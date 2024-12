Leapmotor llega a España con un claro objetivo: retar a Dacia y hacer de Stellantis la mejor opción en el coche eléctrico barato

Teníamos ganas de conocer la propuesta de Leapmotor porque pueden darnos una idea de por dónde puede ir el camino de los vehículos más asequibles cuando se trata del coche eléctrico de menor precio.

El mercado del coche eléctrico de acceso vive momentos complicados y parece que está realmente por definirse en Europa. Hasta ahora, la tecnología ha sido demasiado costosa para que los clientes menos adinerados puedan hacer una apuesta seria por este tipo de coches o, sencillamente, se muestren interesados en los mismos.

Poco a poco, los precios se van abaratando y empezamos a encontrar opciones que pueden ser interesantes para quienes aspiren a no sacar el coche eléctrico de la ciudad. Aquí es donde las marcas tienen que atraer ajustando los precios, ya que tienen que convencer a los clientes de que, realmente, no necesitan otra cosa.

Los fabricantes generalistas, por costes de la propia tecnología, tienen muy complicado poner en el mercado coches por debajo de los 20.000 euros. O que, por unos 35.000 euros puedan ofrecer SUV de gran tamaño, como este Leapmotor C10.

Para eso Stellantis se ha aliado con Leapmotor, para tener en el mercado una alternativa que le permita competir en este mercado. Aprovechando el trabajo que se hace en China, el gran conglomerado automovilístico ha llegado a un acuerdo con la empresa asiática con los que ambas partes esperan ganar.

Veamos.

Leapmotor llega a España

Para entender qué es lo que ha sucedido, en noviembre de 2023 Stellantis llegaba a un acuerdo con Leapmotor. En el mismo se decidía que el conglomerado automovilístico se hacía con el 21% de la compañía, convirtiéndose en el socio mayoritario.

Con este acuerdo se espera que Leapmotor y Stellantis intercambien conocimientos pero, sobre todo, el interés está en su venta y distribución fuera de China. Más allá de sus fronteras, Stellantis y Leapmotor trabajan con una joint venture que se reparten con el 51% y el 49% de la propiedad, respectivamente.

Esta asociación permite a Stellantis distribuir y vender los coches de Leapmotor fuera de China, utilizando su propia red de distribución (en España ya cuentan con 41 concesionarios donde se pueden comprar los vehículos de Leapmotor y en 2025 esperan superar los 60 concesionarios disponibles) y ofreciendo como valor su red de recambios para posibles arreglos o sustituciones de piezas.

Esto es un valor para Leapmotor, que no tiene que comenzar a vender en Europa y otros mercados desde cero, construyendo todo el servicio de venta y postventa. Además, sus coches compartirán espacio con marcas como Peugeot, Citroën o Fiat, lo que les dará un mejor posicionamiento y atraerá clientes a su marca.

A todo lo anterior hay que añadir que Stellantis obtiene otras cosas muy importantes: puede poner en el mercado coches eléctricos a un precio muy bajo, que no le ha costado dinero su desarrollo y gana la agilidad de lanzar nuevos modelos o vehículos renovados cada poco tiempo. Esa búsqueda de mayor agilidad e inmediatez para responder ante el cliente es uno de los grandes objetivos que se han marcado los fabricantes occidentales para competir con China.

De momento, Leapmotor llega con dos modelos. El Leapmotor T03 es un coche puramente urbano de precio asequible. El Leapmotor C10 sí aspira a ser un vehículo familiar y el único o principal coche en el hogar, al tiempo que quiere mantener un precio contenido.

Por delante, nos aseguran desde la compañía que tienen un calendario de lanzamientos que harán desembarcar dos nuevos modelos cada año de aquí a 2027. El próximo en llegar será un SUV compacto eléctrico pero también hay en el horizonte una opción eléctrica de rango extendido (una tecnología que ha ganado popularidad en China) con una autonomía de 1.100 kilómetros.

Leapmotor T03

¿Qué es Leapmotor?

En esta primera toma de contacto con la marca y con sus dos coches, también hemos aprendido más de Leapmotor.

La compañía, como otras muchas empresas chinas que han pivotado a la fabricación de coches eléctricos, tiene unos orígenes muy diferentes a lo que cabría esperar. Jiangming Zhu, su fundador, es un empresario chino que se dedicaba a la tecnología del sonido cuando decide dar el salto al sector de la automoción en 2015.

