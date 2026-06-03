Con 3.500 toneladas y 15 metros de diámetro, China ya tiene la mayor tuneladora del mundo para trenes de alta velocidad

China acaba de presentar Jiaoping No.1, la tuneladora de equilibrio de presión de tierras (EPB) más grande del mundo diseñada específicamente para túneles de ferrocarril de alta velocidad. Según contaba recientemente la cadena estatal CGTN, se trata de un coloso de 3.500 toneladas con un diámetro de excavación de 14,57 metros, capaz de usar además inteligencia artificial para supervisar, ajustar y corregir averías mientras perfora bajo tierra, todo bajo condiciones subterráneas extremas. Te lo contamos todo.

Qué es exactamente. Una tuneladora de equilibrio de presión de tierras es un tipo de máquina que excava el terreno mientras lo sostiene al mismo tiempo. La cabeza giratoria (cabezal de corte) arranca el material del frente, que se acumula en una cámara cerrada justo detrás. Esa tierra acumulada hace de "tapón" y compensa la presión natural del suelo y del agua, evitando que el frente de excavación se derrumbe o que el terreno de la superficie se hunda. Para suelos blandos o zonas urbanas, es un método muy utilizado y la hemos visto otras veces, como en Madrid con ‘Mayrit’ para transformar la L11.

Por qué importa el tamaño. Cuanto mayor es el túnel, más complejo y pesado es el equipo necesario para excavarlo, y más difícil resulta mantener estable un frente de excavación tan amplio. La última presentada en China tiene casi 15 metros de diámetro y se especializa en líneas de alta velocidad, por lo que supera un techo técnico considerable. Es un diámetro equiparable al de las mayores tuneladoras submarinas chinas, como la Dinghai, que tiene un diámetro máximo de excavación idéntico (14,57 metros) para el túnel submarino de Jintang.

Qué hace la IA. Según cuenta el medio, Jiaoping No.1 incorpora IA para monitorizar la perforación en tiempo real, ajustar parámetros y detectar fallos de forma autónoma. Y es algo que cada vez vemos más en maquinaria de este calibre, pues en proyectos recientes como el túnel del río Yangtsé entre Chongming y Taicang, la tuneladora Linghang emplea, según Interesting Engineering, un sistema de control inteligente capaz de regular automáticamente la presión, anticipar las condiciones del terreno mediante datos y autoguiarse durante el avance.

Independencia de Occidente. Al igual que ha ocurrido en muchos otros sectores, China ha pasado en pocos años de depender casi por completo de la tecnología extranjera a dominar el mercado mundial. Hasta hace una década, fabricantes alemanes y japoneses controlaban la inmensa mayoría de este mercado.

El punto de inflexión llegó en 2017, cuando China presentó su primera tuneladora de clase 15 metros de fabricación nacional. Hoy la situación es otra muy distinta. Y es que según datos del People's Daily, las tuneladoras de fabricación china acaparan cerca del 70% del mercado global. Detrás de estos equipos suelen estar grandes grupos estatales como China Railway Engineering Equipment Group (CREG), el mayor fabricante del país, o China Railway Construction Heavy Industry.

Para qué sirve todo esto. El objetivo final de estas máquinas es permitir que los trenes de alta velocidad crucen ríos, mares y montañas a 350 km/h por dentro de túneles, algo que hace una década suponía un reto bastante mayor. Proyectos como el túnel submarino del Yangtsé buscan recortar drásticamente los tiempos de viaje entre grandes ciudades y darle brío a la economía en regiones enteras. Y una tuneladora como la Jiaoping No.1 abre camino como le venga en gana.

Imagen de portada | Modern China

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