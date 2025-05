Xiaomi llegó a tu vida a través del móvil. Ahora quiere conquistarla con todos los demás cacharros que usas a diario

Xiaomi está hoy de celebración. La compañía de Lei Jun acaba de cumplir 15 años y lo ha celebrado con un evento a la altura, de esos que están llenos de anuncios y en el que ha habido espacio para todo, literalmente. La firma ha presentado su propio procesador (todo un hito en su trayectoria) y los dos primeros dispositivos que lo montarán, pero si de algo sabe Xiaomi es de ecosistema y este ha estado extremadamente presente. De hecho, nos da pistas de hacia donde se dirige la compañía.

Porque seguir creciendo en el mundo de la tecnología va, y debe ir, mucho más allá del móvil. Xiaomi lo tiene claro y por eso hoy ha aprovechado para presumir de su éxito en otros segmentos. Segmentos, a priori, totalmente mundanos y del día a día a los que quizá no se les presta tanta atención: los electrodomésticos. Y si Xiaomi, en su evento más importante del año, en el que han anunciado su primer SUV, ha dedicado una parte a anunciar un grifo, es porque su futuro más inmediato está más que decidido.

La Xiaomi de los móviles es cosa del pasado

Crecimiento interanual de Xiaomi en los diferentes tipos de electrodomésticos | Imagen: Xataka

La imagen que puedes encontrar sobre estas líneas habla por sí sola. Si hablas chino, por supuesto. Si no es el caso, la traducimos:

Aires acondiciones Mijia . Cuarto lugar por volumen de ventas en China : crecimiento interanual del 102,7%

. Cuarto lugar por volumen de ventas en China : crecimiento interanual del 102,7% Frigoríficos Mijia . Cuarto lugar por volumen de ventas en China : crecimiento interanual del 144,9%

. Cuarto lugar por volumen de ventas en China : crecimiento interanual del 144,9% Lavadoras Mijia . Cuarto lugar por volumen de ventas en China: crecimiento interanual del 184,4%

. Cuarto lugar por volumen de ventas en China: crecimiento interanual del 184,4% Purificador de agua Mijia . Primer lugar por volumen de ventas en China: crecimiento interanual del 78%

. Primer lugar por volumen de ventas en China: crecimiento interanual del 78% Televisores Xiaomi. Tercer lugar por volumen de ventas en China: crecimiento interanual del 7%.

Esta misma comparativa no contempla los móviles, terreno en el que la firma también es fuerte. De acuerdo a Counterpoint, Xiaomi es la cuarta empresa por envíos con un 16% de cuota de mercado. La diferencia con Huawei y Apple, que ostentan la tercera y segunda posición, es de un 1% y la distancia con Vivo, que es la primera marca, es de un 2%. Es decir, que el crecimiento de Xiaomi en móviles no puede ir a mucho más en un mercado perfectamente repartido entre seis marcas (Honor y OPPO comparten quinta y sexta posición con un 14% de cuota cada una).

Solo hay una forma de seguir creciendo y es metiendo cabeza en otras categorías de productos. El Xiaomi SU7 es el mejor ejemplo. No es un coche que la empresa haya lanzado por gusto, sino que es un dispositivo más del ecosistema Xiaomi. Es, de hecho, un pilar de esta estrategia Human x Car x Home con la que Xiaomi, básicamente, quiere ofrecer una alternativa propia para cada gadget que tengamos en casa.

Hablar de Xiaomi en China es hablar de esto. Esta es su web traducida al castellano y en ella podemos ver todas las categorías de electrodomésticos que tienen | Imagen: Xataka

La firma ya dio un fuerte empujón a los móviles, comiéndose mercados como el español. Hizo lo mismo con las tablets, con los televisores, y es todo un titán si hablamos de domótica. Tanto, que no solo tiene su propia marca, sino todo un ecosistema de marcas terceras integradas entre sí. El siguiente gran paso era lógico: electrodomésticos. Esos productos que el usuario renueva cada mucho y que, aunque no lo parezca, forman parte central de la experiencia de las personas con la tecnología. Conectarlo todo, HyperOS mediante, tiene todo el sentido del mundo.

