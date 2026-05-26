La gigantesca tuneladora que está reescribiendo el subsuelo de Madrid coge brío: ya lleva más de 672 metros

La tuneladora 'Mayrit’ lleva ya sus primeros meses de operación bajo el subsuelo de Madrid con el objetivo de ampliar la Línea 11 de Metro. La gigantesca máquina ya ha dejado atrás los primeros 672,6 metros de galería desde la futura estación de Comillas y, según los datos que ha hecho públicos la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras compartidos por El Debate, confirman que la máquina está ya tomando bastante brío.

Cifras de avance. En menos de dos meses de actividad, Mayrit ha extraído 46.676,2 metros cúbicos de tierra, tal y como afirman desde el medio, el equivalente a llenar unas 19 piscinas olímpicas. Además, ya se han colocado 389 de los 3.076 anillos de hormigón que terminarán por revestir los 5.227 metros de túnel previstos entre Comillas y Conde de Casal. Cada anillo está formado por siete dovelas, las piezas romboidales que se fabrican en Noblejas, Toledo, en una planta específicamente levantada para esta obra.

Cómo se gestiona la tierra extraída. La tuneladora arranca el terreno con su rueda de corte y la tierra viaja por una red de cintas transportadoras que se van alargando a la par que avanza la máquina. Esas cintas atraviesan el interior de lo que será la estación de Comillas hasta llegar a la superficie, donde la tierra cae en un foso con capacidad para 8.500 metros cúbicos. De ahí, varias retroexcavadoras la cargan en una flota de unos 150 camiones que se encargan del traslado final.

Todo ese material extraído se está utilizando para restaurar media docena de explotaciones mineras y hasta un vertedero abandonado.

El arranque. El primer mes de trabajos fue más lento de lo normal porque la máquina estaba todavía en fase de ajuste. Esos primeros 200 metros se hicieron con Mayrit en rodaje. A partir de ahora, según las previsiones de la propia consejería, la tuneladora debería moverse entre los 400 y los 500 metros mensuales, en torno a 15 metros diarios, trabajando las 24 horas del día y los siete días de la semana.

La próxima parada. La previsión de la Consejería es que el tramo entre Comillas y Madrid Río, de 1.114 metros, esté terminado el próximo mes de junio. Cuando Mayrit llegue allí, se detendrá unas dos semanas para que los operarios le puedan realizar una revisión técnica. Después continuará hacia Palos de la Frontera, Atocha y, finalmente, Conde de Casal, el punto final del recorrido y sede del futuro intercambiador.

El director general de Infraestructuras de Transporte Colectivo de la Comunidad de Madrid, Miguel Núñez, calcula que la excavación completa llevará entre 13 y 14 meses, lo que sitúa el final de la perforación en torno a mayo o junio de 2027.

Material a mansalva. Para completar este tramo de túnel se necesitarán 32.000 toneladas de acero, 210.000 metros cúbicos de hormigón y más de 25.000 dovelas. Tal y como cuentan desde El Debate, en la fábrica de Noblejas trabajan 50 operarios que producen 42 dovelas al día, equivalentes a seis anillos completos, que se trasladan a Comillas en vehículos preparados para soportar hasta 38 toneladas de peso. La inversión de esta fase supera los 740 millones de euros y el avance global de las obras ya rebasa el 50%.

Un proyecto mayor. Toda esta operación es solo una pieza de un puzzle mucho mayor. La futura Línea 11 será 'la gran diagonal' de Madrid, un tramo de 33,5 kilómetros desde Cuatro Vientos hasta Valdebebas, con 20 estaciones que conectarán puntos clave como Atocha, el aeropuerto, el Hospital Zendal o el futuro circuito de Fórmula 1 en Ifema. Cuando esté terminada, se espera que recorrer Madrid de punta a punta sin pasar por el centro pueda llevar en torno a una hora y seis minutos. La inversión total del proyecto supera los 2.500 millones de euros y las obras se ejecutarán por fases hasta 2031.

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