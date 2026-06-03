Hay una división de Xiaomi a la que nadie presta atención. Es justo la que está pagando la fiesta de los móviles, la IA y los coches

Xiaomi ya no es solo una empresa de smartphones; es un conglomerado de cuatro grandes divisiones que se apoyan y alimentan entre sí para competir en un mercado cada vez más agresivo. La sorpresa es que financieramente la división que menos atención genera es la que está pagando la fiesta de las otras tres. Los resultados del primer trimestre de 2026 lo dejan claro: el negocio aburrido es beneficio puro.

Cuatro empresas en una. La estructura actual de Xiaomi se asienta en cuatro grandes pilares que además son notablemente distintos entre sí. Los smartphones con los la marca que acabó popularizándose a nivel global siguen siendo críticos para preservar la base de usuarios. Luego están los servicios de internet (publicidad, Mi Cloud), que completan el ecosistema móvil al estilo Apple. El coche eléctrico y la IA conforman otro pilar que fascina y que demuestra la ambición de la firma en esos nuevos terrenos. Y porúltimo está la división IoT, que a priori parece el menos destacable, pero que lo es mucho más de lo que cualquiera pensaría.

Servicios, servicios, servicios. Como decíamos, los móviles son la seña de identidad de Xiaomi, pero su rentabilidad llega de la mano de los servicios de internet, que operan con un alucinante margen bruto de beneficios del 76,1%. Como ocurre en Apple, aquí Xiaomi aprovecha sus casi 750 millones de usuarios activos con publicidad, suscripciones y servicios en la nube integrados en su sistema operativo móvil HyperOS. Es un provechoso círculo vicioso: la IoT y los móviles son caballos de Troya que logran meter al usuario en un ecosistema digital en el que acaba gastando dinero.

Bendita IoT. Y es que a pesar de que recibe menos atención mediática, el margen bruto de la división IoT alcanzó un espectacular 25,2% en el primer trimestre de 2026 según los resultados financieros de la compañía. Ese número es muy superior al 10,1% que generaron los smartphones, que lógicamente se han visto castigados por la crisis de la memoria. De hecho, el beneficio bruto de la división de IoT ha sido de 6.200 millones de RMB, muy superior a los 4.500 de la división móvil. Esta última factura mucho más, pero no brilla tanto en esos beneficios brutos.

Las neveras triunfan. El presidente de la división de IoT de Xiaomi, Lu Weibing, explicaba que el papel de este negocio es clave en el grupo Xiaomi, porque es "un equilibrador muy importante" frente al impacto del aumento de costes de las memorias en el resto de las divisiones. Los responsables de la empresa esperan que este "superciclo de costes" (o lo que es lo mismo, la crisis de las memorias) perdure hasta 2028, y eso seguirá complicando los márgenes de la división de móviles.

Vender menos, pero más caro. La escalada de costes en los componentes ha hecho que Xiaomi tome una decisión drástica: vender menos, pero más caro. Las unidades de smartphones distribuidos cayeron un 19,2%, pero su precio de venta media alcanzó una cifra récord e 1.310 RMB, un 8% más que en el mismo trimestre de 2025. Xiaomi tiene una cuota del 23,5% de los smartphones premium en China continental, y deja claro que el foco ahora está en los móviles de gama súper alta.

"Premiumización" del hogar. La estrategia de vender más caro se está aplicando también de forma notable en la división IoT, en la que se incluyen los electrodomésticos, y que también ha adoptado una estrategia de "premiumización". En lugar de limitarse a distribuir productos de terceros, la compañía está desarrollando sus propios aires acondicionados, frigoríficos y lavadoras de alta gama. Esto ha permitido que el margen bruto de IoT suba 5,1 puntos porcentuales en solo un trimestre.

Guerra de precios de la IA. El lanzamiento de su propio modelo de IA, MiMo, ya fue una sorpresa, pero es que estos días la firma ha anunciado que recortaba los precios de su API hasta en un 99% (hay argumentos técnicos) para lograr así competir con rivales como DeeepSeek. Este modelo está al nivel de los mejores modelos abiertos chinos, pero la propia empresa que aún no ha alcanzado los objetivos que buscan. Como ocurre con otras startups de IA, los costes son masivos, así que esta división de Xiaomi depende del flujo de caja que generan el resto de negocios.

Los coches impresionan, pero pierden dinero. La división que aglutina a los coches eléctricos y a la IA no tuvo un buen trimestre y perdió 3.100 millones de RMB. El nuevo Xiaomi Su 7 ha sido un éxito en número de reservas (80.000), pero los gastos operativos de esta parte del negocio han subido un 45,8%, demasiado para ser compensado con el crecimiento de ingresos de esta división.

Xiaomi es la nueva Samsung. Xiaomi nació pareciéndose mucho (o aspirando a parecerse mucho) a Apple, pero en la actualidad su estructura y estrategia son mucho más similares a las de Samsung. Su ventaja está en que en la actualidad cuenta con un ecosistema con más de 1.100 millones de dispostitivos IoT que le permiten crecer e invertir tanto en coches como en IA o en móviles. El problema está en qué pasa si ese colchón que proporcionan los beneficios de la división de IoT se desinfla.

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