'Golpe en la Pequeña China' tiene una curiosa relación con los videojuegos: varios personajes inspiraron un arcade clásico

Dicen las malas lenguas que John Carpenter ya no rueda películas no porque no esté en forma para hacerlas (porque salir, sale de gira con su banda), sino porque prefiere cobrar cheques por los reboots de sus clásicos y jugar a videojuegos (con los que siempre ha teniendo una relación estrecha: tiene escrito más de un guión en estimables títulos de hace un par de generaciones). Perfectamente legítimo, pero esta relación se remonta a mucho atrás (y no, no hablamos del infausto juego de 'La noche de Halloween' para Atari 2600)

Seis años antes de la llegada del mítico Mortal Kombat a los salones recreativos, un trasunto de Raiden ya hacía su aparición, como uno de los inolvidables Tormentas de Golpe en la Pequeña China. Concretamente, Relámpago, que manipulaba y lanzaba rayos con sus manos. La idea primordial estuvo en el descubrimiento de Raijin, dios del trueno chino en un museo, tal y como explicó el co-creador del juego John Tobias en Twitter. Pero su aspecto primordial, de un demonio rechoncho con un tambor enorme, obviamente, no encajaba en el juego de lucha.

Así que Tobias y Ed Boon lo reemplazaron por un guerrero que disparaba ratyos. Hicieron varios bocetos, uno de ellos confesamente inspirado en Relámpago de la película de Carpenter. El sombrero triangular que llevaba el personaje ayudó a darle una silueta distintiva, según Tobias.Ahí acaban los parecidos, porque mientras que en la película de Carpenter Relámpago es un secuaz del villano Lo Pan, en el juego es un dios más poderoso que el resto de los luchadores (si te preguntas por qué entonces aparecía en el primer juego como luchador, bueno: en realidad ese no era el Raiden real, toma retroreajuste).

El paso del tiempo ha hecho que fans del juego y la película se planteen si otros personajes de Golpe en la Pequeña China han podido inspirar a Mortal Kombat, y al menos uno de ellos tiene sentido: Lo Pan es un trasunto bastante pasable del villanísimo hechicero Shang Tsung. ¿Y en el bando de los buenos? Wang es Liu Kang y KJack Burton es, obviamente, Johnny Cage. Distinta profesión, pero en todo lo demás, clavados.

