se apuntó a un futuro multipolarizado donde la estrategia para Estados Unidos se desmarcará de la Europea.

Esto se llevará a cabo mediante una reorganización de sus 14 marcas. Dodge y Jeep marcarán el paso en Estados Unidos y en Europa lo harán Fiat y Peugeot. Estas dos compañías están claramente segmentadas por precio y todo apunta a que serán las primeras en lanzar modelos al mercado para luego ir llegando a otras compañías con formatos de carrocería modificados.

Con estos primeros pasos parece que Citroën estará enfocada a ser la compañía más asequible, la puerta de entrada al conglomerado para diferenciarse un poco de Fiat que también ha apuntado a la gama baja en los últimos años. El nuevo vehículo también parece que les permitirá competir a un precio mucho más bajo que el Renault 5 para robarle ventas, un urbano eléctrico que, al contrario, se ha volcado con los detalles en un coche diseñado con mucho mimo.

Foto | Citroën

En Xataka | Si la pregunta es si los coches eran "más baratos" respecto a tu salario en 1975 que ahora, nosotros hemos hecho cuentas