A mediados de la década pasada, Zhu apuesta por fundar Leapmotor y en 2017 está construyendo su primera fábrica. En 2019, el Leapmotor S01, su primer coche completamente eléctrico, ya está en la calle. Un año después llega el Leapmotor T03, el mismo vehículo que Stellantis ha traído ahora a Europa y que triunfaría en China por su pequeño tamaño.

Desde entonces, la marca ha ido creciendo escalando a productos de mayor tamaño y precio, lo que le valió para salir a bolsa en 2022 y llegar a un acuerdo con Stellantis a finales de 2023. El ascenso meteórico de la compañía ha llevado a Leapmotor a colocarse como una de las compañías más comprada en China, con el objetivo de vender 250.000 automóviles este año.

¿Con qué coches llega Leapmotor?

En esta primera toma de contacto, la compañía ha puesto en nuestras manos los dos modelos completamente eléctricos con los que desembarca en Europa. En nuestro caso, hemos podido probar más a fondo el Leapmotor T03, un coche eléctrico urbano de precio muy reducido que no saldrá de la ciudad y sus alrededores salvo muy contadas ocasiones.

También nos hemos subido al Leapmotor C10 pero por cuestiones del propio evento no pudimos conducirlo. Sí comprobamos que se trata de un coche eléctrico que aspira a ser el primer vehículo de la familia. Mide 4,74 metros de largo y 1,99 metros de ancho, con un espacio interior muy amplio y cómodo para viajar.

El interior no cuenta con los materiales más refinados del mercado pero el vehículo, como pasajero, se siente cómodo y bien terminado. Cuenta con tomas USB C y A auxiliares tanto para las plazas delanteras como traseras y pantallas de 10,25 pulgadas para el cuadro de instrumentos y 14,6 pulgadas para la central.

Leapmotor C10

Interior del Leapmotor C10

Las pantallas cuentan con una buena resolución y brillo y la información se lee con facilidad. De nuevo, como buena parte del mercado, carece de mandos físicos para buena parte de los controles básicos, como la climatización. Eso sí, la respuesta de los menús es buena y todo el sistema de infoentretenimiento se mueve con soltura.

En cuanto al Leapmotor T03, estamos ante un coche que apuesta por ser la opción más atractiva en precio del mercado. Estamos ante un coche puramente urbano, de apenas 3,62 metros que se mueve con agilidad y soltura entre el tráfico urbano. Destaca una dirección que configurada en su modo confort es demasiado blanda pero, sin embargo, no llega a la artificialidad de algunos rivales en los que se maneja con un solo dedo. En el modo Standard puede ser más que suficiente para obtener un tacto más de estilo europeo y, a mi gusto, el modo Sport es el que mejores resultados ofrece.

Si hablamos de los modos de conducción, también contamos con tres opciones para que el coche entregue la potencia con mayor o menor inmediatez. El ECO prioriza el ahorro y el Sport las salidas rápidas en el semáforo. El modo Standard se queda a medio camino, bien medido. A esto se añade la posibilidad de activar la frenada regenerativa, de un solo nivel y a la que hay que llegar a través de los menús de la pantalla.

El Leapmotor T03 lleva funciones esenciales (como el control de luces) a la pantalla y ésta sufre de falta de brillo y resolución

Algunas de estas decisiones de apostarlo todo por el software son algunos de los principales errores del coche. En movimiento el vehículo se siente bien. Aunque ruidoso cuando salimos a una vía rápida y superamos los 100 km/h, en ciudad encuentra su mejor rendimiento. Sin embargo, hay errores con los que tendrá que lidiar quien opte por un coche como este.

En primer lugar, funciones básicas como el control de las luces quedan relegados a la pantalla central de 10,1 pulgadas (el cuadro de instrumentos es de ocho pulgadas) que además tiene una resolución algo pobre y le falta brillo. De hecho, si el sol pega fuerte es posible que tengamos problemas para leer con claridad lo que se muestra en ella. El navegador es poco intuitivo y sobre él pesa la baja resolución general del panel.

Lo que sí es cierto es que los menús son claros, sencillos y todo lo que buscamos se encuentra con cierta comodidad. Esto es clave para desactivar la monitorización de fatiga y distracciones que, como en otros coches llegados desde China, es realmente intrusiva.

