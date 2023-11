Starship necesitará cerca de 20 repostajes en órbita para llegar a la Luna. Jeff Bezos tenía razón

La elección de Starship por parte de la NASA para el alunizaje de la misión lunar Artemis III sigue dando que hablar después de dos años. SpaceX nunca fue clara sobre el número de veces que la nave tendrá que repostar en vuelo para llegar a la Luna, pero una funcionaria de la NASA acaba de situar el número en 'diecimuchos'.

"In the high teens", dijo concretamente Lakiesha Hawkins, administradora adjunta de la oficina Moon to Mars de la NASA. Creada a principios de año, esta oficina ha cogido las riendas del programa de vuelos tripulados al espacio profundo de la NASA para tratar de acelerar los planes de establecer una colonia en la Luna y viajar por primera vez a Marte.

El problema de la Starship lunar

En agosto de 2021, SpaceX fue la única empresa seleccionada por la NASA para construir un "sistema de aterrizaje humano" (HLS) que transportará astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie de la Luna (y de regreso a la órbita lunar) en la misión Artemis III.

Artemis III está programada, con exceso de optimismo, para diciembre de 2025. Será la primera misión tripulada a la Luna desde 1972. Artemis IV vendrá más tarde, en 2028, y también involucra a la Starship de SpaceX.

La empresa de Elon Musk venció a las propuestas más ortodoxas de Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, y Dynetics, propiedad de Leidos. Blue Origin criticó enérgicamente la decisión de la NASA publicando infografías e informes técnicos (ahora borrados) sobre los riesgos de elegir un aterrizador lunar tan "inmensamente complejo y de alto riesgo" como Starship. Jeff Bezos envió incluso una carta al administrador de la NASA.

Una de las quejas principales de Blue Origin era el número de lanzamientos que requeriría Starship para una única misión lunar: hasta 16 lanzamientos, el de la Starship lunar y los de las Starship cisterna, que serán necesarias para repostar combustible en órbita.

Elon Musk respondió rápidamente, calificando el cálculo de 16 lanzamientos como "extremadamente improbable". La Starship lunar (oficialmente, Starship HLS) no requiere aletas ni escudo térmico, por lo que será mucho más ligera que una Starship convencional, dijo. Y ofreció su propio cálculo: ocho lanzamientos.

Hasta ahora, ocho era el único número oficial. Un informe reciente de la NASA sobre el programa HLS mencionaba "una serie de variantes cisterna reutilizables de Starship" que se lanzarían antes que la Starship lunar para repostar propelentes. El informe no revelaba el número.

Ahora, en una reunión del comité de operaciones y exploración humana del consejo asesor de la NASA, Lakiesha Hawkins dijo:

"El número de lanzamientos es de unos diecimuchos. Esto es debido a las preocupaciones sobre la ebullición o pérdida de propelentes líquidos criogénicos en los tanques. Para poder cumplir con el calendario requerido, así como gestionar la evaporación del combustible, será necesario que haya una rápida sucesión de lanzamientos de combustible".

Aterrizador lunar 'Blue Moon' de Blue Origin

En resumen, Jeff Bezos tenía razón, y los 16 o más lanzamientos vuelven a estar sobre la mesa. Pero Bezos ya no está tan enfadado con la NASA porque Blue Origin ganó hace unos meses un nuevo contrato (el SLD) para desarrollar el aterrizador lunar de la misión Artemis V.

El aterrizador se llama Blue Moon y está diseñado por Blue Origin en colaboración con Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic y Honeybee Robotics. Requerirá hasta cuatro lanzamientos mediante New Glenn, el cohete de Blue Origin que todavía no ha visto la luz.

Por qué tantos lanzamientos

Para la misión Artemis III (y el vuelo de prueba previo), SpaceX lanzará desde Texas y Florida una Starship "depósito" y diecimuchas Starship cisterna que irán transfiriendo, en órbita con la Tierra, metano y oxígeno líquido al depósito. El último lanzamiento será el de la Starship lunar, que se encontrará con el depósito en órbita y llenará sus tanques antes de ir a la Luna.

La pregunta importante no es por qué tantos lanzamientos (al final, Starship es un cohete diseñado para ser rápidamente reutilizable), sino por qué la NASA eligió a SpaceX. Entre otras cosas, porque SpaceX tenía varios prototipos de Starship ya en pruebas, la nave era espaciosa para los astronautas, tenía una gran capacidad de carga y era la opción más barata.

3000 millones de dólares pedía SpaceX, casi la mitad de lo que pedían las otras empresas. Más tarde, Jeff Bezos se ofreció a financiar parte del esfuerzo si la NASA elegía también a Blue Origin para el contrato HLS, pero esa propuesta no prosperó. A menos que Starship fracase en sus vuelos de prueba, Artemis III y Artemis IV llegarán a la luna en la nave-cohete de SpaceX.

HLS es el contrato más importante para el programa Starship, y para SpaceX en general desde que en agosto de 2020 llevó por primera vez astronautas a la Estación Espacial Internacional con una nave Crew Dragon.

SpaceX fue la primera empresa privada en conseguir algo así, y desde entonces ha lanzado otras nueve misiones tripuladas (para la NASA, pero también para otras agencias espaciales y empresas). Su único contrincante, la nave Starliner de Boeing, aún no ha hecho su primer vuelo tripulado.

