Sin gasolineras en el espacio no llegaremos a Marte. La NASA lo sabe y por fin está haciendo algo al respecto

Buena parte del combustible de una nave espacial se consume en las maniobras para salir de la órbita terrestre. Por ese motivo, a medida que las misiones tripuladas se van alejando de nuestro planeta debemos empezar a pensar en usar gasolineras espaciales. No se trata de surtidores flotando en el espacio, sino de satélites, o incluso naves, capaces de traspasar combustible a una nave que lo necesita para viajar más lejos.

De momento, este es uno de los puntos débiles de muchas misiones, por lo que es importante empezar a trabajar en tecnologías que lo permitan. En la NASA son muy conscientes de este problema, de ahí que este mismo año vayan a lanzar LOXSAT, una misión que probará 11 tecnologías distintas para garantizar el traspaso de propelentes.

9 meses por delante. LOXSAT es una misión de la NASA en colaboración con la compañía Eta Space. El objetivo de dicha misión es probar distintas tecnologías criogénicas de gestión de fluidos para que en un futuro se puedan crear depósitos de propelente en el espacio. La misión permanecerá en la órbita terrestre baja durante 9 meses. Mientras tanto, se probarán 11 tecnologías centradas en la obtención de cuatro objetivos: disminuir la ebullición, mejorar la transferencia de propelente, mantener la presión estable y medir los niveles de propelente.

El gran problema. Los propelentes criogénicos, como el oxígeno líquido a temperaturas extremadamente bajas, son muy eficientes, pero cuentan con una gran desventaja. Y es que en condiciones de microgravedad, cuando se hace el trasvase entre naves no se puede mantener la temperatura suficientemente baja, por lo que el combustible hierve y se transforma súbitamente en gas. Eso causa un grandísimo aumento de presión, que puede poner en peligro las naves implicadas.

Parece ser que justamente este problema es el que más quebraderos de cabeza está dando a SpaceX. Igual que Blue Origin, esta compañía debe demostrar su capacidad de repostar en el espacio para poder formar parte de las misiones Artemis, pero no está siendo fácil. Este es el motivo por el que con LOXSAT se van a probar métodos para mantener la presión estable y disminuir la ebullición.

Gasolineras espaciales. El objetivo de esta misión es perfeccionar la tecnología para que en un futuro pueda haber depósitos fijos de propelente en el espacio. Dicho de otro modo, esperan que mientras vamos colonizando terreno espacial dispongamos de gasolineras para no quedarnos sin combustible.

China pisando los talones. Lo ideal sería que en un futuro las naves grandes pudiesen intercambiar propelente. Ninguna agencia espacial ha logrado algo así. Sin embargo, China sí que lo ha conseguido con satélites, en sus misiones Shijian. Además, lo hicieron en una órbita superior, así que van por delante de la NASA en la carrera particular que les lleva uniendo tanto tiempo. Eso sí, de momento, China no ha probado los propelentes criogénicos, sino que probó el reabastecimiento de hidrazina. Aún queda margen de mejora.

Apunta la fecha. La misión partirá a bordo de un cohete Electron de Rocket Lab. El lanzamiento será en verano, no antes del 17 de julio, desde Nueva Zelanda.

Imágenes | NASA

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