Los retos y oportunidades que tiene Leapmotor

Desde luego, en esta primera toma de contacto que hemos tenido con Leapmotor nos hemos encontrado con coches que tienen que seguir trabajando para adaptarse a los gustos europeos, especialmente su Leapmotor T03.

Entre los aspectos básicos, sus coches carecen de compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, aunque sí es cierto que se pueden descargar aplicaciones de streaming de música como Spotify e iniciar sesión con nuestra cuenta principal. Además, tienen aplicación propia para el control remoto del vehículo, algo propio de vehículos de mayor coste.

A favor de la marca, hay que decir que desde Leapmotor nos han asegurado que los modelos chinos pasan por Balocco (centro histórico de Alfa Romeo en Italia) para afinar su chasis y adaptarlo a los gustos europeos. No sabemos con qué margen cuentan en este sentido pero lo cierto es que la dinámica de los dos modelos que hemos podido ver es una de sus mejores bazas.

Leapmotor T03

La mayor fortaleza, claro está, la encontramos en el precio. El coche urbano tiene un precio muy competitivo en el mercado. Tiene una batería de 37,3 kWh, por lo que podemos esperar unos 200 km de autonomía eléctrica fuera de la ciudad, en el mejor de los casos. Además, carece de carga rápida, lo que impide realizar viajes de mayor distancia. Su carga alterna queda en 6,6 kW. Sus pantallas son algo pobres pero el resto de materiales cumplen con lo básico, sin grandes lujos.

Sin embargo, el Leapmotor T03 se venderá por 18.900 euros con todo el equipamiento disponible (sólo el color sumará un sobrecoste) antes de aplicar el Plan MOVES III. Esto quiere decir que el comprador puede llegar a hacerse con el coche eléctrico por 11.900 euros en el mejor de los casos, a los que hay que sumar la desgravación correspondiente en la Declaración de la Renta.

Quienes estén pensando en hacerse con un vehículo para moverse exclusivamente por ciudad, que no le suponga grandes gastos y que le permita hacer cosas que no podría con una moto (llevar una pequeña compra, trasladar niños pequeños a diario, no pasar frío o sufrir la lluvia...) es una opción muy interesante que tiene en el Dacia Spring más básico un duro rival.

En movimiento, los kilómetros que hemos podido realizar, nos deja mejores sensaciones que el modelo de Dacia. Sin embargo, por esos mismos 18.900 euros, Dacia suma una versión con una batería algo mayor (48 kWh) que puede ser clave si disponemos de una segunda vivienda y carga a 30 kW, un extra que nunca sobra.

En cuanto al Leapmotor C10, volvemos a encontrarnos con unas virtudes muy similares. A falta de poder conducirlo, la primera sensación es que puede cumplir la propuesta para la que ha sido diseñado: ser un coche familiar y eléctrico a un precio bajo.

El comprador tendrá que lidiar con algunos problemas propios de su bajo precio. El coche es cómodo en su interior y muy espacioso pero su batería de 69,9 kWh sólo carga a un máximo de 83 kW de potencia, lo que puede alargar sensiblemente las paradas en carretera. Pese a todo, es un coche que suponiendo un consumo de algo más de 20 kWh/100 kilómetros, se irá a los 300 kilómetros reales en carretera.

Los compradores que no necesiten mayores autonomías y que realicen dos o tres viajes largos al año pueden encontrar en el Leapmotor C10 un coche cumplidor a un precio muy inferior al de sus rivales. El coche parte de 34.970 euros antes de las ayudas del Plan MOVES III, por lo que se puede quedar en 27.970 euros cuando se aplican estas ayudas.

Para que nos hagamos una idea, el Tesla Model Y, que es uno de los mejores coches eléctricos en relación calidad/autonomía/precio, parte de los 44.490 euros cuando escribimos estas líneas, con una batería de 60 kWh. Eso sí, es probable que la diferencia de tamaño de la batería se compense porque Tesla hace uno de los consumos más bajos del mercado.

Esos 10.000 euros de diferencia en estos momentos puede ser una razón más que válida para que, quien busque un coche eléctrico de grandes dimensiones, opte por el Leapmotor C10 antes que cualquier otro coche de la competencia. Si le saca partido a la tecnología eléctrica y está dispuesto a hacer algunos sacrificios propios de un precio más bajo, el ahorro a lo largo de la vida útil del vehículo puede ser considerable.

Fotos | Xataka y Leapmotor

