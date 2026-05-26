Pago con tarjeta y móvil en tornos del Metro de Madrid: qué cambia a partir del 1 de junio

Vamos a decirte todos los cambios que han sido anunciados en el sistema de pagos de la red de Metro de Madrid. Estos cambios traerán nuevos métodos de pago para el Metro que serán mucho más flexibles y cómodos para los usuarios.

Estas medidas van a comenzar con una primera fase enfocada más a los turistas que a los ciudadanos, y es lo que te vamos a explicar. Se trata de un sistema que te permite pagar en los tornos con tu tarjeta o móvil, de forma que ya no necesites comprar tickets individuales.

Pago directo con tarjeta y móvil

A partir del 1 de junio la red de Metro de Madrid va a instaurar un sistema de pagos en los propios tornos. De esta manera, los usuarios podrán entrar directamente sin necesidad de adquirir una Tarjeta de Transporte Público.

Los pagos los puedes hacer tanto con tarjetas físicas como desde dispositivos inteligentes donde las tengas integradas, como teléfonos móviles, relojes inteligentes u otros dispositivos con tecnología contactless. Vamos, que solo tienes que acercar tu tarjeta o móvil con la app de cartera al torno, y este te cobrará y te dejará pasar. Es algo parecido a lo que puedes hacer en autopistas.

La red de Metro ya ha adaptado un total de 1.249 tornos para poder hacer esto.Además, todas las estaciones de la red van a contar también con dispositivos preparados para validar los títulos de transporte usando códigos QR.

Durante las primeras semanas, este método de pago va a contar con un precio reducido promocional que será de 1,5 euros. Normalmente el precio del Metro puede variar entre 1,50 y 3 euros dependiendo de tu estación de origen y destino, pero para fomentar su uso va a cobrarse temporalmente el precio mínimo.

En 2027 habrá pagos inteligentes

Lo que te hemos dicho de los pagos con tarjeta u móvil es solo la primera fase para modernizar los pagos en el Metro. En 2027 también se implementará un sistema de pago inteligente llamado “Ticketing basado en cuenta”.

Este sistema calculará la tarifa más barata para cada viajero en función del número de viajes que haga cada día, y sus estaciones de origen y destino. Vamos, que hará que no tengas que pensar qué tarifa necesitas contratar, y tendrá en cuenta tus hábitos de uso para darte la alternativa más barata.

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