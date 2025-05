Este mapa muestra cómo será la Tierra dentro de 250 millones de años. Si se cumple, España tendrá mucha suerte

Hace unos 200 millones de años, el último supercontinente empezó a fragmentarse. La división de Pangea dio paso, muy poco a poco, a la composición geológica actual. Pero eso que se separó, volverá a unirse. Los continentes se siguen moviendo, chocando unos contra otros, y una teoría apunta que será dentro de 250 millones de años cuando surja otro supercontinente.

Lo hemos bautizado como Pangea Ultima, y lo cierto es que dará exactamente igual qué países tengamos como vecinos.

Pangea Ultima. La tectónica de placas es curiosa porque se siguen moviendo unas bajo las otras, y es lo que ha propiciado la teoría de la deriva continental. Esos movimientos se estudian para comprender el pasado, así como para descifrar el futuro, y uno de esos estudiosos es Christopher Scotese.

Este geógrafo estadounidense es el creador del Proyecto PALEOMAP, que busca mostrar no sólo cómo se han movido los elementos estos últimos 1.000 millones de años, pero también se le atribuye la predicción de ese futuro supercontinente. Y Scotese elaboró este mapa:

Que es el que ha inspirado el que abre este artículo:

Curiosos vecinos. Según ésta, dentro de unos 50 millones de años Norteamérica habría girado tanto que Alaska se encontraría en una latitud subtropical y Eurasia también girarían, pero en sentido contrario, haciendo que Gran Bretaña estuviera más cerca del Polo Norte. África se acercará más a Europa y Arabia, desapareciendo tanto el mar Rojo como el Mediterráneo y, dentro de 100 millones de años, el Atlántico empezará a menguar.

Será en 150 millones de años cuando el Atlántico desaparezca como resultado de ser succionado por el continente Americano, acercando mucho más América y ese bloque compuesto por Eurasia y África. Y la culminación se producirá dentro de 200 millones de años cuanto se forme ese nuevo supercontinente, con el índico como mar central y una curiosa mezcla vecinal.

Según este modelo, América Latina sería más o menos igual, pero con vecinos africanos en el este. Cuba estaría pegado a Estados Unidos, Groenlandia estaría al lado de Canadá (mala suerte, Trump) y España seguiría colindando con Francia y Portugal, pero también con Italia, Marruecos, Túnez y Argelia. Inglaterra también tendría pegada a Francia y Corea estaría en un sándwich curioso entre Japón y China.

Dará exactamente igual. Pero lo cierto es que da igual qué te parezcan tus nuevos vecinos, no ya porque, evidentemente, no estarás ahí para sufrirlos, sino porque es posible que la humanidad se haya extinguido para entonces. No por lo que a veces nos esforzamos en ello, sino porque las condiciones no serán las más idóneas para la vida de los mamíferos.

En un estudio publicado en Nature, los investigadores predijeron que el 92% de la Tierra sería inhabitable para los mamíferos. El motivo es que, en una simulación del clima de este nuevo supercontinente, se estima que las temperaturas de gran parte de Pangea Ultima serán de más de 40ºC, pero además las cantidades de CO₂ harán que la vida de los mamíferos sea… complicada.

Debido a la cantidad de choques entre placas, habrá una gran actividad volcánica que aumentará las emisiones de CO₂ a la atmósfera, calentando no sólo el planeta, sino fomentando que los niveles de ese CO₂ doblen a los actuales. Además, el Sol será un 2,5% más luminoso en ese momento porque su ritmo de fusión nuclear habrá aumentado y es algo que contribuirá a que el planeta, además, sea más seco.

España ni tan mal. No es un panorama demasiado alentador, la verdad, ya que la vida vegetal también experimentará una extinción masiva, pero los investigadores apuntan que puede que las condiciones no sean tan malas en todas las partes del nuevo mundo. Así, las más cercanas a la parte superior del Polo Norte, podría tener condiciones más frescas que facilitaran una mejor adaptación a la vida. Y España, Portugal, Marruecos o Inglaterra están en ese escenario.

También cabe la posibilidad de que nos volvamos especialistas en ambientes desérticos, pasando a ser animales nocturnos en algo similar a lo visto en ‘Dune’. Alexander Farnsworth, uno de los investigadores que han simulado las condiciones climáticas de ese futuro, también analizó desde el punto de vista más serio cómo la vida se abre paso en el clima de Arrakis y apunta a ese paralelismo con la Tierra de dentro de 250 millones de años.

Uno más. ¿Será así como se verá la Tierra de dentro de 250 millones de años? A saber, pero hay varias hipótesis formuladas estas últimas décadas que, de una forma u otra, apuntan a la existencia de ese supercontinente. Una es Novopangea, donde se cerrará el Pacífico. Otra es Aurica, con el cierre tanto del Atlántico como del Pacífico. Y otro modelo es Amasia, con la unión entre Asia y América.

Y da igual el modelo, no dejan de ser similares a la última Pangea y, tras ese nuevo supercontinente, la estimación es que el Atlántico volverá a abrirse, separando los países y comenzando un nuevo ciclo de ruptura. ¿Qué pasará con la vida? Pues que se abrirá camino, como ya dijo el gran Jeff Goldblum en ‘Jurassic Park’, porque extinciones masivas… ha habido varias.

Imagen | Coffete

En Xataka | La Tierra tiene lunas que no conocemos: explorarlas es clave para revelar los secretos de nuestro sistema solar