Por eso no debería sorprendernos que la empresa, en su día más importante del año, aproveche para sacar músculo y presumir de crecimiento en este segmento. La compañía ha presentado hoy productos como un aire acondicionado, un frigorífico de doble puerta y 508 litros, una lavadora y hasta un ventilador que envía el aire a la posición adecuada mediante inteligencia artificial. Ha presentado hasta un grifo y lo importante no es el grifo, es la tecnificación del mismo.

El nuevo grifo con filtro de Xiaomi | Imagen: Xataka

Es presentarlo como algo tecnológico, deseable, premium, que forma parte de algo más (aunque en este caso no lo hace, el grifo no es inteligente, aunque el filtro sí se conecta al WiFi). Cómo de importante es para Xiaomi dejar claro que ya no es la marca de móviles relación calidad/precio, de bombillas conectadas baratas y de patinetes eléctricos, que han dedicado unos minutos de su presentación anual para anunciar que su nuevo grifo es capaz de echar hasta ocho litros de agua por minuto. Esa es la dirección a la que se dirige Xiaomi.

Premium y global

O lo que es lo mismo, una Samsung a gran escala (con permiso de Samsung en Corea del Sur, cuyos tentáculos se expanden a sectores como la construcción, los astilleros, los hoteles o los servicios financieros). Hasta ahora, la presencial global de Xiaomi ha consistido en móviles, tablets, televisores, dispositivos para el hogar, televisores y pequeños electrodomésticos, pero sabemos que sus electrodomésticos también se preparan para dar el salto.

William Lu, presidente de Xiaomi, confirma la llegada de los electrodomésticos al mercado global | Imagen: Xataka

Lo sabemos desde marzo, cuando William Lu, presidente de Xiaomi, confirmó en el Mobile World Congress que en 2025 iban a lanzar frigoríficos, lavadoras, secadoras y aires acondicionados (o es lo que se intuía de la diapositiva que acompañaba la presentación). Todavía no hay detalles de países ni sabemos qué productos exactos saldrán de China, pero el mero hecho de que vayan a hacerlo es toda una declaración de intenciones.

Quedan, no obstante, preguntas en el aire. Por un lado, ¿qué Xiaomi es la que veremos en los electrodomésticos? ¿La Xiaomi relación calidad/precio o la Xiaomi más premium? Por otro lado, ¿cómo va a convencer Xiaomi al usuario de que compré un electrodoméstico de su marca habiendo firmas como LG, Samsung y compañía más asentadas y sobre todo, con una gran presencia en establecimientos físicos?

Uno de los aires acondicionados más recientes de Xiaomi | Imagen: Xiaomi

Al fin y al cabo, fuera de China Xiaomi es una marca de electrónica de consumo más, una que arrastra su pasado. Aunque Xiaomi ha demostrado ser capaz de competir de tú a tú contra empresas como Apple o Samsung en tecnología, o Porsche y Tesla con sus coches, sigue teniendo ese recuerdo a "marca china", entre comillas. Como hemos hablado en alguna ocasión, Xiaomi necesita una nueva cara y adaptar su imagen de marca a lo que se ha convertido: una firma de tecnología premium capaz de presentar un grifo y hacerlo interesante para el usuario más geek.

En ese sentido, Lei Jun, CEO de Xiaomi, ha sido claro: "los rezagados definitivamente no serán perfectos al principio. Siempre se reirán y dudarán de nosotros. Por muchas dificultades que encontremos, nunca nos rendiremos. Perseveraremos". De momento, y al menos en China, las cifras hablan por sí mismas. Todo apunta a que podemos esperar grandes cosas de Xiaomi.

